Mihaela Rădulescu, sfâșiată de durere la înmormântarea mamei sale! Și-a păstrat eleganța chiar și în momentele cele mai grele

Durere imensă în familia Mihaelei Rădulescu. Familia și apropiații își iau rămas bun de la mama vedetei, Marilena Țiganu, la capela din Snagov. Mihaela Rădulescu a sosit la înmormântarea mamei sale cu pași grei, vizibil îndurerată, dar extrem de elegantă, iar CANCAN.RO are imaginile.

Mihaela Rădulescu a avut parte de un an extrem de greu, și-a pierdut partenerul de viață, pe Felix Baumgartner, într-un accident care i-a curma brusc viața, iar cinci luni mai târziu, o nouă tragedie s-a abătut asupra ei.

Mama ei a plecat către o lume mai bună, lăsând în urmă durere și regret, chiar înainte de Sărbători. Vedeta a avut dintotdeauna apariții rafinate, apreciate de toată lumea. Chiar și în aceste momente, în care suferința este greu de descris în cuvinte, Mihaela și-a păstrat eleganța. Îndoliată, într-o ținută neagră, Mihaela a purtat un palton elegant, pantaloni negri, evazați, ghete cu un toc discret. Ochelarii de soare îi ascundeau privirea și durerea.

Mihaela Rădulescu, distrusă de pierderea mamei sale, și-a păstrat eleganța în momentele de cumpănă

Pentru Mihaela, anul 2025 a adus despărțiri dureroase. Pe data de 19 decembrie, cea care i-a dat viață, Marilena Țiganu, s-a stins din viață după ce a fost internată la spitalul Elias din Capitală. Astăzi, 21 decembrie, familia și apropiați au venit să îi aducă un ultim omagiu mamei vedetei, care a fost profesoară de limba și literatura română la Piatra Neamț. Va fi înmormântată alături de tatăl Mihaelei, Petre Florin Țiganu, care a trecut în neființă în 2014.

Printre primii care au sosit la capela din Snagov, acolo unde a fost depus trupul neînsuflețit al mamei Mihaelei, s-au numărat fratele vedetei, împreună cu soția sa, dar și colegul ei de breaslă, Cristian Bozgan, care a prezentat emisiunea Ferma, de la Pro TV, alături de Mihaela Rădulescu. Atunci când vedeta a sosit la capelă, a fost întâmpinată de fratele ei, apoi a mers să-i îmbrățișeze pe cei dragi.

