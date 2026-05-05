Ce mai face Fefe din „Inimă de Țigan”. Cum mai arată Adina Galupa și la ce proiect lucrează acum

Adina Galupa, cunoscută publicului larg pentru rolul Fefe din serialul Inimă de Țigan, a dispărut de ani buni din peisajul TV din România. Actrița s-a mutat peste Ocean și și-a construit o viață complet diferită.

În perioada 2007–2008, Adina Galupa devenea una dintre cele mai îndrăgite actrițe datorită rolului din „Inimă de Țigan”, un serial care a fost un adevărat fenomen la Pro TV.

De la succesul din România la o viață în SUA

După succesul din telenovelă, a mai apărut și în producții precum „Iubire ca în filme”, „Aniela” sau „Iubire și onoare”. Cu toate acestea, de mai bine de un deceniu, actrița nu a mai fost prezentă în lumina reflectoarelor din România.

În 2015, a luat decizia de a se muta în Statele Unite, iar în prezent locuiește în Los Angeles, unde a continuat să activeze în domeniul artistic.

Proiecte noi și o carieră discretă

Chiar dacă nu mai este la fel de vizibilă ca în trecut, Adina Galupa nu a renunțat complet la actorie. În ultimii ani, a apărut în câteva producții internaționale, printre care: „Stano” (2019), „I Am That Man” (2019), „Pink Bike” (2020).

Cariera sa a continuat într-un ritm mai discret, dar constant, în industria filmului din SUA.

Apariții recente și proiecte în lucru

În ultimii ani, actrița a revenit și în producții mai apropiate de publicul român. A jucat în filmul Miami Bici 2 (2023), o continuare care, deși a atras atenția, a fost considerată de mulți spectatori mai degrabă dezamăgitoare.

Tot în 2023, Adina Galupa a apărut și în filmul City of Dreams, inspirat dintr-o poveste reală. Pelicula urmărește destinul unui băiat mexican ale cărui vise de a deveni fotbalist sunt distruse după ce este traficat peste graniță și ajunge să lucreze într-un atelier ilegal din Los Angeles.

Actrița are deja în plan și un nou proiect: Me and My Girlfriend, aflat în pre-producție. Filmul spune povestea lui Tyra, o tânără bogată, și a lui Tyson, un băiat din clasa muncitoare care încearcă să-și salveze casa familiei. Întâlnirea lor duce la o serie de jafuri bancare și evenimente dramatice.

Poveste de dragoste începută neașteptat

Pe plan personal, actrița și-a găsit fericirea alături de Frank Eady, un muzician pe care l-a cunoscut într-un mod cu totul neașteptat.

Cei doi s-au întâlnit în perioada în care Adina urma să joace într-un scurtmetraj. Dintr-o întâmplare, a ajuns să aștepte într-un apartament care îi aparținea lui Frank, iar de acolo a început povestea lor.

Relația s-a consolidat în timp, iar în aprilie 2022 cei doi s-au căsătorit, după trei ani împreună.

O nuntă discretă, cu o semnificație specială

Ceremonia a fost una restrânsă și intimă, organizată într-un loc cu o încărcătură emoțională puternică: aceeași faleză din San Diego unde actrița fusese cerută în căsătorie.

Adina Galupa a povestit despre acel moment:

„Am vrut ca ceremonia să fie doar între noi doi, ca un legământ intim. Am fost cununați religios și civil, în aceeași ceremonie, de către un bun prieten de familie, pe aceeași faleză înaltă unde ne-am logodit.”

Evenimentul a fost unul profund emoționant pentru cei doi:

„A fost un moment de nedescris, pe care nu îl vom uita niciodată. Cred că am plâns câteva zile în șir de fericire.”

Actrița a ales o rochie simplă, comandată online, potrivită pentru atmosfera relaxată și romantică:

„Am vrut o rochie simplă și ușoară, perfectă pentru o promisiune în doi, deasupra oceanului.”

Viața de azi: liniște, călătorii și iubire

În prezent, Adina Galupa se bucură de viața din Los Angeles și de relația cu partenerul ei. Cei doi sunt activi pe rețelele sociale, unde actrița postează frecvent imagini din călătorii și momente din viața de zi cu zi.

Nu uită niciodată să îi mulțumească lui Frank pentru sprijin și iubire, semn că povestea lor rămâne una dintre cele mai importante părți ale vieții sale.

Departe de agitația showbiz-ului românesc, fosta Fefe pare să fi găsit echilibrul între carieră și viața personală.

