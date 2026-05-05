Avertisment dur de la Mircea Beuran: dependența de ecrane și mâncarea nesănătoasă fac ravagii atât la adulți dar și la copii

Profesorul Mircea Beuran, într-una din intervențiile sale recent televizate, aduce la lumină probleme adeseori ignorate în ultimii ani, sau despre care nu se vorbește destul. Mai mult, reputatul medic, aduce precizări simple și enumeră stilurile de viață și obiceiurile moderne care dăunează, atât adulților dar și copiilor.

În această perioadă de criză, este destul de dificil pentru mulți dintre români să reușească să se mențină pe linia de plutire, iar Mircea Beuran încearcă să ofere câteva soluții eficiente.

Dependența de ecrane și mâncarea nesănătoasă

În intervenția sa, Profesorul Beuran recunoaște perioada dificilă dar și stilul de viață modern care ne afectează, fără să ne dăm seama, viața. Dependența de ecrane devine o adevărată patologie tot mai prezentă atât la tineri cât și la adulți.

”Deci, la multitudinea tipurilor de criză, este greu să dai o reţetă ideală cum am putea trăi, dar am putea să găsim nişte palieri în care am putea să ne regăsim, să ne recâştigăm şi să îmbunătăţim stilul de viaţă. În primul rând, dacă ne uităm aşa pe categoria de vârste, o problemă o ridică tineretul şi o parte din adulţii care sunt deja foarte dependenţi de ecrane. ”

Medicul pune degetul pe rană și militează pentru revenirea la un stil de viață cunoscut din vechime, acoperit în ziua de astăzi cu deadlineuri și ore de muncă fără de sfârșit. Regula 8-8-8 este readusă în prim plan:

”Apoi nu se mai respectă intervalul acela de 8-8-8, adică să munceşti 8, să te odihneşti 8 şi să ai un timp pentru tine.”

Mâncatul în oraș o altă meteahnă nesănătoasă

Tot din pricina stilului de viață tot mai alert, dar și din pricina lăcomiei marilor lanțuri de producție, mâncarea este tot mai nesănătoasă. Strămoșescul gătit acasă, este, în viziunea Profesorului Beuran, mult mai sănătos. Acesta face apel la educarea generațiilor tinere și readucerea lor la masa gătită acasă în care știm exact ce punem.

”Dacă mâncarea ar trebui gândită, ar trebui foarte bine controlată şi, în special, alimentele care sunt procesate, alimentele care conţin sare multă, afumătură, cele care conţin nitriţi, nitraţi, euri, etc., deci aici ar trebui, pe de o parte, să controlăm, dar trebuie să şi educăm generaţia care nu mai găteşte acasă, ci mănâncă în oraş, de foarte multe ori, fără să ştim exact compoziţia mâncării. ”

Medicul Mircea Beuran se adresează și părinților care nu își îngrijesc bine copiii. Acesta remarcă o creștere a numărului de copii care au suferințe metabolice dar și obezitate la vârste foarte fragede acest fapt datorându-se și faptului că în unele familii copiii mănâncă exact ce mănâncă și adulții:

”Apoi trebuie să înţelegem că a crescut numărul de copii care au o suferinţă metabolică şi vedem obezi de la vârstele de 9, 10, 11 ani, procente care sunt în creştere în România şi lucrul acesta se motivează prin stilul de viaţă a copilului în interiorul familiei în care te creşte. Dacă el, de la 2-3 ani, mănâncă ce mănâncă adultul, sau ce aduc adulții de la diferite fast-fooduri, lucrurile acestea nu pot să ducă la o dezvoltare normală. ”

Telefoanele și tabletele un alt factor distructiv

Mircea Beuran atrage atenția asupra unei adevărate molime cu care se confruntă societatea noastră. Telefoanele și tabletele date copiilor de la vârste foarte fragede pot duce la situații nedorite și la o dezvoltare greșită a intelectului copilului:

”Dacă el, de la 2-3 ani, primește deja un gadget să se joace și îi vedem foarte inteligenți în a descoperi modalități diferite de a intra pe tot felul de platforme, numai că intră într-un dialog virtual cu o lume care și-o selectează de foarte multe ori pe care nu o înțelege și care poate de foarte multe comportamente nocive.”

Profesorul se arată îngrijorat de neimplicarea familiilor în explicarea celor mici a diferențelor dintre real și virtual care Înlătură termenul: de multe ori se soldează cu accidente și adevărate drame:

”De multe ori familia nu-i explică anumite lucruri care nu sunt reale din ceea ce vede. Și putem să motivăm aceasta cu o seamă de exemple în care copii de vârstă până la vârsta de 15-18 ani au tot felul de evenimente fizice. Nu înțeleg că nu poți să te urci pe fereastră și să fii îmbrăcat în costumul unui mare erou și să crezi că tu poți să zbori dintr-un bloc în altul.”

