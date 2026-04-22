Ce omagiu emoționant i-a adus Kate Middleton Reginei Elisabeta. Marea Britanie a marcat împlinirea a 100 de ani de la nașterea suveranei

Kate Middleton a marcat ceea ce ar fi fost aniversarea de 100 de ani a Reginei Elisabeta a II-a printr-un gest simbolic, alegând să poarte bijuterii care i-au aparținut fostei suverane, în cadrul unei recepții organizate la Palatul Buckingham.

Prințesa de Wales a optat pentru un colier clasic din perle cu trei șiruri, considerat una dintre piesele emblematice ale reginei și despre care se crede că a fost purtat inclusiv în ultimul său portret oficial. Alegerea nu a fost întâmplătoare, bijuteria fiind purtată de Kate tocmai pentru a o omagia pe bunica soțului său, scrie Vogue.

Ținuta a fost completată de o pereche de cercei cu perle din Bahrain, o altă piesă cu valoare istorică, primită de regină ca dar de nuntă în 1947 și purtată frecvent de-a lungul domniei sale. Kate Middleton a asociat aceste bijuterii cu o rochie elegantă, de culoarea lavandei, semnată de Emilia Wickstead, și pantofi clasici, păstrând un stil sobru și rafinat, în ton cu semnificația evenimentului.

100 de ani de la nașterea Reginei Elisabeta a II-a

La celebrarea a 100 de ani au fost prezenți și alți membri ai familiei regale, precum Regele Charles, Regina Camilla, Prințesa Anne și Prințul Edward. Prințul și Prințesa de Wales au postat pe rețelele de socializare un omagiu special adus Reginei Elisabeta a II-a, distribuind o selecție de imagini cu aceasta, cu descrierea „În memoria Majestății Sale Regina Elisabeta a II-a la cea de-a 100-a aniversare a nașterii sale. Inspirând generații printr-o viață de datorie”.

Elisabeta a II-a a avut una dintre cele mai lungi domnii din istorie, urcând pe tron în 1952 și conducând Regatul Unit timp de peste șapte decenii. De-a lungul acestei perioade, a fost martoră la transformări majore politice și sociale, devenind un simbol al stabilității și continuității. Regina a murit în septembrie 2022, la vârsta de 96 de ani, la Castelul Balmoral, moment care a marcat sfârșitul unei ere pentru monarhia britanică.

CITEȘTE ȘI:

