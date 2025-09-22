Andra Volos și Robert Lele trebuiau să se căsătorească astăzi! Motivul pentru care au anulat totul și nu au mai ajuns în fața altarului

Astăzi, 22 septembrie, trebuia să fie o zi mare pentru Andra Volos și Robert Lele. Cei doi urmau să se căsătorească religios, însă au anulat totul și nu au mai ajuns în fața altarului. Care este motivul pentru care cei doi au luat decizia radicală? Nimeni nu se aștepta la asta.

În vara anului trecut, Andra Volos și Robert Lele s-au căsătorit civil. Momentul a fost unul spectaculos, iar astăzi, 22 septembrie, ar fi trebuit să urmeze și cununia religioasă. Însă, chiar în ziua cea mare, Andra Volos a făcut un anunț neașteptat în mediul online. Aceasta le-a spus urmăritorilor săi că totul s-a anulat.

Ei bine, motivul pentru care cuplul a luat această decizie nu are nicio legătură cu ei. Nu se află în pragul unei despărțiri și își doresc mai mult ca oricând să ajungă în fața altarului. Însă, motivul pentru care au anulat nunta are legătură cu niște prieteni foarte buni.

Andra Volos a spus în mediul online că prietenii lor apropiați sunt în doliu, așa că nu aveau cum să fie alături de ei în ziua cea mare. Cum își doreau neapărat ca prietenii să le fie aproape, cei doi au decis să amâne nunta. Aceștia se vor căsători religios la anul, pe aceeași dată, 22 septembrie.

„Astăzi, 22 septembrie, trebuia să fie ziua noastră cea mare – ziua în care eu și soțul meu spuneam „Da” în fața tuturor celor dragi. Dar viața are felul ei de a aminti ce este cu adevărat important. Din respect și iubire pentru prietenii noștri foarte apropiați, care trec acum printr-un moment greu și se află în doliu, am ales să amânăm nunta pentru anul viitor, pe aceeași dată – 22 septembrie. Pentru noi, a fost o decizie firească, pentru că nu ne puteam imagina această zi fără ei aproape”, a scris Andra Volos, pe Instagram.

„Transformă ziua într-un moment special”

Cum nu au mai ajuns în fața altarului, Andra Volos și Robert Lele nu au putut lăsa ca ziua de astăzi să treacă neobservată. Așa că aceștia au decis să profite de situație și au transformat ziua nunții într-o escapadă romantică. S-au bucurat de timpul petrecut unul alături de altul.

„Așa ca, astăzi, am decis să fim doar noi și să transformă ziua într-un moment special, într-o mică escapadă doar pentru sufletul nostru. Noi suntem deja cununați de mai bine de un an și am spus „Da” pentru o viață împreună, dar cel mai mare vis al nostru este ca într-o zi să spunem „Da” în casa lui Dumnezeu, pentru o eternitate”, a mai spus Andra Volos.

