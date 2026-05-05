Cum arată casa de vacanță din Viscri a Danei Rogoz! Actrița a terminat renovările: „Este minunat!”

În anul 2020, atunci când au împlinit opt ani de căsătorie, Dana Rogoz și Radu Dragomir și-au îndeplinit o mare dorință. Și-au dorit o casă de vacanță într-un loc liniștit și au cumpărat o locuință în satul Viscri, acolo unde are proprietăți și regele Charles al Marii Britanii. După ce au cumpărat casa, s-au apucat de renovare, iar acum totul este aproape gata. Cum arată casa Danei Rogoz din Viscri?

Dana Rogoz și soțul ei au o pasiune pentru casele vechi, istorice. În București, cei doi locuiesc într-o casă ce datează din anul 1900, pe care au renovat-o. Aceeași strategie au urmat-o și în ceea ce privește casa de vacanță din Viscri. În anul 2020, atunci când au cumpărat locuința, aceasta era într-o stare avansată de degradare. Însă, nu și-au dorit să o demoleze, ci au vrut să păstreze spiritul autentic.

Așa că s-au apucat de renovat, iar acum totul este aproape gata. Casa a fost recondiționată în totalitate, Dana Rogoz a amenajat-o după bunul plac, însă a păstrat aerul rustic al locuinței.

Cum arată casa din Viscri a Danei Rogoz

Cum renovările sunt gata, Dana Rogoz și familia ei au petrecut sărbătorile pascale în casa de vacanță din Viscri. Cu toții s-au bucurat de aerul curat, de atmosfera rustică și de timpul petrecut împreună. Cu această ocazie, actrița a distribuit în mediul online mai multe fotografii cu casa de vacanță.

Locuința este una spațioasă, iar în interior predomină mobilierul din lemn și motivele tradiționale. Deși casa este gata, Dana Rogoz a precizat că renovările din curte încă sunt în desfășurare.

„Duminică seara am ajuns acasă, în Viscri. Și este minunat! Corcodușii din curte sunt înfloriți, pomii plantați de noi au înmugurit, e friguț, deci tocmai bine băgăm lemne în toate sobele, Lada lui tata e la locul ei, și Lia e la locul ei în roabă, iar renovarea continuă în curte. E perfect!”, a transmis Dana Rogoz, în mediul online.

Dana Rogoz, specialistă în renovări

Dana Rogoz și Radu Dragomir au experiență în restaurarea caselor vechi, căci și în București locuința lor este una ce datează de mult timp. În urmă cu ani de zile, cei doi au achiziționat un imobil într-o zonă centrală din Capitală, în apropiere de Piața Romană. Casa acestora a fost construită în 1900 și are o arhitectură specială. Însă, și în cazul acestui imobil, cei doi soți au trebuit să facă renovări serioase.

„Casa în care stăm noi este o casă făcută înainte de 1900, dar ea a trecut prin multe modificări. (…) Am văzut-o și înainte de a o cumpăra noi cum arăta, casa a trecut prin foarte multe modificări, cred că una esențială prin anii 60. Noi a trebuit să facem un studiu istoric, să luăm elemente care erau comune străzii și să integrăm casa în întreaga zonă, care e o zonă protejată din București, și cu ajutorul arhitecților am adus-o cât mai aproape de forma ei originală, cea de pe la 1890 și iarăși a fost foarte lung procesul”, declara Dana Rogoz, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

