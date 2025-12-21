Acasă » Știri » Accesoriile de lux cu care a apărut Mihaela Rădulescu la înmormântarea mamei. Gențile ei costă cât o mașină

Accesoriile de lux cu care a apărut Mihaela Rădulescu la înmormântarea mamei. Gențile ei costă cât o mașină

De: Anca Chihaie 21/12/2025 | 12:49
Marilena Țiganu, mama Mihaela Rădulescu, va fi înmormântată astăzi . Profesoară de limba și literatura română la Piatra Neamț, Marilena a trecut în neființă vineri, 19 decembrie 2025, lăsând în urmă o familie îndurerată și un gol profund în inimile celor apropiați.

Printre cei prezenți, Mihaela Rădulescu s-a remarcat nu doar prin emoția vizibilă, ci și prin ținuta aleasă pentru momentul trist. Vedeta a purtat o geantă de lux care a atras imediat atenția celor din jur. Iată despre ce este vorba!

Accesoriile de lux cu care a apărut Mihaela Rădulescu

Modelul amintea de celebrul Chanel Classic Flap, recunoscut pentru pielea matlasată și lanțul metalic cu piele, un accesoriu emblematic în lumea modei de lux. Prețurile pentru astfel de genți noi ajung să depășească 9.000 – 11.000 de euro, în timp ce exemplarele second-hand, aflate în stare bună, se vând între 6.000 și 8.000 de euro.

Modelul Chanel Classic Flap

Pe lângă aceasta, Mihaela a avut și o geantă mai mare, aparținând brandului Louis Vuitton, modelul Keepall Monogram, un articol apreciat pentru dimensiunile generoase și designul iconic. În magazinele oficiale, astfel de genți costă între 1.700 și 2.300 de euro, în funcție de mărime și de prezența bandulierei.

Modelele second-hand, aflate într-o stare bună, se situează între 900 și 1.400 de euro, iar cele uzate pot fi găsite la prețuri cuprinse între 600 și 800 de euro. Astfel, accesoriile purtate de vedetă la evenimentul trist au stârnit comentarii și aprecieri, fiind considerate investiții de lux comparabile cu valoarea unei mașini de mijloc.

Modelul Louis Vuitton
Modelul Louis Vuitton

Pentru Mihaela, anul 2025 a fost unul deosebit de dificil. Pe lângă pierderea partenerului ei într-un accident neașteptat, moartea mamei a venit să adâncească sentimentul de singurătate și durere.

