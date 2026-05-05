Cum arată tălpile concurenților de la Survivor, după ce au stat desculți 4 luni în jungla dominicană. Întors în România, Alberto Hangan a făcut publice imaginile

În ediția din 26 aprilie, Alberto Hangan a pierdut duelul de eliminare și a fost nevoit să părăsească competiția „Survivor 2026”. El a devenit astfel primul concurent eliminat după unificarea triburilor Faimoși și Războinici. Deși în prezent se află acasă, înainte de întoarcerea în România, Alberto a fost cazat într-un hotel. Acolo a trăit un moment neașteptat: întâlnirea cu propria reflecție din oglindă. Totodată, el a ținut să le arate și celor de acasă cum arată tălpile sale după aproape 4 patru luni petrecute în Dominicană.

Eliminarea a venit într-un moment cheie al competiției, când tensiunile cresc, iar fiecare probă cântărește decisiv în parcursul concurenților. Pentru Alberto, experiența „Survivor” s-a încheiat după patru luni intense, marcate de provocări fizice și psihice extreme, dar și de condiții dure de trai.

Cum arată tălpile lui Albero Hangan după „Survivor”

Înainte de întoarcerea în România, fostul Războinic a fost cazat într-un hotel, unde a avut parte de un moment surprinzător: revederea cu propria imagine din oglindă. După 16 săptămâni petrecute în condiții de supraviețuire, fără confortul de acasă, schimbările au fost vizibile. Alberto a slăbit considerabil, însă adevăratul șoc a venit atunci când și-a expus tălpile.

Timp de luni întregi, concurentul a fost nevoit să meargă desculț printr-un teren dificil, plin de obstacole naturale și spini. Urmele acestor condiții s-au reflectat clar, tălpile fiind afectate de răni, bătături și leziuni provocate de mediul neprietenos.

„Am niște bătături uriașe și nisipul e intrat în piele, cumva. Sunt foarte multe găuri de spini pentru că jungla e nașpa. Față de Faimoși, noi am avut o junglă urâtă, neprietenoasă. La fiecare ploaie apăreau alți spini suflați de vânt. Bătăturile sunt uriașe. Am călcat și într-un cui, dar am jucat fără probleme. Am folosit niște calmante și a trecut. Nu am cuvinte. Arată groaznic”, a mărturisit Alberto.

Pe de altă parte, experiența nu a fost lipsită de beneficii. Alberto a observat și schimbările pozitive ale corpului său, în special transformarea fizică spectaculoasă, rezultată din efortul constant și alimentația limitată.

„Nu mai am nevoie de definire. Mamă, grăsime zero. Mai pompez un pic brațele astea și gata, mergem la război. Fresh, curat, bronzat, intrăm în sezonul de vară echipat”, a spus el, râzând.

Filmările din Republica Dominicană s-au încheiat. Însă, peste aproximativ o lună, concurenții vor reveni în junglă pentru a participa la marea finală, care se va desfășura în direct.

