Cum a fost surprins Lele în ziua de Paște, după ce o umilise pe Andra Volos: ”Tu cu mine”

În ultima perioadă, Robert Lele și Andra Volos au traversat o perioadă tensionată, iar povestea lor de dragoste a trecut printr-o serie de schimbări majore, după ce în spațiul public au apărut mai multe informații potrivit cărora cei doi nu mai formează un cuplu. În ziua de Paște, manelistul și-a lăsat mască prietenii virtuali și s-a postat cum nimeni nu se aștepta.

La începutul lunii aprilie, Andra Volos și Robert Lele ar fi decis să se despartă. Fanii celor doi au fost cei care au sesizat primele ”semnale de alarmă”. La început, cei doi nu se ma urmăreau pe rețelele de socializare, iar după aproape o săptămână de mister, manelistul a confirmat public separarea.

Potrivit declarațiilor lui Robert Lele, între el și Andra Volos ar fi existat mai multe tensiuni, neînțelegeri și certuri, însă acesta le-a mărturisit prietenilor virtuali că nu s-a pus problema de o despărțire. Ultima ceartă a fost cât se poate de serioasă, atunci când manelistul și-a făcut bagajul și a plecat din casa în care locuiește cu soția sa și fiica lor.

”Au fost foarte multe speculații pe Internet, dar deocamdată suntem bine, Andra este acasă alături de fetița mea. În fiecare familie există anumite discuții, există certuri. Trec toate discuțiile acestea, nu ai cum să te desparți de cineva, așa, dintr-o dată. Nu există așa ceva. În primul rând, ne iubim prea mult să le facem pe plac oamenilor răi. (…) Am avut un moment de nervi, dar s-a rezolvat repede. (…)

Am spus doar că ne-am separat, dar a fost un moment de nervi. Și dacă vreodată se va întâmpla, Doamne ferește, să mă separ de soția mea, noi o să ne separăm într-o relație foarte bună, pentru că noi avem un copil, avem o familie. (…) Am făcut un spritz de două, trei săptămâni și am plecat de acasă eu, nu soția mea”,”, a spus Robert Lele, la Un Show Păcătos.