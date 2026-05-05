Acasă » Știri » Cavalerul Coroanei Marii Britanii și al fotbalului englez și-a serbat ziua de naștere. Imagini din copilărie postate de el și soția sa

Cavalerul Coroanei Marii Britanii și al fotbalului englez și-a serbat ziua de naștere. Imagini din copilărie postate de el și soția sa

De: Paul Hangerli 05/05/2026 | 08:30
Cavalerul Coroanei Marii Britanii și al fotbalului englez și-a serbat ziua de naștere. Imagini din copilărie postate de el și soția sa
David Beckham și-a sărbătorit ziua de naștere, ssursa-colaj CANCAN.RO

Fostul căpitan al Angliei și-a sărbătorit ziua de naștere sâmbătă și a fost copleșit de dragostea prietenilor și familiei, care au distribuit fotografii și mesaje emoționante pe Instagram.

David Beckham a declarat că se simte „foarte norocos” după ce a fost răsfățat de familia sa cu ocazia împlinirii a 51 de ani.

Mesaj emoționant la finalul zilei

La finalul zilei, Beckham a publicat două fotografii pe contul său de Instagram: prima îl arată copil, suflând în lumânările de pe tort, iar a doua este o imagine recentă, alături de tortul său aniversar din acest weekend.

El a scris:

„Mă simt foarte norocos și binecuvântat că am avut o zi atât de specială astăzi, fiind răsfățat de soția mea, copiii mei, familia și prietenii mei din momentul în care am deschis ochii și până acum și vreau doar să vă mulțumesc și să vă spun că vă iubesc foarte mult pe toți @victoriabeckham și frumoasa mea familie, vă mulțumesc.”

Mesaje din partea familiei

Designerul de modă și fosta membră Spice Girls, Victoria Beckham, a fost una dintre primele care i-au urat „La mulți ani” printr-o postare online, urmată de mesaje separate din partea copiilor lor: Romeo, Cruz și Harper.

Fiul cel mare, Brooklyn Beckham, nu a avut însă nicio reacție publică, pe fondul unui conflict în familie aflat în desfășurare.

Situația vine după ce Brooklyn a publicat anterior un mesaj dur, în care spunea că nu dorește „să se împace” cu familia sa și îi acuza pe Sir David și Lady Beckham că pun „Brandul Beckham” pe primul loc și controlează modul în care sunt prezentate lucrurile în presă.

David Beckham de ziua lui, sursa-captură social media David Beckham

Postarea Victoriei Beckham

Victoria Beckham a postat un set de fotografii cu soțul ei, printre care și o fotografie cu David copil, dar și multe fotografii de cuplu din trecut și a transmis:

„Ești lumea noastră, totul pentru noi.
Te iubim atât de mult!!! La mulți ani celui mai bun soț, tată, fiu, frate și prieten.
Celui mai bun și mai generos suflet. Te vom răsfăța toată ziua!!!! Nimeni nu merită mai mult decât tine.”

Lady Beckham a publicat și un videoclip în care Sir David apare cărând două cutii cu găini, despre care a spus că sunt cadouri de ziua lui „de la băieți”.

Fiul lor, Romeo Beckham, a postat o fotografie cu tatăl său, însoțită de mesajul:

„La mulți ani, tată, te iubesc foarte mult, mulțumesc pentru tot ce faci”

Aceasta a fost urmată de o altă postare în care l-a numit „cel mai bun prieten”.

Cruz Beckham a marcat și el momentul printr-o postare, iar fiica lor, Harper Beckham, a transmis un mesaj emoționant:

„La mulți ani celui mai bun tată din lume. Sincer, nu aș putea cere un model mai bun.
Ești mereu aici pentru mine și eu voi fi mereu aici pentru tine, orice ar fi, oriunde. Să ai cea mai frumoasă zi, meriți totul.”

CITEȘTE ȘI: David Beckham este tot mai afectat de relația tensionată cu fiul său, Brooklyn. „Nu se poate opri din plâns”

Ritualul Victoriei Beckham pentru un ten luminos. A cheltuit o mică avere pentro o cremă de față

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Orașul din România în care mâine vine vara. Meteorologii Accuweather anunță 30 de grade Celsius
Știri
Orașul din România în care mâine vine vara. Meteorologii Accuweather anunță 30 de grade Celsius
Este Jennifer Aniston logodită cu Jim Curtis? Cum ar putea un nou film pe tema despărțirii de Brad Pitt să le afecteze viitorul
Știri
Este Jennifer Aniston logodită cu Jim Curtis? Cum ar putea un nou film pe tema despărțirii de Brad…
O mumie egipteană antică a fost descoperită înfășurată în ceva nemaivăzut
Mediafax
O mumie egipteană antică a fost descoperită înfășurată în ceva nemaivăzut
S-au ales taberele. Care sunt calculele înainte de moțiune. Pe cine se bazează Bolojan să rămână în funcție
Gandul.ro
S-au ales taberele. Care sunt calculele înainte de moțiune. Pe cine se bazează...
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum...
Mihai Trăistariu, nopți de coșmar în Mamaia Nord, în minivacanță: „Mi-au crăpat pereții de la bass”
Adevarul
Mihai Trăistariu, nopți de coșmar în Mamaia Nord, în minivacanță: „Mi-au crăpat pereții...
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas în Atlantic
Digi24
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas...
Pentagonul schimbă regulile de angajament în Strâmtoarea Ormuz
Mediafax
Pentagonul schimbă regulile de angajament în Strâmtoarea Ormuz
Parteneri
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat de inhibiții!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
Click.ro
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
Un soldat ucrainean a ajuns din greșeală într-o tranșee inamică, a supraviețuit două săptămâni și s-a întors cu un prizonier rus
Digi 24
Un soldat ucrainean a ajuns din greșeală într-o tranșee inamică, a supraviețuit două săptămâni și...
Două rachete iraniene ar fi lovit o navă de război americană care încerca să intre în Strâmtoarea Ormuz
Digi24
Două rachete iraniene ar fi lovit o navă de război americană care încerca să intre...
Topul celor mai vândute modele de mașini electrice din lume și clasamentul celor mai mari producători
Promotor.ro
Topul celor mai vândute modele de mașini electrice din lume și clasamentul celor mai mari...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Iubi, vii să facem duș împreună?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Iubi, vii să facem duș împreună?
Misterul caselor bântuite, explicat de știință. Ce sunt „fantomele”?
go4it.ro
Misterul caselor bântuite, explicat de știință. Ce sunt „fantomele”?
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
S-au ales taberele. Care sunt calculele înainte de moțiune. Pe cine se bazează Bolojan să rămână în funcție
Gandul.ro
S-au ales taberele. Care sunt calculele înainte de moțiune. Pe cine se bazează Bolojan să...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Zodiile pentru care se rupe lanțul problemelor. Urmează zile cu decizii importante și schimbări mari
Zodiile pentru care se rupe lanțul problemelor. Urmează zile cu decizii importante și schimbări mari
Orașul din România în care mâine vine vara. Meteorologii Accuweather anunță 30 de grade Celsius
Orașul din România în care mâine vine vara. Meteorologii Accuweather anunță 30 de grade Celsius
Este Jennifer Aniston logodită cu Jim Curtis? Cum ar putea un nou film pe tema despărțirii de Brad ...
Este Jennifer Aniston logodită cu Jim Curtis? Cum ar putea un nou film pe tema despărțirii de Brad Pitt să le afecteze viitorul
Test de logică | Cât face 8 : 2 (2 + 2) = ?
Test de logică | Cât face 8 : 2 (2 + 2) = ?
Cum arată tălpile concurenților de la Survivor, după ce au stat desculți 4 luni în jungla dominicană. ...
Cum arată tălpile concurenților de la Survivor, după ce au stat desculți 4 luni în jungla dominicană. Întors în România, Alberto Hangan a făcut publice imaginile
Ce mai face Fefe din „Inimă de Țigan”. Cum mai arată Adina Galupa și la ce proiect lucrează acum
Ce mai face Fefe din „Inimă de Țigan”. Cum mai arată Adina Galupa și la ce proiect lucrează acum
Vezi toate știrile