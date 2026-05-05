Robert Lele a spus tot despre căsătoria cu Andra Voloș: “Nu vrem o nuntă mare. 250 de persoane maxim”

De: Delina Filip 05/05/2026 | 05:50
Robert Lele și Andra Voloș sunt împreună de patru ani, au o fetiță pe nume Kim, iar artistul mai are o fiică dintr-o altă căsnicie. Cu toate că relația lor a cunoscut și episoade mai tensionate, cei doi au trecut peste toate obstacolele, se iubesc mai mult ca niciodată și formează o familie de invidiat. S-au cununat civil în vara anului 2024, iar cununia religioasă ar fi trebuit să aibă loc în toamna anului 2025. Marele eveniment a fost amânat din cauza unor probleme, însă acum cei doi au reluat planurile pentru nunta care va avea loc în curând. Într-un interviu CANCAN.RO, Robert Lele a oferit detalii în exclusivitate despre marele eveniment. Ce nume mari vor cânta, ce tradiții vor respecta, dar și ce plan și-a lăsat 

Lele și Andra Voloș au început anul în forță! Atât artistul, cât și soția lui sunt pe cai mari și fac echipă bună în toate. S-au mutat recent, și-au mai cumpărat o casă pe care o renovează și se ocupă de ultimele pregătiri pentru nunta care va avea loc toamna aceasta și care va marca oficial începutul vieții lor religioase ca soț și soție. În paralel, artistul a avut o perioadă extrem de aglomerată, între concerte și evenimente, însă mereu a pus familia pe primul loc.

Lele, dezvăluiri exclusive despre nuntă: „Vrem ceva restrâns! Vor fi 250 de persoane”

Robert Lele este pe val, fiind unul dintre cei mai solicitați artiști de la noi. Cântărețul muncește enorm pentru familia sa, iar ori de câte ori are puțin timp liber, revine la cele mai dragi ființe: Andra, Kim și fiica lui cea mare, Antonia. Și, cum a fost ziua soției sale, manelistul i-a făcut un cadou de toată frumusețea: Un BMW X5 ultimul model. 

„În ultima perioadă am tot fost pe la cântări, am fost ocupat și cu ziua soției mele. I-am organizat o petrecere frumosă și un cadou foarte frumos. A fost foarte emoționată pentru că n-a știut de cadoul pe care i l-am făcut. Am pregătit înainte cu câteva săptămâni treaba asta. Noi avem, mulțumim lui Dumnezeu, tot ce ne trebuie, doar că ea și-a dorit o mașină și m-am decis să i-o fac cadou. Este vorba despre un BMW X5 2025, a fost foarte fericită când i l-am oferit. Au început petrecerile, suntem în Germania, mâine ajungem în Anglia și după venim în București.Întotdeauna, indiferent cât de ocupat aș fi, îmi fac timp pentru familia mea, în momentul în care dorești să petreci mai mult timp cu ei, se poate, doar dacă nu-ți dorești, nu se poate”, a spus artistul. 

Robert Lele, dezvăluiri exclusive despre nunta cu Andra Voloș

Artistul și soția lui numără săptămânile până la nunta lor. Cei doi sunt nerăbdători să pășească în fața altarului, mai ales că evenimentul a fost amânat un an, din cauza unor prieteni buni care au avut o problemă și nu le-ar fi putut fi alături. Și, cum formula e completă, Lele ne-a dezvăluit că nu vor o nuntă mare: „doar” 250 de invitați.

„Nunta o vom face în septembrie, deocamdată nu am dezvăluit data pentru că nu ne dorim, nici eu, nici soția mea, să facem o nuntă mare. Vrem o nuntă doar în familie, e momentul nostru special și nu aș vrea să am bătăi de cap. Vom avea în jur de 250 de persoane maxim. Noi, dacă ar fi să facem nuntă mare, așa cum ar trebui, ar veni 900- 1000 de persoane, dar nu vrem treaba asta. Vrem să fim doar între noi, restrâns”, a declarat Lele pentru CANCAN.RO.

Andra, Connect-r și Florin Salam vor face atmosferă! Ce nu acceptă artistul la marele eveniment

Lele ne-a dezvăluit că nașii nu sunt persoane publice, ci oameni de suflet apropiați lor. În privința tradițiilor pe care urmează să le respecte, cei doi le respectă pe toate cu sfințenie.

„Nașii sunt niște prieteni de familie foarte buni, nu sunt persoane publice, sunt cunoscuți în domeniul lor. Am considerat că cine mă cunună pe mine trebuie să fie cineva cu care am o relație mai specială de familie. Nu sunt cei pentru care am amânat anul trecut pentru că acei prieteni nu au depășit momentul, dar am ales să fie cineva apropiat de sufletul nostru. O să respectăm toate tradițiile noastre pe care le știm de când suntem mici. Vom face o petrecere pe zi în care ne vom pregăti ca mire și mireasă, apoi va fi petrecerea mare la restaurant”, a declarat soțul Andrei Voloș. 

Artistul are reguli clare pe care le respectă

Cei 250 de invitați ai lor se vor delecta cu preparate speciale și muzică bună. Andra și Lele nu au făcut rabat de la calitate, iar printre cei care le vor cânta se numără nume mari din industrie:

„Connect-R, Andra și Florin Salam și încă nu am stabilit, dar va fi o formație care va face cover-uri. Vă dați seama că, având în vedere că toți prietenii mei sunt din aceeași breaslă cu mine, vor fi absolut toți acolo. Nu o să cânt, exclus așa ceva. Eu mereu la petrecerile de familie, organizate de mine, nu am cântat niciodată. Suntem în timpul nostru liber, e petrecerea noastră așa că vreau să ne simțim bine”, a mai declarat el pentru CANCAN.RO.

Și, pentru că s-au înhămat la multe anul acesta, cei doi trebuie să fie foarte organizați. Nu de alta, dar au de terminat o casă, de organizat o nuntă și de onorat evenimente.

” Avem multe de făcut anul acesta, casa, nunta. Una dintre case este terminată, suntem deja la a doua. Mai avem un proiect în desfășurare pentru că îmi doresc ca aceste două case pe le-am făcut acum să le las fetelor, una lui Kim și una Antoniei, iar într-una să rămân eu cu soția mea. Pentru asta muncim și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru puterea de muncă pe care mi-o dă că vă dați seama că nici mie nu mi-e ușor să stau departe de familie. Dar, atât timp cât îți dorești să faci ceva pentru ai tăi,  trebuie să treci peste oboseală, peste obstacole, să treci peste absolut orice”, a spus Lele. 

