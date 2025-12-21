Acasă » Exclusiv » Mihaela Rădulescu, sfâșiată de durere la înmormântarea mamei sale! Și-a păstrat eleganța chiar și în momentele cele mai grele

Mihaela Rădulescu, sfâșiată de durere la înmormântarea mamei sale! Și-a păstrat eleganța chiar și în momentele cele mai grele

De: Andrei Iovan 21/12/2025 | 12:23
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
15 poze
Vezi galeria foto

Durere imensă în familia Mihaelei Rădulescu. Familia și apropiații își iau rămas bun de la mama vedetei, Marilena Țiganu, la capela din Snagov. Mihaela Rădulescu a sosit la înmormântarea mamei sale cu pași grei, vizibil îndurerată, dar extrem de elegantă, iar CANCAN.RO are imaginile. 

Mihaela Rădulescu a avut parte de un an extrem de greu, și-a pierdut partenerul de viață, pe Felix Baumgartner, într-un accident care i-a curma brusc viața, iar cinci luni mai târziu, o nouă tragedie s-a abătut asupra ei.

Mihaela Rădulescu, elegantă la înmormântarea mamei sale

Mama ei a plecat către o lume mai bună, lăsând în urmă durere și regret, chiar înainte de Sărbători. Vedeta a avut dintotdeauna apariții rafinate, apreciate de toată lumea. Chiar și în aceste momente, în care suferința este greu de descris în cuvinte, Mihaela și-a păstrat eleganța. Îndoliată, într-o ținută neagră, Mihaela a purtat un palton elegant, pantaloni negri, evazați, ghete cu un toc discret. Ochelarii de soare îi ascundeau privirea și durerea.

Mihaela Rădulescu, distrusă de pierderea mamei sale, și-a păstrat eleganța în momentele de cumpănă

Pentru Mihaela, anul 2025 a adus despărțiri dureroase. Pe data de 19 decembrie, cea care i-a dat viață, Marilena Țiganu, s-a stins din viață după ce a fost internată la spitalul Elias din Capitală. Astăzi, 21 decembrie, familia și apropiați au venit să îi aducă un ultim omagiu mamei vedetei, care a fost profesoară de limba și literatura română la Piatra Neamț. Va fi înmormântată alături de tatăl Mihaelei, Petre Florin Țiganu, care a trecut în neființă în 2014.

Mihaela Rădulescu a sosit la capela din Snagov

Printre primii care au sosit la capela din Snagov, acolo unde a fost depus trupul neînsuflețit al mamei Mihaelei, s-au numărat fratele vedetei, împreună cu soția sa, dar și colegul ei de breaslă, Cristian Bozgan, care a prezentat emisiunea Ferma, de la Pro TV, alături de Mihaela Rădulescu. Atunci când vedeta a sosit la capelă, a fost întâmpinată de fratele ei, apoi a mers să-i îmbrățișeze pe cei dragi.

CITEȘTE ȘI: Ce a apărut la căpătâiul Marilenei, mama Mihaelei Rădulescu? Imagini tulburătoare de la priveghi

NU RATA: Cum s-a stins mama Mihaelei Rădulescu? A murit de inimă rea

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Andrew Tate a fost rupt cu bătaia! Chase DeMoor l-a învins într-un meci controversat
Exclusiv
Andrew Tate a fost rupt cu bătaia! Chase DeMoor l-a învins într-un meci controversat
Top 50 cele mai cochete dive, cu pletele-n vânt! Mădălina Ghenea, Antonia și Andreea Bălan, coafurile la control
Exclusiv
Top 50 cele mai cochete dive, cu pletele-n vânt! Mădălina Ghenea, Antonia și Andreea Bălan, coafurile la control
Dormitul cu televizorul pornit. Ce spun specialiștii despre efectele asupra sănătății
Mediafax
Dormitul cu televizorul pornit. Ce spun specialiștii despre efectele asupra sănătății
Miliardarii care vor să „scape” de democrație. Își fac propriile orașe, cu reguli și taxe impuse de ei!
Gandul.ro
Miliardarii care vor să „scape” de democrație. Își fac propriile orașe, cu reguli...
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
„Asta e tot ce vreau eu”. Reacția virală a unei mame filipineze din România a emoționat internetul
Adevarul
„Asta e tot ce vreau eu”. Reacția virală a unei mame filipineze din...
Lanțul secret de aprovizionare care alimentează războaiele Americii: povestea lui Will Somerindyke, sportivul devenit vânzător de arme
Digi24
Lanțul secret de aprovizionare care alimentează războaiele Americii: povestea lui Will Somerindyke, sportivul...
Jucării periculoase de Crăciun. Cum unele jucării populare pot deveni un risc real pentru copii și părinți
Mediafax
Jucării periculoase de Crăciun. Cum unele jucării populare pot deveni un risc real...
Parteneri
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este...
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Click.ro
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Care a fost cel mai dorit loc de muncă în România în 2025. Top 3 cele mai căutate joburi și ce salarii oferă
Digi 24
Care a fost cel mai dorit loc de muncă în România în 2025. Top 3...
„Este o invazie totală”: Cum a ajuns o specie de scoici din Marea Neagră să devasteze ireversibil Lacul Geneva și Marile Lacuri din SUA
Digi24
„Este o invazie totală”: Cum a ajuns o specie de scoici din Marea Neagră să...
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
go4it.ro
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
Puțini îi știu numele, dar invenția ei a schimbat viața a milioane de femei
Descopera.ro
Puțini îi știu numele, dar invenția ei a schimbat viața a milioane de femei
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Miliardarii care vor să „scape” de democrație. Își fac propriile orașe, cu reguli și taxe impuse de ei!
Gandul.ro
Miliardarii care vor să „scape” de democrație. Își fac propriile orașe, cu reguli și taxe...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Accesoriile de lux cu care a apărut Mihaela Rădulescu la înmormântarea mamei. Gențile ei costă ...
Accesoriile de lux cu care a apărut Mihaela Rădulescu la înmormântarea mamei. Gențile ei costă cât o mașină
Priveghi răvăşitor pentru familia Bălănuță, intoxicată în locuință: „O pierdere pe care ...
Priveghi răvăşitor pentru familia Bălănuță, intoxicată în locuință: „O pierdere pe care nu o putem cuprinde”
Cine e bărbatul care o susține pe Mihaela Rădulescu, după moartea mamei? Apropiatul i-a fost alături ...
Cine e bărbatul care o susține pe Mihaela Rădulescu, după moartea mamei? Apropiatul i-a fost alături și la Pro TV
Theo Rose pleacă de la Pro TV după ce Tudor Chirilă i-a ”furat” Vocea României? Cum se apără, ...
Theo Rose pleacă de la Pro TV după ce Tudor Chirilă i-a ”furat” Vocea României? Cum se apără, după ce a scăpat-o din mână pe Alessia Pop
Produsul interzis de Dr. Mihail Pautov! Mare atenție, mulți români îl consumă în post
Produsul interzis de Dr. Mihail Pautov! Mare atenție, mulți români îl consumă în post
Lidia Buble s-a întâlnit cu Mălina înainte cu 3 zile ca tânăra să moară: ”Sunt în stare de șoc”
Lidia Buble s-a întâlnit cu Mălina înainte cu 3 zile ca tânăra să moară: ”Sunt în stare de șoc”
Vezi toate știrile
×