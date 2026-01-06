27 ianuarie 2026, ziua care declanșează un „ciclon” de transformări radicale. Sanda Ionescu: „Plata karmică se va face de la mic la mare”

Anul 2026 și-a intrat în drepturi pe deplin, iar astrologul Sada Ionescu spune, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, exact la ce să ne așteptăm, dar și cum să acționăm în beneficiul nostru. Noul an este reprezentat de reconfigurarea planetară, iar oamenii vor avea tendința să își schimbe percepțiile și identitate. Toate detaliile, în rândurile de mai jos.

Încă de la început, anul 2026 vine cu toată energia începutului și cu foarte multe provocări. Vedeta lunii ianuarie este Neptun, care este pe gradul anaretic de 29 de grade, grad de urgență arătându-le precum un zeu puterea sa. Astfel încât vom vedea și mai multe minciuni și mai multe manipulări pentru a înțelege lecția opusă față de ce ne-a spus Aristotel: „Nu crede, ci cercetează”.

Din 27 ianuarie, Zeul mărilor își arată adevărata față, cel de creator al calului pentru război. Este arhetipul amazoanelor, este energia feminină colectivă și vom vedea din ce în ce mai multe femei care vor prelua frâiele atât în familie, cât și la nivel global. Până în 2039, Neptun în Berbec vine cu ambiție și cu dorința de a ne atinge idealul de viață. Starea de Egregor a omenirii își dorește un alt tip de trai, o nouă etapă evolutivă. Ce mai poate să aducă: cercetări în domeniul științei neuronale, în științele umaniste, anarhie, violențe, iar Neptun în Berbec distruge vechiul pentru a susține noua spirală evolutivă, deoarece și-a început un nou ciclu zodiacal.

Neptun ne cere în Berbec autenticitate și echilibru între spirit și materie

În istorie, Neptun în Berbec a adus abolirea sclaviei, unificări de țări, apariția unei noi forme de conducere, modificări constituționale, crize economice, dezvoltări de comunicare, ușurarea scrisului, noi forme care au dezvoltat armatele și noi forme de transport în comun. A adus descoperirea anesteziei și tabelul lui Mendeleev.

Totodată, Neptun în Berbec, din punct de vedere spiritual, poate aduce noi forme de inițieri spirituale sau poate retrezi vechile școli inițiatice, cum ar fi cele ale Matriarhatului. Trebuie să înțelegem, cu Neptun în Berbec, că spiritualitatea trebuie manifestată, nu urlată; regulile vieții trebuie respectate prin conștientizarea faptului că atunci când faci un bine nu îl faci tu, ci se face prin tine, aceasta fiind și tema Planetelor Transsaturniene Uranus, Neptun și Pluto, care ne susțin prin faptul că Neptun este Planeta Apex care oferă soluția.

În luna februarie, și Saturn intră într-o nouă spirală zodiacală începând cu data de 14, prin poziția sa în Berbec. Este un aspect karmic extrem de puternic. Ce am manifestat în ultimii 30 de ani, aceea ne va fi răsplata pentru următorii 3 de ani. Plata karmică se va face de la mic la mare, pentru că Saturn în Berbec este timpul judecății, e momentul să plătim sau să fim răsplătiți. Lumea își schimbă identitatea, iar dacă mergem la marea conjuncție dintre Neptun și Saturn în Berbec, care are loc o dată la 36 de ani, o să conștientizăm faptul că vom trăi diferit, deoarece aceste două planete împreună aduc o nouă formă de conducere mondială, ținând cont că acum 36 de ani multe țări au trecut de la comunism la social-democrat, a avut loc căderea Zidului Berlinului și multe alte schimbări de destin planetar, astfel încât lumea își schimbă identitatea.

Saturn în Berbec împreună cu Pluto în Vărsător este un aspect dictatorial, iar conform istoriei, Pluto în Vărsător, care ne vorbește de libertate, ne-a dovedit că libertatea se câștigă prin sânge. Arată individualism, arată conducători cu autoritate; ba mai mult, vom vedea mulți președinți schimbați, poate chiar impuși, iar dacă mă duc și către Neptun în Berbec, ne poate arăta și un singur conducător global. Energia tiranică și despotică a lui Saturn în Berbec generează frici și intimidări. Este aspectul respectului impus ce inhibă, arată forță, energie, este arhetipul conducătorului de trupe armate, generalul care are strategia bine implementată, este matur, nu impulsiv.

Luna aprilie vine cu provocări mari

Neptun în conjuncție cu Saturn în Berbec vor aduce informații desecretizate, teoria conspirației devine realitate, alegeri prezidențiale bruște, crize energetice, crize în ceea ce reprezintă siguranța națională, demisii în masă, ieșiri din alianțe, falimente bancare ce pot duce chiar la arestări, deturnări, o nouă formă de plată, infracțiuni economico-financiare, corupție, crime, trafic de halucinogene și armament. Iar NASA va face anumite declarații legate de viața extraterestră.

De pe 26 aprilie până în data de 4 august 2032, Uranus intră în semnul zodiacal al Gemenilor, astfel încât sfârșitul lunii aprilie vine cu provocări foarte mari la nivel global. Uranus în Gemeni înseamnă evoluție tehnologică, noi forme de comunicare. Este un aspect ce ne va duce cu foarte mare viteză spre evoluție prin independența culturală a celor care sunt cu adevărat evoluați intelectual. Este aspectul genialității, de meritocrație, astfel încât mediocritatea va fi eliminată. Cei care își accesează inteligența nativă vor intra ușor în starea de supramental. Uranus în Gemeni aduce explorarea aerului, a călătoriilor spațiale, a experiențelor încă necunoscute de ființa umană. Inteligența artificială ia amploare, astfel încât trebuie să avem grijă cum o controlăm.

Sistemul educațional se va reseta, vor avea loc schimbări masive ce vor genera revolte, vor apărea materii noi, astfel încât se vor genera și meserii noi, studiul alternativ, iar în evidență vor ieși copiii geniali care știu să se exprime liber și argumentat. Poate aduce mai multă dorință de independență pentru unele țări, noi alianțe, putem auzi de asasinate, bombardamente, mai ales că atunci când a mai fost Uranus în Gemeni, Oppenheimer a produs bomba atomică, au avut loc explozii controlate în lanț, însă cel mai interesant este faptul că în data de 4 iulie 2026, după 80 de ani, Uranus se întâlnește cu Marte, ambele în Gemeni. Ultima lor întâlnire fiind pe 6 și 9 august 1945. Este un aspect dinamic, chiar exploziv.

În 2026 contează faptele și originalitatea

Uranus în Gemeni poate să aducă forme impuse ale proprietăților ce trec în proprietatea statului, colectivizări, un viitor medical axat pe biotehnologie, nanoparticule și știința neuro și foarte multe invenții tehnologizate. Aduce fenomene naturale, în special cele ce țin de mișcarea aerului. Timp de 7 ani, Uranus este planeta Almuten, ținând cont că este în trigonocrație, plus că Pluto este la dispoziția sa, iar din luna august și Nodul Nord, care arată destinul global și viitorul, este la dispoziția lui Uranus. Tema principală a lui Uranus, că vrem sau că nu vrem, este evoluția.

Cu blândețe, bunătate și daruri vine să ne mai aline sufletul din 30 iunie Marele Benefic – Jupiter, care se instalează în semnul iubirii, al creativității și al copilăriei – în semnul Leului, și stă aici până în iulie 2027. Este darul lui Dumnezeu care ne spune: „Fă Rai din ce ai!”. Aduce entuziasm, bucurie de viață chiar și pentru lucrurile simple. Este un aspect norocos ce ne spune să ne atingem idealurile mărețe ale vieții, ne îndeamnă să fim generoși și cu speranță de viitor. Este un aspect minunat pentru artiști, pot avea intuiții și sunt creativi, fiind posibil să apară și alte forme de artă. Ne învață să punem accent pe copii și să conștientizăm că prin ei evoluăm, să nu ne pierdem încrederea în viață, să fim în admirație, să avem principii nobile, să iubim, să respectăm regulile vieții. Cu Jupiter în Leu, regula este de aur. Aduce dorința de recunoaștere fără nepotisme și mediocritate, iar dacă în ultima perioadă nu ne-am regăsit la locul de muncă, cu siguranță Jupiter în Leu ne ajută să ne găsim vocația. Acest aspect ne învață că viața trebuie trăită în Adevăr, Onoare și Loialitate.

Nici destinul planetei nu stă deoparte, astfel încât axa Nodurilor Lunare se mută pe axa de la mine către ceilalți, axa Leu – Vărsător. Nodul Sud în Leu, care reprezintă trecutul, ne spune că în ultima perioadă ne-am perceput egocentric, individualist, mândri, autosuficienți, am avut în ultimii ani standarde ridicate, ba chiar ne-am întins mai mult decât ne-a fost plapuma, am acționat în avantajul nostru și în detrimentul celorlalți, am purtat măști, dar care vor fi date jos, am cerut fără să câștigăm respect și admirație, am închis ochii în fața realității dure și au apărut relații neasumate – celibat. În ultimii ani am văzut multă cantitate și puțină calitate.

Nodul Nord în Vărsător ne îndeamnă către progresie, către calitate; vor ieși în evidență personalități care vor lăsa ceva omenirii, ne învață că e mai ușor să ne dezvoltăm în colectivitate, în grupuri, pentru că doar împreună putem să contribuim la progresul global; ne cere empatie și abandonare, iar acest aspect duce către luptă și revolte pentru binele umanității. Ca și celelalte ingresuri planetare, aduce nonconformism și originalitate, cercetări în diferite domenii și ideal de viață. Anul 2026 este anul în care faptele contează, originalitatea și evoluția. Vine cu provocări sau cu daruri în funcție de trecutul nostru, astfel încât din 2026 până în 2030 vom primi ceea ce vom dărui.

