Orașul din România în care mâine vine vara. Meteorologii Accuweather anunță 30 de grade Celsius

De: Andreea Stăncescu 05/05/2026 | 08:10
Orașul din România în care se anunță temperaturi ridicate

Începând de mâine, 6 mai, într-unul dintre orașele României se vor resimți primele temperaturi de vară, marcând o schimbare semnificativă față de zilele mai răcoroase din perioada anterioară. Valorile termice vor urca considerabil, oferind o atmosferă specifică sezonului estival, cu mult soare și senzație de căldură accentuată.

În sudul țării, vremea va intra într-un proces de încălzire treptată, devenind din ce în ce mai plăcută pentru activități în aer liber. Temperaturile vor crește rapid, iar diferențele față de începutul lunii vor fi vizibile, semnalând instalarea unui episod de vreme caldă.

La Drobeta-Turnu Severin, pe 6 și 7 mai, temperaturile vor atinge chiar și 30 de grade Celsius, însă acest val de căldură nu va dura mult. Ulterior, vremea se va răci, ajungând la aproximativ 22 de grade, iar până la finalul lunii se vor înregistra fluctuații, cu valori cuprinse între 22 și 27 de grade Celsius.

Sursa foto: Accuweather

Cum va fi vremea în România

Săptămâna începe cu o evoluție termică favorabilă, marcând o trecere rapidă de la temperaturi mult sub normalul perioadei la valori chiar peste media obișnuită pentru începutul lunii mai. În special în regiunile nord-vestice și nordice ale țării, se vor înregistra temperaturi mai ridicate cu aproximativ 8-10 grade față de ceea ce ar fi considerat normal în această perioadă.

Astfel, maximele zilei de luni se vor încadra, în general, între 20 și 25 de grade Celsius, însă în zone precum Maramureșul și nordul Moldovei valorile pot urca până la 26-27 de grade, oferind o senzație apropiată de începutul verii.

În contrast, pe litoral, influența maselor de aer mai reci își va face simțită prezența, menținând o vreme mai răcoroasă. Temperaturile vor ajunge doar la 16-18 grade, iar cerul va fi predominant noros, ceea ce va accentua senzația de răcoare comparativ cu restul țării.

Deși începutul de săptămână aduce stabilitate atmosferică, schimbările nu vor întârzia să apară. Dacă ploile vor fi izolate și slabe la început, mai ales în zonele montane, începând de miercuri noapte acestea se vor extinde dinspre vest. Spre finalul săptămânii, precipitațiile vor cuprinde mare parte din țară, însă vor fi, în general, averse de scurtă durată, fără cantități semnificative.

