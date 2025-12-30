Acasă » Bancuri » BANC | Bulă, Bubulina și noua generație de amanți

De: Anca Chihaie 30/12/2025 | 07:52
O nouă zi, o nouă glumă savuroasă! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat bună.

Bulă se întoarce mai devreme acasă și îl găsește pe unul în dormitor. Când îl vede, bărbatul se ridică, se îmbracă și fuge mâncând pământul. Uluit de cele văzute, Bulă îi spune soției:
– Bubulino, ce a fost asta?
– Ei, ce să fie, generația din ziua de azi! Pleacă fără să zică nimic. Nici mie „merci”, nici ție „pardon”.

Alte bancuri savuroase

Bulă vine acasă cu carnetul de note. Tatăl lui îl ia, se uită atent și oftează:

– Bulă, iar ai numai note proaste! Zi-mi și mie un lucru bun la școală!
Bulă se gândește puțin și răspunde:
– Clădirea e solidă, n-a căzut nici anul ăsta.
Tatăl, nervos:
– Bine, dar la matematică ce-ai făcut?
– Păi, dom’ profesor a zis că dacă nu știu tabla înmulțirii, să ies afară.
– Și?
– Am ieșit… dar am stat lângă ușă, că mi-era frig.

La școală, profesoara întreabă:

– Bulă, dacă într-un copac sunt 10 păsări și împuști 3, câte rămân?
Bulă răspunde sigur:
– Niciuna!
– Cum așa? întreabă profesoara.
– Păi, doamnă, celelalte se sperie și zboară.
Profesoara, zâmbind:
– Răspunsul corect era 7, dar îmi place cum gândești.
Bulă zice:
– Și eu am o întrebare: trei femei merg pe stradă cu o înghețată. Una o mușcă, una o linge și una o suge. Care e măritată?
Profesoara se înroșește:
– Cea care o suge…
– Greșit, doamnă, zice Bulă. Cea cu verigheta. Dar îmi place cum gândiți!

Bancul sfârșitului de săptămână | „Înainte să suflu, mi-am pus o dorință”

BANC | În a doua zi de Crăciun, Bulă e nerăbdător: „Mami, de ce nu a venit Moş Crăciun nici până acum?!”

×