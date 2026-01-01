Acasă » Știri » Ramona Olaru i-a arătat “fundul” lui Alex Bodi, după mesajul controversat. Reacția bizară a asistentei TV

De: Anca Chihaie 01/01/2026 | 09:40
Ramona Olaru i-a dat voalat fatala lui Alex Bodi

Scandalul dintre Ramona Olaru și Alex Bodi continuă să atragă atenția, însă de această dată conflictul pare să fi intrat într-o zonă a gesturilor simbolice și a mesajelor subtile, mai degrabă decât a atacurilor directe. După o perioadă tensionată, marcată de declarații acide și interpretări controversate, asistenta TV pare să fi ales o formă neașteptată de reacție.

Totul a pornit de la o serie de afirmații făcute de Ramona Olaru în spațiul public, în care aceasta a vorbit deschis despre experiențele sale sentimentale și despre lecțiile pe care susține că le-a învățat de-a lungul timpului. Vedeta a lăsat să se înțeleagă că standardele sale de viață s-au schimbat și că echilibrul emoțional, dar și stabilitatea financiară, joacă un rol important în alegerile sale. Mesajul, interpretat de unii drept o poziționare fermă și asumată, a fost privit de alții ca o săgeată directă către foștii parteneri.

În mod surprinzător, în loc să răspundă cu alte declarații sau să prelungească disputa prin intermediul interviurilor, Ramona Olaru a ales o cu totul altă strategie. Asistenta TV a publicat un videoclip pe TikTok. Îmbrăcată într-o rochie lungă, roșie, cu un aer provocator și sigur pe sine, aceasta a transmis un mesaj care a fost interpretat ca un răspuns tăcut, dar extrem de sugestiv, la scandalul în care este implicată.

În videoclip, mesajul afișat sugerează ideea că este vorbită pe la spate, însă reacția sa este una de totală detașare. Gestul de a se întoarce cu spatele către cameră a fost văzut drept o metaforă clară: Ramona Olaru nu mai acordă importanță zvonurilor, criticilor sau atacurilor venite din exterior. Fără cuvinte dure și fără explicații suplimentare, apariția a fost suficientă pentru a transmite ideea de indiferență și autosuficiență.

Ramona Olaru și-a întors spatele pe TikTok/foto: captură video

Cert este că Ramona Olaru a reușit, din nou, să capteze atenția publicului fără a recurge la declarații explozive. Indiferent de interpretări, videoclipul a devenit rapid viral, demonstrând că, uneori, un simplu gest poate spune mai mult decât o mie de cuvinte.

