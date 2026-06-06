Fiica Annei Wintour, Bee Shaffer, și Francesco Carrozzini s-au despărțit după aproape 8 ani de căsnicie. Care este motivul

Bee Shaffer, fiica celebrei jurnaliste de modă Anna Wintour, și regizorul italian Francesco Carrozzini au decis să divorțeze după aproape opt ani. Cei doi au confirmat oficial zvonurile abia spre finalul lunii mai și au motivat ce anume a dus la ruptura dintre ei.

Fiica Annei Wintour, Bee Shaffer, divorțează

Bee, în vârstă de 38 de ani, și Carrozzini, 43 de ani, divorțează. Cei doi susțin că drumurile lor profesionale i-au condus în direcții diferite. Cei doi soți au împreună un fiu în vârstă de patru ani, Oliver Sozzani.

„După 10 ani minunați petrecuți împreună, am decis să ne separăm. Deși carierele noastre ne-au purtat pe căi diferite, rămânem cei mai buni prieteni și părinți devotați și implicați pentru fiul nostru. Aceasta este singura declarație pe care o vom face și vă rugăm să ne respectați intimitatea”, au declarat Bee Shaffer și Francesco Carrozzini, potrivit PEOPLE.

Cine este Bee Shaffer

Tânăra este o producătoare de televiziune și teatru. Este fiica celebrei jurnaliste de modă Anna Wintour cu regretatul medic David Shaffery, care a murit în 2023, la vârsta de 87 de ani. Directoarea editorială globală a revistei Vogue mai are un fiu, Charles Shaffer.

Vestea despărțirii vine după ce Bee și Francesco au apărut împreună pe covorul roșu al Met Gala 2026, eveniment organizat anual sub coordonarea mamei sale, pe 4 mai. Luna trecută, Bee a participat alături de Anna Wintour și cumnata sa, Elizabeth Cordry Shaffer, la premiera din New York a filmului „The Devil Wears Prada 2”.

Când s-a logodit Bee Shaffer cu soțul ei

Bee și Francesco și-au confirmat logodna în martie 2017. Două luni mai târziu, aceasta și-a afișat pentru prima dată inelul de logodnă pe covorul roșu al Met Gala.

Francesco Carrozzini este fiul regretatei Franca Sozzani. Este una dintre cele mai influente personalități din industria modei și a condus revista Vogue Italia timp de aproape trei decenii.

Când s-a căsătorit Bee Shaffer cu Francesco Carrozzini

Cei doi s-au căsătorit în iulie 2018, într-o ceremonie restrânsă organizată la reședința de weekend a Annei Wintour din Mastic, statul New York. La scurt timp după, Bee Shaffer și Francesco Carrozzini și-au celebrat căsătoria și în cadrul unei a doua ceremonii organizate în Portofino.

În iulie 2021, Bee a confirmat că era însărcinată, iar în octombrie același an cuplul și-a întâmpinat fiul, pe micuțul Oliver.

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