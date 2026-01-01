BANC | Bulă, Bubulina și cadoul de An Nou

Banc de început de an! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat bună.

– Bulă, ce cadou i-au făcut soției tale de Anul Nou?

– O călătorie în Thailanda.

– Ooo, frumos! Dar ea ție ce cadou ți-a făcut?

– Unul și mai frumos! A plecat singură!

Alte bancuri savuroase

Banc cu profesorul

La școală, profesorul de română îi întreabă pe elevi:

– Copii, dați-mi un exemplu de propoziție cu subiect, predicat și complement.

Ion ridică mâna:

– „Tata o bate pe mama.”

Profesorul oftează:

– Ion, asta e foarte trist… Mai ai alt exemplu?

– „Mama o bate pe tata.”

– Nici asta nu e mai bine, Ion…

– Atunci: „Eu mănânc o prăjitură.”

– Perfect! spune profesorul. Și ce e „prăjitură”?

– Complement.

– Bravo! Și ce e „eu”?

– Subiect.

– Corect! Și predicatul?

Ion se gândește puțin și zice:

– „Mănânc”.

Profesorul zâmbește:

– Vezi, Ion? Așa e mult mai bine.

Ion:

– Da, dom’ profesor… că la prima propoziție predicatul era secret de familie.

Banc cu polițistul

Un polițist oprește un șofer:

– Bună ziua, actele la control!

Șoferul îi dă actele, iar polițistul se uită atent.

– Domnule, știți de ce v-am oprit?

– Nu.

– Aveați 120 la oră!

– Imposibil, domnule polițist!

– De ce?

– Pentru că am plecat de acasă acum 5 minute.

Polițistul se scarpină în cap:

– Aha… Atunci știți de ce v-am oprit?

– Da.

– De ce?

– Pentru că nici dumneavoastră nu știți matematică.

