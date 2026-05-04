Acasă » Știri » Câte mii de euro a primit eliminata Patrice Cărăușan, pentru cele 17 săptămâni petrecute la Survivor 2026

Câte mii de euro a primit eliminata Patrice Cărăușan, pentru cele 17 săptămâni petrecute la Survivor 2026

De: Elisa Tîrgovățu 04/05/2026 | 09:37
Câte mii de euro a primit eliminata Patrice Cărăușan, pentru cele 17 săptămâni petrecute la Survivor 2026
Câte mii de euro a primit eliminata Patrice Cărăușan, pentru cele 17 săptămâni petrecute la Survivor 2026 / Sursa foto: captura Antena 1

După proba de duel din ediția de duminică, 3 mai, a emisiunii „Survivor 2026”, cea care a aflat că va pleca acasă a fost Patrice Cărăușan. Concurenta a avut un parcurs spectaculos în competiție și s-a numărat printre cei mai puternici membri. Pe de altă parte, chiar dacă regretă plecarea acasă, Războinica se bucură de reîntâlnirea cu cei dragi.

Participarea Patricei Cărăușan la „Survivor 2026” s-a transformat nu doar într-o experiență extrem de intensă, plină de probe dificile și tensiuni, ci și într-un parcurs financiar consistent, acumulat pe durata șederii sale în competiție.

Cu ce sumă de bani a plecat acasă Patrice Cărăușan

Conform formatului show-ului, concurenții sunt recompensați săptămânal, iar suma stabilită pentru fiecare etapă este de 1.500 de euro. Patrice a fost încă de la început în competiție și a rezistat timp de 17 săptămâni. În această perioadă a trecut prin provocări fizice și psihice dure, dar și prin momente în care a fost nevoită să își depășească limitele.

Calculul final arată că tânăra a acumulat suma de 25.500 de euro (1.500 euro x 17 săptămâni). Banii au fost câștigați exclusiv din prezența sa în joc, înainte de eliminare.

Sursa foto: captura Antena 1

Patrice Cărăușan, în vârstă de 27 de ani, a atras atenția încă de la început prin determinarea sa și prin backgroundul său academic. Absolventă de Medicină, ea a intrat în competiție declarând că vrea să își testeze limitele. Totodată, și-a dorit să descopere o nouă versiune a propriei personalități, dincolo de cariera sa profesională .

Pe parcursul emisiunii, aceasta s-a remarcat ca una dintre concurentele active din echipa Războinicilor. Concurenta a fost implicată în probe solicitante și a contribuit constant la dinamica jocului. Chiar și în momentele dificile, a fost apreciată pentru calmul și rezistența ei în condiții extreme din Republica Dominicană .

Eliminarea sa a venit după o serie de dueluri strânse. Însă, parcursul ei a rămas unul notabil, atât din punct de vedere sportiv, cât și ca expunere publică.

„Mă simt tristă, pentru că îmi las în urmă echipa. În același timp, nu pot să mint, sunt și fericită pentru că voi merge acasă. Cum am spus, pentru mine Unificarea a fost ca un fel de finală, acesta a fost targetul meu”, a declarat Patrice Cărăușan.

Cu alte cuvinte, experiența „Survivor” i-a adus tinerei nu doar vizibilitate și o provocare personală intensă, ci și un câștig financiar de peste 25.000 de euro pentru cele 17 săptămâni petrecute în competiție.

CITEȘTE ȘI:  Mărturia emoționanță a lui Marian Godină, după ce a ”scăpat” de chinul din Dominicană: ”Fără să îmi doresc asta”

Lucian Popa, de nerecunoscut după Survivor. S-a tuns după 4 luni: „Arăt ca un om normal”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Zodiile care se pot despărți în luna mai. Pentru acești nativi nu mai există cale de întoarcere
Știri
Zodiile care se pot despărți în luna mai. Pentru acești nativi nu mai există cale de întoarcere
Fiica lui Irinel Columbeanu, model în America. Reacția neașteptată a fostului milionar
Știri
Fiica lui Irinel Columbeanu, model în America. Reacția neașteptată a fostului milionar
Reacția lui Ilie Bolojan față de românii care au ieșit în stradă pentru a-l susține
Mediafax
Reacția lui Ilie Bolojan față de românii care au ieșit în stradă pentru...
Nicușor Dan a înlocuit carnețelul cu ghiozdănelul în deplasarea din Armenia. A mers cu el inclusiv pe covorul roșu și l-a așezat pe podea când a trebuit să stea la poze
Gandul.ro
Nicușor Dan a înlocuit carnețelul cu ghiozdănelul în deplasarea din Armenia. A mers...
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport.ro
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul...
Paradoxul pensionării la 50 de ani în MAI: 61% din foștii angajați au pensii de peste 5.000 de lei, dar cer dreptul la cumulul pensie-salariu
Adevarul
Paradoxul pensionării la 50 de ani în MAI: 61% din foștii angajați au...
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas în Atlantic
Digi24
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas...
Diavolul se îmbracă de la Prada 2, pe primul loc în box office, cu încasări de 77 de milioane de dolari
Mediafax
Diavolul se îmbracă de la Prada 2, pe primul loc în box office,...
Parteneri
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat de inhibiții!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat...
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ce i se întâmplă Codruței Filip, la două luni de la divorț: „Nu mi-e jenă să o spun”
Click.ro
Ce i se întâmplă Codruței Filip, la două luni de la divorț: „Nu mi-e jenă...
Un soldat ucrainean a ajuns din greșeală într-o tranșee inamică, a supraviețuit două săptămâni și s-a întors cu un prizonier rus
Digi 24
Un soldat ucrainean a ajuns din greșeală într-o tranșee inamică, a supraviețuit două săptămâni și...
Primii parlamentari din Opoziție care anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură PSD-AUR, deși au semnat-o: „Nu există soluție”
Digi24
Primii parlamentari din Opoziție care anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură PSD-AUR, deși...
Video | Dealerul a greșit, mecanicul independent a avut dreptate: cazul unui Audi cu problemă ascunsă
Promotor.ro
Video | Dealerul a greșit, mecanicul independent a avut dreptate: cazul unui Audi cu problemă...
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Misterul caselor bântuite, explicat de știință. Ce sunt „fantomele”?
go4it.ro
Misterul caselor bântuite, explicat de știință. Ce sunt „fantomele”?
O structură gigantică, ascunsă chiar în spatele Căii Lactee. Ce au găsit astronomii aici?
Descopera.ro
O structură gigantică, ascunsă chiar în spatele Căii Lactee. Ce au găsit astronomii aici?
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Nicușor Dan a înlocuit carnețelul cu ghiozdănelul în deplasarea din Armenia. A mers cu el inclusiv pe covorul roșu și l-a așezat pe podea când a trebuit să stea la poze
Gandul.ro
Nicușor Dan a înlocuit carnețelul cu ghiozdănelul în deplasarea din Armenia. A mers cu el...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Zodiile care se pot despărți în luna mai. Pentru acești nativi nu mai există cale de întoarcere
Zodiile care se pot despărți în luna mai. Pentru acești nativi nu mai există cale de întoarcere
Fiica lui Irinel Columbeanu, model în America. Reacția neașteptată a fostului milionar
Fiica lui Irinel Columbeanu, model în America. Reacția neașteptată a fostului milionar
Rudy Giuliani, fostul primar al New Yorkului, internat în „stare critică”. Detalii de ultimă oră
Rudy Giuliani, fostul primar al New Yorkului, internat în „stare critică”. Detalii de ultimă oră
Stațiunea unde un turist a plătit doar 12 euro pentru un meniu complet. Ce a inclus prânzul servit
Stațiunea unde un turist a plătit doar 12 euro pentru un meniu complet. Ce a inclus prânzul servit
Filmul biografic despre Michael Jackson „sparge” recorduri în box office. Performanță rară în ...
Filmul biografic despre Michael Jackson „sparge” recorduri în box office. Performanță rară în istorie
„M-a pregătit pentru asta de când eram mică”. Fiica doctoriței din Oradea, mărturisiri cutremurătoare ...
„M-a pregătit pentru asta de când eram mică”. Fiica doctoriței din Oradea, mărturisiri cutremurătoare după ce mama ei și-a donat organele
Vezi toate știrile