Lele, adevărul despre scandalul cu Andra Voloș. Ce a spus despre intervenția poliției: „Au sunat vecinii și...”

Robert Lele a făcut dezvăluiri surprinzătoare în legătură cu scandalul dintre el și soția sa, Andra Voloș. Cei doi au fost în centrul atenției după ce s-a scris că cei doi ar fi avut probleme serioase în cuplu. Mai mult decât atât, atunci, manelistul a confirmat despărțirea, însă a spus ulterior că a transmis acel mesaj la nervi. Ei bine, acum, celebrul cântăreț a vorbit deschis despre această situație, susținând că cineva îi vrea răul.

Conform informațiilor apărute în presă, în urmă cu aproximativ o lună, Andra Voloș ar fi sunat la 112 și ar fi anunțat că este agresată de tatăl copilului ei. În urma acestui telefon dat de iubita lui, manelistul ar fi părăsit domiciliul conjugal pentru o perioadă.

În plus, în presă au mai apărut detalii conform cărora fosta concurentă de la Puterea Dragostei ar fi făcut plângere la poliție, dar a refuzat să-i fie emis un ordin de protecție provizoriu. Între timp, cei doi s-au împăcat, iar artistul a vorbit deschis despre acest subiect.

Robert Lele a făcut dezvăluiri legate de scandalul dintre el și Andra Voloș. Manelistul a precizat că, în realitate, nu a fost vorba despre agresiune fizică, ci doar despre o simplă ceartă. Totuși, din cauza tonului ridicat, vecinii au chemat poliția.

Artistul a susținut că el nici nu se mai afla acasă atunci când au venit oamenii legii, iar mai apoi a avut o discuție cu soția sa pe această temă. Totuși, cântărețul crede că ceea ce s-a întâmplat nu a fost o coincidență.

„A fost și discuția cu soția mea, Andra, că ar fi fost bătută. Am avut o discuție acasă, alături de soția mea. Se întâmplă în toate familiile să se certe acasă. Poliția s-a sesizat și a venit la adresa noastră.

Eu atunci nu mai eram acasă. Am făcut gălăgie, au sunat vecinii poliția. Au speculat vecinii că am bătut-o, nu se poate. Eu nu le am cu bătaie, eu le am cu cântatul. Poate mă bătea ea. Chiar o să întreb acasă ce a zis, dacă așa scrie în comunicat (n.r. că ar fi suferit lovituri fizice).

Noi am făcut și un live împreună în care am spus toate lucrurile astea. Să fiu și eu anunțat, că nu știam. Eu nu am primit absolut nimic. Eu cred că cineva din artiștii noi, ei cred că n-au loc de noi”, a spus Robert Lele la Un show păcătos.