Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | Exprimare corectă

BANCUL ZILEI | Exprimare corectă

De: Anca Chihaie 29/12/2025 | 12:20
BANCUL ZILEI | Exprimare corectă

O nouă zi, o nouă glumă savuroasă! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat bună.

Exprimare corectă !!!
Mi-am sunat un vechi coleg de şcoală şi l-am întrebat ce face.
Mi-a răspuns că lucrează la „Tratamentul aqua-termal al materialelor ceramice, aluminiului şi oţelului într-un mediu limitat”. Am fost impresionat!…
După mai multe cercetări am aflat că spăla in bucătărie vase cu apă caldă… sub supravegherea soţiei sale!!!

Alte bancuri savuroase

Bulă la școală și „problema imposibilă”

La școală, profesoara de matematică vine hotărâtă să-i prindă pe elevi nepregătiți.
– Copii, astăzi vă dau o problemă grea. Cine o rezolvă primește nota 10!
Toată clasa oftează, doar Bulă zâmbește relaxat.
Profesoara scrie pe tablă:
„Un tren pleacă din București spre Constanța cu 80 km/h. Alt tren pleacă din Constanța spre București cu 100 km/h. Când se întâlnesc?”
Bulă ridică mâna:
– Doamna, se întâlnesc când ajung unul lângă altul.
Clasa izbucnește în râs, iar profesoara îl ceartă:
– Bulă, fii serios!
– Păi sunt foarte serios, doamna.
– Bine, atunci spune-mi exact unde!
Bulă se gândește puțin:
– Între București și Constanța.
Profesoara, nervoasă:
– Ieși la tablă!
Bulă iese, se uită atent la problemă și spune:
– Doamna, mai depinde și dacă mecanicii se plac. Dacă nu, trec unul pe lângă altul și nu se întâlnesc deloc.

Bulă la spovedanie

Bulă merge pentru prima dată la spovedanie. Intră emoționat în confesional.
– Spune, fiule, ce păcate ai? îl întreabă preotul.
– Părinte… am furat o bicicletă.
– Și îți pare rău?
– Normal, părinte.
– Ai restituit-o?
– Nu… că încă nu m-ați iertat.
Preotul oftează:
– Mai ai și alte păcate?
– Da, părinte… am mințit.
– Despre ce?
– Despre bicicletă. De fapt, n-am furat-o… mi-a dat-o cineva.
– Cine?
– Un prieten.
– Și acel prieten știe că ești aici?
– Nu, părinte, că bicicleta e a lui.
Preotul rămâne câteva secunde tăcut:
– Bulă, pentru păcatele tale, vei spune 10 „Tatăl nostru”.
Bulă se luminează la față:
– Părinte, dacă mai vreți, vă spun și unde am lăsat bicicleta!

Bancul sfârșitului de săptămână | „Înainte să suflu, mi-am pus o dorință”

BANC | În a doua zi de Crăciun, Bulă e nerăbdător: „Mami, de ce nu a venit Moş Crăciun nici până acum?!”

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANC | „Bubulino, cât de mult a slăbit Bulă al tău! Să nu-l mai recunosc!”
Bancuri
BANC | „Bubulino, cât de mult a slăbit Bulă al tău! Să nu-l mai recunosc!”
BANC | Care este cel mai bun soț, de fapt?
Bancuri
BANC | Care este cel mai bun soț, de fapt?
Ce efect are plictiseala asupra COPIILOR. Detaliul ignorat de părinți: Mare grijă!
Mediafax
Ce efect are plictiseala asupra COPIILOR. Detaliul ignorat de părinți: Mare grijă!
Viscolul a pus stăpânire pe mai multe zone din țară. Este Cod galben de vânt puternic în 25 de județe
Gandul.ro
Viscolul a pus stăpânire pe mai multe zone din țară. Este Cod galben...
Gigi Becali a pierdut o avere dintr-un foc, dar nu-i pasă: „Am dat 14.000.000 de euro din banii mei”
Prosport.ro
Gigi Becali a pierdut o avere dintr-un foc, dar nu-i pasă: „Am dat...
Surpriza unor vloggeri care au comparat prețurile din România cu cele din 11 țări. „Acum îmi dau seama cât de grav e la noi”
Adevarul
Surpriza unor vloggeri care au comparat prețurile din România cu cele din 11...
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către dictatorul de la Kremlin
Digi24
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de...
Patronii au anunțat ce se va întâmpla în următoarele TREI luni. Ce ne așteaptă, de fapt, la începutul lui 2026
Mediafax
Patronii au anunțat ce se va întâmpla în următoarele TREI luni. Ce ne...
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
Prosport.ro
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
A murit Brigitte Bardot. Îndrăgita actriță franceză avea 91 de ani
Digi 24
A murit Brigitte Bardot. Îndrăgita actriță franceză avea 91 de ani
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Digi24
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Unde e trecută norma de poluare în Cartea Mașinii. Impozitul auto 2026 depinde de această informație
Promotor.ro
Unde e trecută norma de poluare în Cartea Mașinii. Impozitul auto 2026 depinde de această...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Un serviciu Google va fi integrat în televizoare Samsung
go4it.ro
Un serviciu Google va fi integrat în televizoare Samsung
De ce, indiferent cât ai mâncat, mai ai loc și pentru desert?
Descopera.ro
De ce, indiferent cât ai mâncat, mai ai loc și pentru desert?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Viscolul a pus stăpânire pe mai multe zone din țară. Este Cod galben de vânt puternic în 25 de județe
Gandul.ro
Viscolul a pus stăpânire pe mai multe zone din țară. Este Cod galben de vânt...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum slăbești rapid după Crăciun. Cele trei trucuri care te ajută să arzi grăsimile înainte de ...
Cum slăbești rapid după Crăciun. Cele trei trucuri care te ajută să arzi grăsimile înainte de Revelion
Cum arată socrul lui Theo Rose. Soția lui Anghel Damian l-a filmat într-un moment mai intim și a ...
Cum arată socrul lui Theo Rose. Soția lui Anghel Damian l-a filmat într-un moment mai intim și a pus imaginile pe net
Ce dorință arzătoare au Oana și Vlad Gherman pentru anul 2026. Visul celor doi actori, tot mai departe ...
Ce dorință arzătoare au Oana și Vlad Gherman pentru anul 2026. Visul celor doi actori, tot mai departe de a se împlini
Daniela Iliescu, cadouri de sute de mii de euro de Moș Crăciun! S-a făcut vecină cu Culiță Sterp ...
Daniela Iliescu, cadouri de sute de mii de euro de Moș Crăciun! S-a făcut vecină cu Culiță Sterp și fanii au dat instant cu hate: „Te maimuțeresti pe rețele”
Ramona Olaru s-a aliat cu Ruxi Opulenta în războiul ei cu Alex Bodi?! Mesajul care îl vizează pe ...
Ramona Olaru s-a aliat cu Ruxi Opulenta în războiul ei cu Alex Bodi?! Mesajul care îl vizează pe musculos: „Suntem asumate”
Când vin pensiile în ianuarie 2026. Vești proaste pentru pensionarii României!
Când vin pensiile în ianuarie 2026. Vești proaste pentru pensionarii României!
Vezi toate știrile
×