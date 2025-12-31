Cu ce poți înlocui mascarpone, dacă vrei să faci tiramisu? 5 metode, după ce isteria din magazine a epuizat stocurile din toată țara

Pentru pasionații de deserturi italiene, mascarpone este adesea ingredientul cheie care conferă consistență și gust cremos preparatelor. Totuși, există situații în care acest ingredient poate fi dificil de găsit, prea scump sau pur și simplu nu se află în frigiderul de acasă. Din fericire, există numeroase alternative care pot înlocui brânza mascarpone, păstrând textura și savoarea desertului, dar cu un aport caloric mai redus sau cu un profil nutrițional mai bogat.

În această perioadă, rafturile magazinelor s-au golit rapid de mascarpone, ingredientul preferat pentru deserturile festive. Cererea ridicată a dus la dispariția sa aproape complet din majoritatea supermarketurilor, pe fondul pregătirilor pentru torturi, prăjituri și tiramisu tradițional. Mulți cumpărători au fost nevoiți să caute alternative mai accesibile sau să improvizeze cu alte tipuri de brânzeturi, ceea ce a făcut ca ideile de substituție să fie mai relevante ca niciodată.

Cu ce poți înlocui mascarpone, dacă vrei să faci tiramisu

O primă opțiune care se poate folosi cu succes în rețetele de cheesecake sau alte prăjituri cremoase este ricotta degresată. Această brânză italiană are o textură mai granulară, dar fermă, și este mult mai săracă în calorii comparativ cu mascarpone. În plus, ricotta conține proteine și acizi grași benefici pentru organism. Pentru a o folosi în deserturi care necesită cremă fină, este recomandat să fie mixată ușor înainte de incorporare, pentru a obține o textură aerată, asemănătoare cu cea a mascarpone-ului.

O altă alternativă este smântâna degresată. În mod tradițional, smântâna este un ingredient des întâlnit în bucătăria românească și poate fi folosită cu succes în locul mascarpone-ului, mai ales dacă se dorește obținerea unei creme mai ferme. Este o variantă accesibilă, disponibilă în aproape orice magazin și poate fi utilizată atât în deserturi coapte, cât și în cele fără coacere.

Iaurtul grecesc reprezintă, de asemenea, un substitut excelent. Gustul său bogat și textura cremoasă îl fac potrivit pentru deserturi care necesită o brânză fină. În plus, iaurtul grecesc este o sursă importantă de proteine și calciu, fiind mai nutritiv decât iaurtul obișnuit. Este ideal pentru rețetele care cer un gust ușor acrișor și o consistență densă, fără a încărca desertul cu grăsimi suplimentare.

Brânza de vaci degresată poate fi, de asemenea, luată în considerare. Are o consistență similară cu ricotta, deși poate fi ușor mai sfărâmicioasă. Este un produs foarte răspândit și accesibil, bogat în proteine și minerale, și oferă o variantă mult mai ușoară decât mascarpone-ul, fără a compromite gustul preparatului. Este ideală pentru prăjituri, creme sau chiar pentru umpluturi, unde textura nu trebuie să fie excesiv de fină.

Pentru cei care doresc să obțină gustul și bogăția specifică mascarpone-ului, dar nu vor să folosească acest ingredient, există o combinație de trei lactate care poate înlocui cu succes brânza italiană. Amestecul constă în crema de brânză tartinabilă, smântână și smântână pentru frișcă, în proporție de 4:2:1. De exemplu, pentru cantități medii, se pot folosi 200 de grame de cremă de brânză, 100 de grame de smântână și 50 de grame de smântână pentru frișcă. Această combinație aduce un gust aproape identic cu mascarpone-ul, păstrând în același timp textura fină și cremoasă, potrivită pentru diverse deserturi.

Rețeta de salată cu ciuperci și maioneză de Revelion a bulgăroaicelor. Invitații se vor bate pe ea!

Anul Nou în Roma Antică: de unde provin tradițiile Revelionului de astăzi