Prognoza meteo azi, 5 mai 2026. De la frig la temperaturi peste cele obișnuite în această perioadă. Vine căldura!

De: Paul Hangerli 05/05/2026 | 05:30
O zi cu temperaturi peste normal, sursa- colaj CANCAN.RO

România va avea parte de o zi de primăvară autentică, cu temperaturi peste normalul perioadei și o vreme în general stabilă. Excepțiile vor fi minore și localizate în zona montană. În ansamblu, condițiile meteo vor fi ideale pentru activități în aer liber, cu dimineți răcoroase în centru și zile calde în vest și sud.

Conform Prognozei Agenției Naționale de Meteorologie intervalul 5 mai, ora 09:00-6 mai, ora 09:00 aduce o încălzire vizibilă a vremii la nivel național.

Vremea de azi în România

Valorile termice vor fi peste cele obișnuite pentru începutul lunii mai, cu maxime cuprinse, în general, între 17 și 27 de grade. Cerul va fi variabil spre mai mult senin în majoritatea regiunilor, iar vântul va sufla slab până la moderat. Doar în zona montană a Carpaților Meridionali vor apărea înnorări temporare și ploi slabe de scurtă durată. Minimele nocturne vor coborî până la 0 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și vor urca până la 15 grade în vestul țării, unde aerul va rămâne mai blând. Izolat, dimineața, pot apărea condiții de ceață.

Vremea pe regiuni

În nord și vest, vremea va fi deosebit de plăcută, cu temperaturi maxime ce pot atinge 25–27 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar nopțile vor fi relativ blânde, cu minime între 10 și 15 grade.

În sud și sud-est, valorile termice vor fi, de asemenea, ridicate, cu maxime între 23 și 26 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul slab. Minimele vor coborî spre 7–10 grade.

În Oltenia și sud-vest, vremea se va încălzi considerabil, cu temperaturi maxime de 24–27 de grade și minime între 8 și 13 grade. Atmosfera va fi stabilă și plăcută.

În est și nord-est, maximele vor ajunge la 20–24 de grade, iar minimele vor varia între 5 și 10 grade. Cerul va fi mai mult senin, cu unele înnorări trecătoare.

În centrul țării și zona Carpaților, vremea va fi în general frumoasă, dar mai răcoroasă dimineața. Maximele vor fi între 17 și 23 de grade, iar minimele pot coborî până la 0–5 grade în depresiuni. În zona montană vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată.

În Dobrogea și zona Mării Negre, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 23 de grade, iar minimele între 10 și 14 grade. Cerul va fi variabil, iar briza marină va menține o atmosferă plăcută.

Vremea de azi în București

În București, vremea va fi frumoasă și în încălzire. Cerul va fi variabil, vântul slab până la moderat, iar temperatura maximă va atinge aproximativ 24 de grade. Noaptea, valorile vor coborî la 7–10 grade.

Vremea în marile orașe

  • În Cluj-Napoca, maxima va fi în jur de 22–24 de grade, iar minima 5–7 grade.
  • În Timișoara, vremea va fi mai caldă, cu maxime de 25–27 de grade și minime de 12–14 grade.
  • În Iași, temperaturile vor urca până la 22–24 de grade, cu minime de 6–9 grade.
  • În Craiova, maximele vor ajunge la 25–27 de grade, iar minimele la 10–12 grade.
  • În Constanța, vor fi 20–22 de grade ziua și 11–13 grade noaptea.
  • În Brașov, vremea va fi mai răcoroasă dimineața, cu minime de 2–5 grade și maxime de 18–21 de grade.

