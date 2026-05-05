Cavalerul Coroanei Marii Britanii și al fotbalului englez și-a serbat ziua de naștere. Imagini din copilărie postate de el și soția sa

Fostul căpitan al Angliei și-a sărbătorit ziua de naștere sâmbătă și a fost copleșit de dragostea prietenilor și familiei, care au distribuit fotografii și mesaje emoționante pe Instagram.

David Beckham a declarat că se simte „foarte norocos” după ce a fost răsfățat de familia sa cu ocazia împlinirii a 51 de ani.

Mesaj emoționant la finalul zilei

La finalul zilei, Beckham a publicat două fotografii pe contul său de Instagram: prima îl arată copil, suflând în lumânările de pe tort, iar a doua este o imagine recentă, alături de tortul său aniversar din acest weekend.

El a scris:

„Mă simt foarte norocos și binecuvântat că am avut o zi atât de specială astăzi, fiind răsfățat de soția mea, copiii mei, familia și prietenii mei din momentul în care am deschis ochii și până acum și vreau doar să vă mulțumesc și să vă spun că vă iubesc foarte mult pe toți @victoriabeckham și frumoasa mea familie, vă mulțumesc.”

Mesaje din partea familiei

Designerul de modă și fosta membră Spice Girls, Victoria Beckham, a fost una dintre primele care i-au urat „La mulți ani” printr-o postare online, urmată de mesaje separate din partea copiilor lor: Romeo, Cruz și Harper.

Fiul cel mare, Brooklyn Beckham, nu a avut însă nicio reacție publică, pe fondul unui conflict în familie aflat în desfășurare.

Situația vine după ce Brooklyn a publicat anterior un mesaj dur, în care spunea că nu dorește „să se împace” cu familia sa și îi acuza pe Sir David și Lady Beckham că pun „Brandul Beckham” pe primul loc și controlează modul în care sunt prezentate lucrurile în presă.

Postarea Victoriei Beckham

Victoria Beckham a postat un set de fotografii cu soțul ei, printre care și o fotografie cu David copil, dar și multe fotografii de cuplu din trecut și a transmis:

„Ești lumea noastră, totul pentru noi.

Te iubim atât de mult!!! La mulți ani celui mai bun soț, tată, fiu, frate și prieten.

Celui mai bun și mai generos suflet. Te vom răsfăța toată ziua!!!! Nimeni nu merită mai mult decât tine.”

Lady Beckham a publicat și un videoclip în care Sir David apare cărând două cutii cu găini, despre care a spus că sunt cadouri de ziua lui „de la băieți”.

Fiul lor, Romeo Beckham, a postat o fotografie cu tatăl său, însoțită de mesajul:

„La mulți ani, tată, te iubesc foarte mult, mulțumesc pentru tot ce faci”

Aceasta a fost urmată de o altă postare în care l-a numit „cel mai bun prieten”.

Cruz Beckham a marcat și el momentul printr-o postare, iar fiica lor, Harper Beckham, a transmis un mesaj emoționant:

„La mulți ani celui mai bun tată din lume. Sincer, nu aș putea cere un model mai bun.

Ești mereu aici pentru mine și eu voi fi mereu aici pentru tine, orice ar fi, oriunde. Să ai cea mai frumoasă zi, meriți totul.”

