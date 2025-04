Lele, primele declaraţii, după ce s-a spus că şi-ar fi agresat soţia: ce s-a întâmplat între manelist şi Andra Voloș, de fapt: „Aseară eram împreună, deci…”

Robert Lele și Andra Voloș au fost în centrul atenției după ce s-a scris că cei doi ar fi avut probleme serioase în cuplu. Mai exact, conform informațiilor apărute în presă fosta concurentă de la Puterea Dragostei ar fi sunat la 112 și ar fi anunțat că este agresată de tatăl copilului ei. În urma acestui telefon dat de iubita lui, Lele ar fi părăsit domiciliul conjugal pentru o perioadă. În plus, în presă au mai apărut informații conform cărora Andra Voloș ar fi făcut plângere la poliție, dar a refuzat să-i fie emis un odin de protecție provizoriu. Însă, în urmă cu doar o zi, cei doi au postat, din nou împreună. Robert Lele a decis să facă lumină în acest caz și a dezvăluit tot ceea ce s-a întâmplat, într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO.

În ultimul timp, Robert Lele și Andra Voloș au traversat o perioadă destul de tensionată. Interpretul de muzică de petrecere este cel care a dezvăluit că între el și mama copilului său au existat niște neînțelegeri și certuri, dar a ținut să precizeze că nu a existat vreo despărțire. În presă însă, s-a vehiculat că situația ar fi fost mult mai gravă, iar cântărețul ar fi agresat-o pe mama copilului său în data de 10 aprilie. Aceasta ar fi sunat la 112 și ar fi depus chiar o plângere împotriva bărbatului. Robert Lele nu a mai suportat speculațiile apărute, așa că a decis să facă lumină în acest caz!

După ce s-a scris că a agresat-o pe Andra Voloș, Robert Lele pune punctul pe i: „Nu sunt o persoană violentă!”

Robert Lele a lămurit situația și a declarat că între el și mama copilului său a existat o ceartă, însă în niciun caz nu s-a ajuns atât de departe. Bărbatul susține că nu a existat niciun apel la 112 și nici vreo plângere făcută de mama copilului său.

„Nu există așa ceva, ce surse au?! Cum să scrii așa ceva când nu este niciun dosar pe numele meu. Este o minciună mare de tot! Aseară eram împreună, deci nu există niciun dosar, nimic. Oamenii vorbesc în necunoștință de cauză și scriu niște lucruri care pe mine mă afectează sufletește, dar sunt obișnuit cu oamenii răi, sunt obișnuit ca oamenii să vorbească lucruri aiurea, asta este”, a declarat Robert Lele pentru CANCAN.RO.

Interpretul de muzică de petrecere a ținut să lămurească întreaga situație. Astfel, Lele consideră că aceste speculații ar fi pornit de la o ceartă pe care el și partenera lui au avut-o. În urma acestei discuții, cântărețul a plecat de acasă trei zile, timp în care a stat la părinții lui până când lucrurile s-au mai liniștit.

„Este o minciună foarte mare ce s-a scris. Noi am avut o simplă discuție în casă, a fost o discuție mai aprinsă, iar eu am preferat să plec de acasă pentru că nu am vrut să ne certăm

Am fost acasă la părinții mei, am stat trei zile acolo ca să fie lucrurile în regulă, apoi m-am întors acasă și totul este ok. Oamenii au speculat de bătăi, de chestii de genul. Eu nu sunt o persoană violentă, sunt o persoană cu frică de Dumnezeu. Eu sunt un om care cântă și atât, nu-mi stă mie în caracter să fac aceste lucruri urâte. Îmi pare rău că alții au scris aceste tâmpenii”, a declarat cântărețul.

Robert Lele este dezamăgit de cele apărute în presă, cu atât mai mult cu cât, manelistul și mama copilului său s-au împăcat între timp și sunt bine. Au petrecut sărbătorile de Paște împreună în Maramureș și nu s-a pus niciodată problema unei despărțiri definitive între ei.

„Îmi pare rău că s-a speculat aceste lucruri. Eu am scris pe internet de mica ceartă, dar oamenii vorbesc vrute și nevrute. Noi suntem bine, suntem acasă, eu mă pregătesc să merg la o petrecere să cânt. Locuim împreună, suntem acasă, nu a existat nimic grav, dar m-a deranjat. Nu este adevărat nici treaba asta că a cerut ordin de protecție. Eu și Andra am petrecut Paștele împreună la Maramureș, deci nu este nimic adevărat” , a mai spus Robert Lele pentru CANCAN.RO.

A fost manelistul amenințat la o petrecere?! „Eu eram unul singur, ei erau o mie”

Interpretul de muzică de petrecere a avut și de lucru în perioada sărbătorilor. A ajuns în Râmnicu Vâlcea acolo unde era antamat pentru a cânta la o petrecere. În timpul evenimentului însă, au existat anumite tensiuni căci Lele își terminase programul și și-ar fi dorit să plece. Doar că, a fost oprit pentru a mai cânta o melodie. Artistul spune ce s-a întâmplat acolo.

„Eram la un eveniment de Paște. La rromi, în general, vor să le cânt prima dată fiecăruia dintre ei, au chestia asta, să încep să cânt unora. Dar, fiind 1000 de persoane mi-a fost greu să mă împart. Eu sunt unul singur, ei erau 1000. La ei am ajuns ultima dată și a fost o mică discuție, dar s-a rezolvat. Așa este normal”, a mai dezvăluit el.

