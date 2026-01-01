Acasă » Bancuri » BANC | Bulă, Bubulina și cadoul de An Nou

BANC | Bulă, Bubulina și cadoul de An Nou

Banc de început de an! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat bună.

– Bulă, ce cadou i-au făcut soției tale de Anul Nou?
– O călătorie în Thailanda.
– Ooo, frumos! Dar ea ție ce cadou ți-a făcut?
– Unul și mai frumos! A plecat singură!

Alte bancuri savuroase

Banc cu profesorul

La școală, profesorul de română îi întreabă pe elevi:
– Copii, dați-mi un exemplu de propoziție cu subiect, predicat și complement.
Ion ridică mâna:
– „Tata o bate pe mama.”
Profesorul oftează:
– Ion, asta e foarte trist… Mai ai alt exemplu?
– „Mama o bate pe tata.”
– Nici asta nu e mai bine, Ion…
– Atunci: „Eu mănânc o prăjitură.”
– Perfect! spune profesorul. Și ce e „prăjitură”?
– Complement.
– Bravo! Și ce e „eu”?
– Subiect.
– Corect! Și predicatul?
Ion se gândește puțin și zice:
– „Mănânc”.
Profesorul zâmbește:
– Vezi, Ion? Așa e mult mai bine.
Ion:
– Da, dom’ profesor… că la prima propoziție predicatul era secret de familie.

Banc cu polițistul

Un polițist oprește un șofer:
– Bună ziua, actele la control!
Șoferul îi dă actele, iar polițistul se uită atent.
– Domnule, știți de ce v-am oprit?
– Nu.
– Aveați 120 la oră!
– Imposibil, domnule polițist!
– De ce?
– Pentru că am plecat de acasă acum 5 minute.
Polițistul se scarpină în cap:
– Aha… Atunci știți de ce v-am oprit?
– Da.
– De ce?
– Pentru că nici dumneavoastră nu știți matematică.

