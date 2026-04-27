Prințul Louis a împlinit 8 ani. Poza publicată de Kate Middleton i-a cucerit pe fani

De: Daniel Matei 27/04/2026 | 22:50
Sursa foto: Profimedia

Mezinul lui Kate Middleton și al Prințului William și-a sărbătorit cea de-a opta aniversare joi, 23 aprilie. Familia a marcat ocazia continuând o tradiție regală, publicând o nouă fotografie cu Prințul Louis.

Imaginea, realizată la începutul acestei luni în timpul unei vacanțe de familie în pitoreasca regiune de coastă Cornwall, a fost surprinsă de unul dintre fotografii preferați ai lui William și Kate, Matt Porteous, și îl arată pe Louis zâmbind larg, cu părul ciufulit de vânt, purtând un pulover albastru cu fermoar, până la jumătate, scrie People.

Cu ocazia aniversării, Prințul William și Prințesa Kate au publicat și un nou videoclip în care Prințul Louis apare făcând sport și petrecând timp pe plajă.

Prințul și Prințesa de Wales publică anual câte un portret al fiecăruia dintre cei trei copii ai lor, Prințul George, în vârstă de 12 ani, Prințesa Charlotte, de 10 ani, și Prințul Louis, ca o modalitate de a le mulțumi celor care le transmit urări de ziua lor. Deși uneori fotografiile sunt realizate de profesioniști, Kate, în vârstă de 44 de ani, s-a aflat adesea și ea în spatele camerei pentru aceste imagini anuale.

Prințul Louis a împlinit 8 ani

Portretul aniversar de anul trecut a marcat o schimbare vizibilă, mai „matură”, pentru Louis. Pe lângă faptul că îi lipseau cei doi dinți din față, purta și o pereche de blugi, fiind pentru prima dată când tânărul prinț apărea în pantaloni lungi într-o fotografie de ziua sa, în loc de pantaloni scurți.

Este o regulă vestimentară clasică pentru băieții din clasa superioară din Marea Britanie să poarte pantaloni scurți cu șosete până la genunchi, în loc de pantaloni lungi — chiar și pe vreme rece. Atât Prințul William, cât și Prințul Harry au purtat pantaloni scurți și șosete lungi în copilărie, iar Prințul George și Prințul Louis au continuat această tradiție și în noua generație.

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară. Mulți l-au descris pe micuț drept o „adevărată legendă adorabilă”, iar comentariile au curs rapid în secțiunea postării.

„Arată atât de matur”, a scris un utilizator, în timp ce altul a remarcat că Louis seamănă izbitor cu mama sa în noua fotografie.

„Ce imagine frumoasă. Pentru o secundă am crezut că e prințul George!”, „La mulți ani, Louis. Să ai o zi plină de iubire și fericire!”, „Au trecut deja opt ani? Parcă ieri l-am văzut pentru prima dată!”, au fost alte câteva mesaje lăsate de prietenii virtuali.

Cel mai mic dintre copiii prinților de Wales este deja cunoscut publicului pentru energia și spontaneitatea sa din timpul aparițiilor oficiale. Recent, însă, la slujba de Paște, acesta a fost extrem de cuminte, a mers alături de părinții săi și a salutat timid mulțimea adunată în fața bisericii din Windsor.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Thrillerul cu care Netflix vrea să dea lovitura: Charlize Theron și Taron Egerton, în rolurile principale
Thrillerul cu care Netflix vrea să dea lovitura: Charlize Theron și Taron Egerton, în rolurile principale
Blueface iar face show: rapperul a aflat LIVE că este tatăl încă unui copil și reacțiile sunt de ...
Blueface iar face show: rapperul a aflat LIVE că este tatăl încă unui copil și reacțiile sunt de Hollywood
Horoscop 28 aprilie 2026. Zodia care descoperă o infidelitate
Horoscop 28 aprilie 2026. Zodia care descoperă o infidelitate
Legătura neștiută dintre Melek și Tzancă Uraganu’. Abia acum s-a aflat!
Legătura neștiută dintre Melek și Tzancă Uraganu’. Abia acum s-a aflat!
Doliu în politica din România! Fostul senator s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani
Doliu în politica din România! Fostul senator s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani
Florin Ristei și Speak, detalii neștiute din culisele emisiunii Insula Iubirii 2026. S-au dat de gol!
Florin Ristei și Speak, detalii neștiute din culisele emisiunii Insula Iubirii 2026. S-au dat de gol!
Vezi toate știrile