Acasă » Știri » Bancul sfârșitului de an | „Mami, ce se află în pachețelele pe care scrie Durex”

Bancul sfârșitului de an | „Mami, ce se află în pachețelele pe care scrie Durex”

De: Alina Drăgan 30/12/2025 | 16:15
Bancul sfârșitului de an | Mami, ce se află în pachețelele pe care scrie Durex

Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagoniștii de astăzi sunt o mamă și un copil. Micuțul este puțin cam curios, iar denodămânul este hilar. 

– Mami, ce se află în pachețelele pe care scrie Durex?

– Ți-am mai spus de nenumărate ori… să nu mai îmi umbli în poșetă…

– Nu am umblat în poșeta ta… ci în portofelul lui tata…

Noul supermarket din oraș

În orașul meu s-a deschis un supermarket cu adevărat special. Patronul a invest mult în acest magazin. Când treci pe la raionul de „legume-fructe”, se aude susurul unui izvor și un miros de aer curat te însoțește pe tot parcursul raionului.

La raionul de „Produse lactate” se aude mugetul unei vaci, iar mirosul de smântână proaspătă te îndeamnă să așezi cât mai multe produse de acolo în coș. La raionul „Ouă” auzi o găină cotcodăcind și mirosul de ouă prăjite îți îmbie nările. Sincer vă spun, mi-a fost teamă să merg la raionul de „Hârtie igienică”.

Alte bancuri amuzante

Bulă se duce la doctor și află că mai are doar 24 de ore de trăit. Ajuns acasă, îi spune soției:

– Bubulino, mai am doar 24 de ore de trăit. Hai să facem dragoste!

– Bine, Bulă! Sigur, cum să nu..

După 6 ore, Bulă se duce la ea și îi spune:

– Iubito, știi, mai am doar 18 ore de trait. Crezi că am putea să mai facem dragoste încă o data?

Bubulina este din nou de acord. Mai târziu, cand se duce la culcare, Bulă se uită la ceas și vede că acum au mai rămas doar 8 ore.

– Bubulino, te rog, hai să o facem încă o data înainte să mor!

– Bineînțeles, dragul meu.

Și fac dragoste pentru a treia oară. Apoi, soția se întoarce cu spatele și adoarme. Bulă, însă, îngrijorat, se tot foiește în pat, neputând să adoarmă. Când vede ca au mai rămas doar 4 ore, o trezește pe Bubulina:

– Iubito, mai am doar 4 ore. Crezi că am putea?…

– Uite care e problema, Bulă dragă, eu trebuie să mă scol mâine dimineață. Tu, nu!

BANCUL ZILEI | „Tati, pot să mă joc pe tabletă?”

BANCUL ZILEI | Exprimare corectă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Se schimbă legea pentru românii cu casă sau teren. Ce se va modifica la cadastru
Știri
Se schimbă legea pentru românii cu casă sau teren. Ce se va modifica la cadastru
Românii cărora le scad ratele la bancă în 2026. Cine va beneficia încă din primul semestru al anului viitor
Știri
Românii cărora le scad ratele la bancă în 2026. Cine va beneficia încă din primul semestru al anului…
Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49. Trageri speciale de Anul Nou
Mediafax
Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49. Trageri speciale de...
72% din români cred că țara merge într-o direcție greșită. Contestă anularea alegerilor și nu au încredere în reformele lui Bolojan. La ce cotă a ajuns AUR
Gandul.ro
72% din români cred că țara merge într-o direcție greșită. Contestă anularea alegerilor...
Gigi Becali a donat sume imense pentru terminarea mănăstirii din Rwanda. Reacția din Africa a venit imediat
Prosport.ro
Gigi Becali a donat sume imense pentru terminarea mănăstirii din Rwanda. Reacția din...
Preparatul ideal pentru masa de Revelion, potrivit Mihaelei Bilic: „Îmbucătura perfectă care vă scoate din impas”
Adevarul
Preparatul ideal pentru masa de Revelion, potrivit Mihaelei Bilic: „Îmbucătura perfectă care vă...
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Digi24
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de Revelion
Mediafax
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de...
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui de milioane de euro: „Sunt un om bogat”
Prosport.ro
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de către veteranii întorși de pe frontul ucrainean
Digi 24
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de...
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor Eurostar a fost anulată
Digi24
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor Eurostar a fost anulată
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4 zile
Promotor.ro
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Cum combat ucrainenii „human safari”: 150 km/h ca măsură de supraviețuire și plase antidrone
go4it.ro
Cum combat ucrainenii „human safari”: 150 km/h ca măsură de supraviețuire și plase antidrone
Premieră astronomică în ultimele zile ale anului!
Descopera.ro
Premieră astronomică în ultimele zile ale anului!
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Go4Games
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
72% din români cred că țara merge într-o direcție greșită. Contestă anularea alegerilor și nu au încredere în reformele lui Bolojan. La ce cotă a ajuns AUR
Gandul.ro
72% din români cred că țara merge într-o direcție greșită. Contestă anularea alegerilor și nu...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Lora și-a deschis sufletul la final de an. 2025 a lovit-o unde a durut-o cel mai tare: „Am rupt din ...
Lora și-a deschis sufletul la final de an. 2025 a lovit-o unde a durut-o cel mai tare: „Am rupt din mine ca să-i fac pe alții fericiți”
Se schimbă legea pentru românii cu casă sau teren. Ce se va modifica la cadastru
Se schimbă legea pentru românii cu casă sau teren. Ce se va modifica la cadastru
Românii cărora le scad ratele la bancă în 2026. Cine va beneficia încă din primul semestru al anului ...
Românii cărora le scad ratele la bancă în 2026. Cine va beneficia încă din primul semestru al anului viitor
A fost cutremur în România. În ce orașe s-a resimțit
A fost cutremur în România. În ce orașe s-a resimțit
Zodia care riscă să înceapă anul 2026 șomeră, potrivit faimosului Mihai Voropchievici
Zodia care riscă să înceapă anul 2026 șomeră, potrivit faimosului Mihai Voropchievici
Silvana Rîciu l-a visat într-un mod tulburător pe Ion Drăgan: ”Nu îl văzuse nimeni”
Silvana Rîciu l-a visat într-un mod tulburător pe Ion Drăgan: ”Nu îl văzuse nimeni”
Vezi toate știrile
×