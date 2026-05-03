Mărturia emoționanță a lui Marian Godină, după ce a ”scăpat” de chinul din Dominicană: ”Fără să îmi doresc asta”

Experiența de la Survivor 2026 a avut darul a a-i reseta complet modul de gândire al lui Marian Godină, inclusiv percepția despre tot ceea ce ține de confortul zilnic de care nici măcar nu era conștient. Polițistul „Faimos” din Brașov a primit o lecție dură despre viață și despre cât de importante sunt lucrurile aparent mărunte.

După o periodă de 3 luni petrecute în junglă din Republica Dominicană, în condiții extreme de supraviețuire, cu două linguri de orez pe zi, fără apă, fără gel de duș, cu doar două tricouri și două perechi de pantaloni, și fără acces la tehnologie, revenirea la viața cotidiană a venit cu o lecție importantă pentru Marian Godină. Lucrurile care până la plecarea la Survivor 2026 erau considerate normale au devenit brusc adevărate privilegii.

Marian Godină: „Au distrus ăștia tot, aici nu mai e de trăit”

Rememorând cele trei luni petrecute în jungla din Dominicană, Marian Godină și-a amintit că în primele zile când s-a întors acasă a mers la un restaurant să își facă toate poftele: și-a comandat o ciorbă de fasole cu afumătură, cu ceapă roșie, o porție de papanași și o apă minerală.

La o masă alăturată, doi oameni care avea mult mai multe mâncăruri pe masă, au făcut un comentariu referitor la traiul din România: „Au distrus ăștia tot, aici nu mai e de trăit”, vorbe pe care și-ar fi dorit să nu le audă, mai alex în contextul în care el tocmai trecuse printr-o experiență în care fiecare lucru de bază devenise un lux.

„Am petrecut trei luni mâncând zilnic două linguri de orez și una de fasole, având de îmbrăcat doar două tricouri și două perechi de pantaloni scurți. În tot timpul ăsta m-am spălat doar în mare, fără niciun fel de detergent sau deodorant. În unele dimineți fierbeam niște apă de cocos și o beam pe post de ceai, deși era oribilă. Nu am avut telefon, internet, Facebook, Instagram. Nimic.

Când am revenit acasă, mi s-a părut incredibil ca dimineața să apăs pe un buton și să se umple o cană cu cafea proaspătă și aromată, să deschid frigiderul de unde să-mi pot lua tot ce vreau eu, iar apoi să-mi beau cafeaua uitându-mă pe internet.

În primele zile acasă, am mers la un restaurant ca să îmi îndeplinesc poftele pe care le tot avusesem. Mi-am comandat o ciorbă de fasole cu afumătură cu ceapă roșie, iar ca desert niște papanași. De băut mi-am luat o sticlă de apă minerală foarte rece.

Până la restaurant mersesem cu mașina proprie, în haine curate, după ce mă dădusem cu un parfum pe care dădusem vreo 150 de euro sau 200. Făcusem înainte un duș cu apă fierbinte și mă spălasem cu gel de duș, iar când am ieșit m-am șters cu un prosop enorm, alb și parfumat”.

În timp ce mâncam ciorba, fără să îmi doresc asta, am auzit discuția dintre doi bărbați de la o masă alăturată, cu mult mai îmbelșugată decât a mea, iar unul dintre ei spunea așa: -„Au distrus ăștia tot, aici nu mai e de trăit!”, a fost mesajul lui Marian Godină.

Marian Godină, prima reacție după ce a fost acuzat că a votat ”pervers” la Survivor. Cum se apără, după ce Alberto a fost eliminat

Marian Godină, schimbare radicală după Survivor. Concurentul a dezvăluit cât a slăbit