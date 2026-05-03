Prințul William, criticat de internauți pentru un obicei mai puțin cunoscut al acestuia. „E copil, cumva?”

Prințul William a fost criticat pe rețelele sociale după ce un clip în care se discută despre obiceiurile sale legate de jocurile video a apărut online, declanșând o dezbatere despre cât timp dedică acesta îndatoririlor regale.

Într-un episod al seriei YouTube Talking Royals, jurnalistul Chris Ship a declarat că William ar câștiga aproximativ 22 de milioane de lire sterline anual pentru rolul său de membru activ al familiei regale. Acesta a fost întrebat inițial dacă fiul cel mare al său, Prințul George, este pasionat de jocuri video. Deși nu a putut confirma acest lucru, jurnalistul a recunoscut că tatăl său „este cunoscut pentru faptul că petrece destul de mult timp” jucându-se, potrivit Morning Honey.

Totodată, jurnalistul a susținut că Prințul de Wales are obiceiul de a petrece perioade îndelungate jucând jocuri video, lucru care a generat critici privind modul în care își gestionează timpul, având în vedere veniturile sale considerabile.

Prințul William a devenit ținta criticilor în mediul online

Totuși, unii utilizatori de pe rețelele sociale au tratat situația cu umor și s-au întrebat ce tipuri de jocuri preferă. Întrebat despre acest aspect, jurnalistul Chris Ship a recunoscut că nu are informații concrete, dar a speculat că ar putea fi vorba despre jocuri precum FIFA sau Grand Theft Auto.

Un alt participant la discuție a menționat că Prințul William a spus anterior că fiul său, Prințul George, este pasionat de jocurile video, însă familia îi monitorizează atent timpul petrecut în fața ecranului și durata sesiunilor de joc.

Cu toate acestea, o parte dintre utilizatorii din mediul online s-au declarat nemulțumiți de faptul că William este plătit consistent pentru rolul său de reprezentare a Regatului Unit, în timp ce ar petrece perioade îndelungate jucându-se.

Unul dintre comentarii a fost deosebit de critic: „22 de milioane pe an? Pentru ce? Nu mă surprinde. Probabil joacă și jocuri violente. După ce termină cu scurgerile de informații, cu atacurile la adresa fratelui său prin presă sau cu țipetele la angajați ori la soție, are nevoie de ceva unde să își descarce agresivitatea”.

