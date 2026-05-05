Regina Camilla a purtat cadoul Melaniei Trump doar de complezență. L-a schimbat cu altceva cu prima ocazie.

Melania Trump i-a oferit reginei Camilla o broșă Tiffany & Co. în timpul vizitei de stat de săptămâna trecută, însă suverana a renunțat rapid la ea după ce a părăsit Casa Albă.

Un cadou elegant, purtat doar pentru scurt timp

Regina Camilla, în vârstă de 78 de ani, a fost văzută purtând broșa în timp ce participa, alături de soțul său, Charles III, la vizita oficială în Statele Unite.

Cei doi au fost întâmpinați la Casa Albă de prima doamnă și de soțul acesteia, Donald Trump.

La momentul despărțirii de familia Trump, Camilla purta broșa vintage, decorată cu diamante într-un aranjament floral, înconjurat de rubine. Bijuteria este estimată la aproximativ 40.700 de dolari.

Schimbarea bijuteriei după plecarea de la Casa Albă

Deși a purtat broșa la întâlnirea oficială, regina a ales să o înlocuiască ulterior cu o piesă Cartier în timpul vizitei la Cimitirul Național Arlington.

Noua broșă avea un design simbolic, incluzând atât steagul Marii Britanii (Union Jack), cât și drapelul Statelor Unite. Aceeași bijuterie fusese purtată și la sosirea pe baza militară Joint Base Andrews din Maryland.

O bijuterie cu istorie regală

Broșa oferită de Melania Trump are o istorie aparte. Aceasta i-a fost dăruită reginei Elizabeth II în 1957 de fostul primar al New York-ului, Robert F. Wagner Jr., și a fost ulterior transmisă către Camilla.

Schimbul de cadouri este o practică obișnuită în cadrul vizitelor de stat. De altfel, broșa Tiffany & Co. fusese oferită inițial Camillei de către Melania Trump în timpul vizitei de stat a cuplului prezidențial în Marea Britanie, în septembrie anul trecut.

Cadouri reciproce între lideri

În schimb, regina Camilla i-a oferit Melaniei Trump o geantă creată de Anya Hindmarch și un bol din argint și email realizat de artista Cara Murphy.

La rândul său, regele Charles i-a făcut un cadou simbolic președintelui american: clopotul unui submarin britanic din Al Doilea Război Mondial, denumit HMS Trump.

Acesta a fost oferit în cadrul dineului oficial de la Casa Albă, moment în care Charles a declarat:

„Fie ca acesta să rămână o mărturie a istoriei comune și a viitorului nostru strălucit.”

El a descris clopotul drept un „cadou personal”, pe care erau inscripționate numele președintelui și anul 1944, momentul în care submarinul a fost lansat la apă.

Un gest cu semnificație diplomatică

Regele a explicat că submarinul a jucat „un rol esențial în războiul din Pacific”, iar în timpul toastului oficial a vorbit despre relația dintre Marea Britanie și Statele Unite:

„Istoria noastră este una a reconcilierii, de la adversari la cei mai apropiați aliați, chiar dacă nu am urmat întotdeauna cel mai drept drum.”

Referindu-se la cadoul oferit, Charles a glumit:

„Și dacă veți avea vreodată nevoie să luați legătura cu noi, ei bine, bateți în clopot.”

El a adăugat:

„Popoarele noastre au luptat și au căzut împreună pentru a apăra valorile pe care le prețuim, de o parte și de alta a oceanului. Am fost împreună în cele mai bune și în cele mai grele momente.”

Un gest care a atras atenția

Schimbarea rapidă a broșei de către regina Camilla nu a trecut neobservată și a stârnit comentarii, mai ales în contextul etichetei stricte care însoțește astfel de vizite oficiale.

Momentul vine după alte situații care au atras atenția publicului în timpul vizitei, inclusiv comentarii și gesturi considerate neobișnuite în context regal.

