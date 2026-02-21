Aceeași sau aceiași, care este forma corectă? Când și cum le folosim

Te-ai întrebat vreodată când trebuie să folosești aceeași și când trebuie să folosești aceiași? Cele două forme nu se folosesc interschimbabil, însă există mulți români care nu știu în ce situație trebuie utilizată fiecare dintre acestea. Citește în continuare pentru a afla când și cum e corect să le folosești.

Aceeași sau aceiași. Care este forma corectă?

Aceeași este un pronume demonstrativ, de gen feminin, la singular. Se folosește când este vorba despre un substantiv de genul feminin, la singular.

Exemple: aceeași femeie, aceeași carte, aceeași pensulă, aceeași vopsea, aceeași fată, aceeași bijuterie, etc.

Reține! Aceeași se folosește pentru substantive de gen feminin, la numărul singular.

Pe de altă parte, aceiași, este pronume demonstrativ, de gen masculin, la numărul plural și se folosește când este vorba despre un substantiv masculin, la plural.

Exemple: aceiași bărbați, aceiași doctori, aceiași băieți, aceiași vecini, aceiași jucători, aceiași elevi, aceiași munți, aceiași pași, aceiași factori, etc.

Exemple de propoziții:

Am vizitat aceiași munți ca anul trecut.

Am ales aceiași parametri în analiză.

Contractul conține aceiași termeni.

S-au aplicat aceiași factori de calcul.

Reține! Aceiași se folosește când te referi la un substantiv de gen masculin, plural.

Ce înseamnă „aceeași” conform DEX

Conform DEX, aceeași este un pronume demonstrativ, adjectiv pronominal: (Care este) tot acela, chiar acela; (care este) tot la fel ca mai înainte. (sininom=neschimbat)

ACELAȘI pron. adj. dem. m. (pl. aceiași; gen.-dat. sg. aceluiași, pl. acelorași); – f. ACEEAȘI (pl. aceleași; gen.-dat. sg. aceleiași, pl. acelorași). Tot acela (aceea), chiar acela (aceea), conform DEX.

Diferența dintre „aceeași” și „aceiași” explicată simplu

Pe scurt, aceeași se folosește doar când este vorba despre o persoană sau un obiect de gen feminin la numărul plural. O poți folosi în construcții de tip „e aceeași chestie”, unde chestie este un substantiv comun, la genul feminin și numărul plural.

Aceiași se folosește când vorbești despre mai multe persoane/substantive de genul masculin, număr plural. Poți folosi în construcții precum „sunt aceiași băieți care au spart geamul”.

Reține! Ca să îți fie mai simplu, te poți gândi la genul substantivului pe care îl folosești. Dacă în construcția „aceeași zi” nu ești sigur dacă se folosește „aceeași” sau „aceiași”, gândește-te la substantivul „zi”. Dacă este la genul feminin, adică „o zi, două zile”, atunci vei folosi forma aceeași.

În schimb, dacă nu știi când să folosești cele două forme în construcția „aceiași ciorapi”, atunci gândește-te la genul „ciorapilor”: un ciorap, doi ciorapi, genul masculin. Asta înseamnă că vei folosi forma „aceiași”.

Un alt mod de gândi este cu privire la numărul substantivelor. La plural, se va folosi „aceiași”, iar la singular „aceeași”.

Forma de singular pentru „aceiași” este același, iar forma de plural pentru „aceeași” este „aceleași”.

Exemple: aceleași fete, aceleași vopseluri, aceleași parfumuri, aceleași bijuterii, aceleași probleme.

Exemple: același băiat, același miros, același simț, același , același gen.

Același sau acelaș – care e forma corectă

Forma corectă este același. Conform DEX – (care este) tot acela, chiar acela; (care este) tot la fel ca mai înainte.

Acelaș este forma greșită.

Exemple de propoziții:

Are același parfum pe care îl folosește dintotdeauna.

Mi-a dat același sentiment ca prima oară când l-am văzut.

Am purtat același pulover în culori diferite.

Avem același sânge.

Cele mai frecvente greșeli în limba română

Există câteva structuri care dau probleme chiar și celor care stăpânesc destul de bine limba română. Iată câteva exemple:

„Din punct de vedere” sau „din punctul de vedere”

Folosim „din punct de vedere” atunci când este urmat de un adjectiv: „din punct de vedere stilistic”, „din punct de vedere politic”, etc.

Structura „din punctul de vedere” se folosește când după ea urmează un substantiv introdus prin „al”, adică trebuie să aparțină cuiva acel „punct de vedere”.

Exemple: „din punctul de vedere al politician”, „din punctul de vedere al medicului”, „din punctul de vedere al legii”, etc.

„Dragele mele” sau „dragile mele”

Adjectivul „drag” are o singură formă corectă la plural, atât pentru genul feminin, cât și pentru genul masculin. Mulți folosesc greșit forma „drage”, când se referă al un grup de femei.

Când auzi formula „dragele mele”, atunci trebuie să știi că este greșit.

Forma corectă este dragi, indiferent de gen:

Exemple: dragi colegi/colege, dragi compatrioți, dragi elevi/eleve, dragi copii, dragi profesori, dragile mele prietene, dragile mele flori, etc.

Cu toate că te referi la un grup de femei sau folosești un substantiv feminin la plural, forma rămâne tot „dragi”.

„Decât” sau „doar”

Aceste două forme sunt adesea confundate între ele și se folosesc greșit. Vei auzi foarte des forma „am decât 12 lei”, care este greșită.

Ca să îți fie mai ușor, se folosește „doar” în propoziții afirmative. Doar înseamnă numai și când nu ești sigur, poți înlocui cu „numai”.

Exemple:

„Am doar 20 de lei”

„Mai am doar o oră la dispoziție”

„Vreau doar suc”

„Trăim doar o dată”

Pe de altă parte, „decât” se folosește în propoziții negative, care conțin negația „nu”.

Reține! Când vrei să folosești „decât”, adaugă și negația „nu”.

Exemple:

„Nu am decât 20 de lei”

„Nu am decât o oră la dispoziție

„Nu vreau decât suc

„Nu trăim decât o dată”

„Merită” sau „se merită”

O altă construcție controversată este „merită”, cu forma greșită „se merită”. A merita nu este un verb reflexiv, ceea ce înseamnă că nu trebuie folosit pronumele reflexiv „se”, așa cum e în cazul „se cuvine, se cade”.

Verbul a merita este un verb tranzitiv, iar acțiunea lui se răsfrânge asupra unui obiect.

Exemple:

„Merită să luăm cina la acel restaurant”

„Merită să cumperi acel apartament”

„Merită să stai la plajă toată ziua”

Verbul „merită” nu trebuie asociat cu pronumele „se”. Forma greșită este „se merită”.

Reține! Când folosești „merită”, renunță la pronumele „se”. Vacanța/ mașina/ răsăritul merită achiziționate/ văzute/cumpărate.