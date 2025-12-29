BANCUL ZILEI | Exprimare corectă

O nouă zi, o nouă glumă savuroasă! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat bună.

Exprimare corectă !!!

Mi-am sunat un vechi coleg de şcoală şi l-am întrebat ce face.

Mi-a răspuns că lucrează la „Tratamentul aqua-termal al materialelor ceramice, aluminiului şi oţelului într-un mediu limitat”. Am fost impresionat!…

După mai multe cercetări am aflat că spăla in bucătărie vase cu apă caldă… sub supravegherea soţiei sale!!!

Alte bancuri savuroase

Bulă la școală și „problema imposibilă”

La școală, profesoara de matematică vine hotărâtă să-i prindă pe elevi nepregătiți.

– Copii, astăzi vă dau o problemă grea. Cine o rezolvă primește nota 10!

Toată clasa oftează, doar Bulă zâmbește relaxat.

Profesoara scrie pe tablă:

„Un tren pleacă din București spre Constanța cu 80 km/h. Alt tren pleacă din Constanța spre București cu 100 km/h. Când se întâlnesc?”

Bulă ridică mâna:

– Doamna, se întâlnesc când ajung unul lângă altul.

Clasa izbucnește în râs, iar profesoara îl ceartă:

– Bulă, fii serios!

– Păi sunt foarte serios, doamna.

– Bine, atunci spune-mi exact unde!

Bulă se gândește puțin:

– Între București și Constanța.

Profesoara, nervoasă:

– Ieși la tablă!

Bulă iese, se uită atent la problemă și spune:

– Doamna, mai depinde și dacă mecanicii se plac. Dacă nu, trec unul pe lângă altul și nu se întâlnesc deloc.

Bulă la spovedanie

Bulă merge pentru prima dată la spovedanie. Intră emoționat în confesional.

– Spune, fiule, ce păcate ai? îl întreabă preotul.

– Părinte… am furat o bicicletă.

– Și îți pare rău?

– Normal, părinte.

– Ai restituit-o?

– Nu… că încă nu m-ați iertat.

Preotul oftează:

– Mai ai și alte păcate?

– Da, părinte… am mințit.

– Despre ce?

– Despre bicicletă. De fapt, n-am furat-o… mi-a dat-o cineva.

– Cine?

– Un prieten.

– Și acel prieten știe că ești aici?

– Nu, părinte, că bicicleta e a lui.

Preotul rămâne câteva secunde tăcut:

– Bulă, pentru păcatele tale, vei spune 10 „Tatăl nostru”.

Bulă se luminează la față:

– Părinte, dacă mai vreți, vă spun și unde am lăsat bicicleta!

