Câte mii de euro a primit eliminata Patrice Cărăușan, pentru cele 17 săptămâni petrecute la Survivor 2026

După proba de duel din ediția de duminică, 3 mai, a emisiunii „Survivor 2026”, cea care a aflat că va pleca acasă a fost Patrice Cărăușan. Concurenta a avut un parcurs spectaculos în competiție și s-a numărat printre cei mai puternici membri. Pe de altă parte, chiar dacă regretă plecarea acasă, Războinica se bucură de reîntâlnirea cu cei dragi.

Participarea Patricei Cărăușan la „Survivor 2026” s-a transformat nu doar într-o experiență extrem de intensă, plină de probe dificile și tensiuni, ci și într-un parcurs financiar consistent, acumulat pe durata șederii sale în competiție.

Cu ce sumă de bani a plecat acasă Patrice Cărăușan

Conform formatului show-ului, concurenții sunt recompensați săptămânal, iar suma stabilită pentru fiecare etapă este de 1.500 de euro. Patrice a fost încă de la început în competiție și a rezistat timp de 17 săptămâni. În această perioadă a trecut prin provocări fizice și psihice dure, dar și prin momente în care a fost nevoită să își depășească limitele.

Calculul final arată că tânăra a acumulat suma de 25.500 de euro (1.500 euro x 17 săptămâni). Banii au fost câștigați exclusiv din prezența sa în joc, înainte de eliminare.

Patrice Cărăușan, în vârstă de 27 de ani, a atras atenția încă de la început prin determinarea sa și prin backgroundul său academic. Absolventă de Medicină, ea a intrat în competiție declarând că vrea să își testeze limitele. Totodată, și-a dorit să descopere o nouă versiune a propriei personalități, dincolo de cariera sa profesională .

Pe parcursul emisiunii, aceasta s-a remarcat ca una dintre concurentele active din echipa Războinicilor. Concurenta a fost implicată în probe solicitante și a contribuit constant la dinamica jocului. Chiar și în momentele dificile, a fost apreciată pentru calmul și rezistența ei în condiții extreme din Republica Dominicană .

Eliminarea sa a venit după o serie de dueluri strânse. Însă, parcursul ei a rămas unul notabil, atât din punct de vedere sportiv, cât și ca expunere publică.

„Mă simt tristă, pentru că îmi las în urmă echipa. În același timp, nu pot să mint, sunt și fericită pentru că voi merge acasă. Cum am spus, pentru mine Unificarea a fost ca un fel de finală, acesta a fost targetul meu”, a declarat Patrice Cărăușan.

Cu alte cuvinte, experiența „Survivor” i-a adus tinerei nu doar vizibilitate și o provocare personală intensă, ci și un câștig financiar de peste 25.000 de euro pentru cele 17 săptămâni petrecute în competiție.

