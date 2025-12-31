Acasă » Știri » -30 de grade în România, de Revelion! Zonele paralizate de ger

-30 de grade în România, de Revelion! Zonele paralizate de ger

De: Alina Drăgan 31/12/2025 | 12:35
Gerul paralizează România chiar în noaptea dintre ani

Gerul paralizează România chiar în noaptea dintre ani! În unele zone din țară temperaturile vor coborâ până la minus 30 de grade. Mai mult, în vigoare sunt și câteva alerte de vânt, cu rafale ce vor depăși 100 km la oră. Cum o să fie vremea în noaptea dintre ani?

Ultimele zile ale anului 2025 au adus un val de aer rece, cu temperaturi mai scăzute față de normalul acestei perioade. Dacă în anii anteriori, în această perioadă, temperaturile erau foarte ridicate, acum situația s-a schimbat radical. Meteorologii au emis mai multe alerte meteo.

Ultima zi din an aduce ger și temperaturi scăzute în mai toate zonele din țară. Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod galben și anunță că până în această seară, înainte de noaptea de revelion, încă va mai fi viscol în zonele montane, mai ales pe creste se vor depăși chiar și 120 de km pe oră. De asemenea, în zonele montane se vor înregistra și – 30 de grade.

Dar și în nordul și nord-estul Moldovei și prin partea de sud-est a Transilvaniei sunt cele mai scăzute temperaturi, chiar și pe parcursul zilei vorbim minus 8-7 grade.

„În nordul și nord-estul Moldovei, estul și sud-estul Transilvaniei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h și va ninge viscolit. Intensificări ale vântului vor fi și în vestul și sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei, cu rafale de 50…70 km/h.

În Carpații Meridionali și Orientali vor fi viteze de 60…85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90…120 km/h, ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea se va menține scăzută. Pe parcursul zilei de miercuri, intensificări ale vântului, cu viteze în general de 40…45 km/h vor fi pe arii restrânse și în restul Transilvaniei și pe litoral”, anunță meteorologii.

Cod galben de vânt /Foto: meteoromania.ro

Pe parcursul nopții, temperaturile vor deveni negative în toate regiunile. Mai mult decât atât, se vor situa în jurul pragului de ger, în jurul la -10 grade, mai scăzute de atât, în estul Transilvaniei, în dealurile sudice și, posibil, și prin estul și centrul Moldovei. În general, minimele se vor situa între – 15 grade, – 14 grade, până la cel mult – 3, – 4 grade în zona litoralului. În București, temperaturile minime ajung și la – 7 grade.

