Acasă » Știri » Cum arată tălpile concurenților de la Survivor, după ce au stat desculți 4 luni în jungla dominicană. Întors în România, Alberto Hangan a făcut publice imaginile

Cum arată tălpile concurenților de la Survivor, după ce au stat desculți 4 luni în jungla dominicană. Întors în România, Alberto Hangan a făcut publice imaginile

De: Elisa Tîrgovățu 05/05/2026 | 07:49
Cum arată tălpile concurenților de la Survivor, după ce au stat desculți 4 luni în jungla dominicană. Întors în România, Alberto Hangan a făcut publice imaginile
Cum arată tălpile concurenților de la Survivor, după ce au stat desculți 4 luni în jungla dominicană. Întors în România, Alberto Hangan a făcut publice imaginile / Sursa foto: Social media

În ediția din 26 aprilie, Alberto Hangan a pierdut duelul de eliminare și a fost nevoit să părăsească competiția „Survivor 2026”. El a devenit astfel primul concurent eliminat după unificarea triburilor Faimoși și Războinici. Deși în prezent se află acasă, înainte de întoarcerea în România, Alberto a fost cazat într-un hotel. Acolo a trăit un moment neașteptat: întâlnirea cu propria reflecție din oglindă. Totodată, el a ținut să le arate și celor de acasă cum arată tălpile sale după aproape 4 patru luni petrecute în Dominicană.

Eliminarea a venit într-un moment cheie al competiției, când tensiunile cresc, iar fiecare probă cântărește decisiv în parcursul concurenților. Pentru Alberto, experiența „Survivor” s-a încheiat după patru luni intense, marcate de provocări fizice și psihice extreme, dar și de condiții dure de trai.

 

Cum arată tălpile lui Albero Hangan după „Survivor”

Înainte de întoarcerea în România, fostul Războinic a fost cazat într-un hotel, unde a avut parte de un moment surprinzător: revederea cu propria imagine din oglindă. După 16 săptămâni petrecute în condiții de supraviețuire, fără confortul de acasă, schimbările au fost vizibile. Alberto a slăbit considerabil, însă adevăratul șoc a venit atunci când și-a expus tălpile.

Sursa foto: Social media

Timp de luni întregi, concurentul a fost nevoit să meargă desculț printr-un teren dificil, plin de obstacole naturale și spini. Urmele acestor condiții s-au reflectat clar, tălpile fiind afectate de răni, bătături și leziuni provocate de mediul neprietenos.

„Am niște bătături uriașe și nisipul e intrat în piele, cumva. Sunt foarte multe găuri de spini pentru că jungla e nașpa. Față de Faimoși, noi am avut o junglă urâtă, neprietenoasă. La fiecare ploaie apăreau alți spini suflați de vânt. Bătăturile sunt uriașe. Am călcat și într-un cui, dar am jucat fără probleme. Am folosit niște calmante și a trecut. Nu am cuvinte. Arată groaznic”, a mărturisit Alberto.

Sursa foto: Social media

Pe de altă parte, experiența nu a fost lipsită de beneficii. Alberto a observat și schimbările pozitive ale corpului său, în special transformarea fizică spectaculoasă, rezultată din efortul constant și alimentația limitată.

„Nu mai am nevoie de definire. Mamă, grăsime zero. Mai pompez un pic brațele astea și gata, mergem la război. Fresh, curat, bronzat, intrăm în sezonul de vară echipat”, a spus el, râzând.

Filmările din Republica Dominicană s-au încheiat. Însă, peste aproximativ o lună, concurenții vor reveni în junglă pentru a participa la marea finală, care se va desfășura în direct.

CITEȘTE ȘI: Câte mii de euro a primit eliminata Patrice Cărăușan, pentru cele 17 săptămâni petrecute la Survivor 2026

Adi Vasile s-a eliberat de tensiune cu masaj balinez și aromaterapie. Relaxare totală după un sezon dificil la Survivor

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cavalerul Coroanei Marii Britanii și al fotbalului englez și-a serbat ziua de naștere. Imagini din copilărie postate de el și soția sa
Știri
Cavalerul Coroanei Marii Britanii și al fotbalului englez și-a serbat ziua de naștere. Imagini din copilărie postate de…
Orașul din România în care mâine vine vara. Meteorologii Accuweather anunță 30 de grade Celsius
Știri
Orașul din România în care mâine vine vara. Meteorologii Accuweather anunță 30 de grade Celsius
O mumie egipteană antică a fost descoperită înfășurată în ceva nemaivăzut
Mediafax
O mumie egipteană antică a fost descoperită înfășurată în ceva nemaivăzut
S-au ales taberele. Care sunt calculele înainte de moțiune. Pe cine se bazează Bolojan să rămână în funcție
Gandul.ro
S-au ales taberele. Care sunt calculele înainte de moțiune. Pe cine se bazează...
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum...
Mihai Trăistariu, nopți de coșmar în Mamaia Nord, în minivacanță: „Mi-au crăpat pereții de la bass”
Adevarul
Mihai Trăistariu, nopți de coșmar în Mamaia Nord, în minivacanță: „Mi-au crăpat pereții...
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas în Atlantic
Digi24
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas...
Pentagonul schimbă regulile de angajament în Strâmtoarea Ormuz
Mediafax
Pentagonul schimbă regulile de angajament în Strâmtoarea Ormuz
Parteneri
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat de inhibiții!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
Click.ro
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
Un soldat ucrainean a ajuns din greșeală într-o tranșee inamică, a supraviețuit două săptămâni și s-a întors cu un prizonier rus
Digi 24
Un soldat ucrainean a ajuns din greșeală într-o tranșee inamică, a supraviețuit două săptămâni și...
Două rachete iraniene ar fi lovit o navă de război americană care încerca să intre în Strâmtoarea Ormuz
Digi24
Două rachete iraniene ar fi lovit o navă de război americană care încerca să intre...
Topul celor mai vândute modele de mașini electrice din lume și clasamentul celor mai mari producători
Promotor.ro
Topul celor mai vândute modele de mașini electrice din lume și clasamentul celor mai mari...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Iubi, vii să facem duș împreună?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Iubi, vii să facem duș împreună?
Misterul caselor bântuite, explicat de știință. Ce sunt „fantomele”?
go4it.ro
Misterul caselor bântuite, explicat de știință. Ce sunt „fantomele”?
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
S-au ales taberele. Care sunt calculele înainte de moțiune. Pe cine se bazează Bolojan să rămână în funcție
Gandul.ro
S-au ales taberele. Care sunt calculele înainte de moțiune. Pe cine se bazează Bolojan să...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Zodiile pentru care se rupe lanțul problemelor. Urmează zile cu decizii importante și schimbări mari
Zodiile pentru care se rupe lanțul problemelor. Urmează zile cu decizii importante și schimbări mari
Cavalerul Coroanei Marii Britanii și al fotbalului englez și-a serbat ziua de naștere. Imagini din ...
Cavalerul Coroanei Marii Britanii și al fotbalului englez și-a serbat ziua de naștere. Imagini din copilărie postate de el și soția sa
Orașul din România în care mâine vine vara. Meteorologii Accuweather anunță 30 de grade Celsius
Orașul din România în care mâine vine vara. Meteorologii Accuweather anunță 30 de grade Celsius
Este Jennifer Aniston logodită cu Jim Curtis? Cum ar putea un nou film pe tema despărțirii de Brad ...
Este Jennifer Aniston logodită cu Jim Curtis? Cum ar putea un nou film pe tema despărțirii de Brad Pitt să le afecteze viitorul
Test de logică | Cât face 8 : 2 (2 + 2) = ?
Test de logică | Cât face 8 : 2 (2 + 2) = ?
Ce mai face Fefe din „Inimă de Țigan”. Cum mai arată Adina Galupa și la ce proiect lucrează acum
Ce mai face Fefe din „Inimă de Țigan”. Cum mai arată Adina Galupa și la ce proiect lucrează acum
Vezi toate știrile