Ce a apărut la căpătâiul Marilenei, mama Mihaelei Rădulescu? Imagini tulburătoare de la priveghi

De: Anca Chihaie 21/12/2025 | 10:14
Momente încărcate de emoție și durere au marcat ultimele ore la capela din Snagov, unde familia Mihaelei Rădulescu își ia rămas bun de la mama sa, Marilena Țiganu. Profesoară de limba și literatura română la Piatra Neamț, Marilena a încetat din viață vineri, 19 decembrie 2025, lăsând în urmă un gol imens în familia sa. Sicriul a fost adus în capelă încă de sâmbătă, iar pregătirile pentru înmormântare au continuat până în ultimele clipe, cu atenție la fiecare detaliu.

UPDATE / Familia Mihaelei Rădulescu se pregătește de înmormântare. În jurul orei 10:00, a ajuns și fratele fostei vedete Pro TV, însoțit de soție.

Alături de rude și apropiați, Mihaela Rădulescu și fratele său au fost surprinși în timp ce se îngrijeau ca totul să fie pregătit pentru ceremonia de astăzi, 21 decembrie. Într-un gest discret, au aprins lumânările și au aranjat florile, păstrând un moment de liniște și intimitate, departe de privirile curioșilor.

Un detaliu care a atras atenția a fost tabloul așezat la căpătâiul Marilenei Țiganu. Imaginea cu aceasta, însoțită de două candele aprinse, a oferit un cadru  emoționant, simbolizând prezența și amintirea mamei în mijlocul familiei. Atmosfera a fost completată de coroanele aduse de cei apropiați, care au înconjurat sicriul, creând o scenă de respect și omagiu discret.

În ciuda durerii evidente, imaginea tabloului între cele două candele a impresionat prin simplitatea și forța sa emoțională. Aceasta pare să fie o modalitate simbolică de a aduce un omagiu Marilenei Țiganu, reflectând legătura strânsă dintre mamă și fiică.

Tragedia vine la doar câteva luni după pierderea suferită de Mihaela Rădulescu, când partenerul ei de viață, Felix Baumgartner, și-a pierdut viața într-un accident de parapantă în Italia. În acest context, familia se află acum într-o stare de doliu profund, iar imaginile de la capelă surprind o durere pe care cuvintele abia o pot exprima.

Înmormântarea Marilenei Țiganu va avea loc astăzi, lângă tatăl Mihaelei, Petre Florin Țiganu (1947-2014). Pregătirile sunt în plină desfășurare, iar momentele petrecute la capelă au oferit celor apropiați ocazia de a se reconecta cu amintirile și cu prezența mamei, prin gesturi simbolice, cum este tabloul dintre candele.

CITEŞTE ŞI: Mihaela Rădulescu, gest sfâșietor. Cum a reacționat când a ajuns la priveghiul mamei sale

Mama Mihaelei Rădulescu a murit! Durere imensă pentru vedeta de la ProTV, la 5 luni de la decesul lui Felix Baumgartner

