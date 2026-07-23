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Mogoșu a ajuns în subiectele de admitere de la Facultatea de Drept! Studenților nu le-a venit să creadă când au văzut

De: Alina Drăgan 23/07/2026 | 11:12
Mogoșu a ajuns în subiectele de admitere de la Facultatea de Drept
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Candidații care au susținut ieri, 22 iulie, admiterea la Facultatea de Drept au avut parte de o adevărată surpriză. Printre subiectele pe care au trebuit să le rezolve s-a strecurat și o referință de pe TikTok care le-a atras imediat atenția. Se pare că autorii subiectelor sunt la curent cu trendurile din mediul online, așa că Mogoșu a ajuns în examenul de la Drept. Subiectul bizar pe care au trebuit să îl rezolve candidații.

Examenul de admitere la Facultatea de Drept a avut loc ieri, 22 iulie, iar imediat după ieșirea din sălile de concurs, fotografiile cu subiectele au început să circule în mediul online și au devenit virale. Asta pentru că studenții au fost șocați să vadă unul dintre subiecte, care amintește de celebrul Mogoșu de pe TikTok.

Mogoșu a ajuns în subiectele de admitere de la Facultatea de Drept

Cei care sunt la curent cu trendurile de pe TikTok au auzit cu siguranță de Mogoșu. În urmă cu ceva timp, în cadrul unui podcast, acesta a primit o întrebare hilară la care a trebuit să ofere un răspuns. Întrebarea a fost adresată de Lazăr Nicușor Mădălin, care i-a oferit lui Mogoșu și patru variante de răspuns.

Întrebarea era: „Câte plăci de faianță are Simona Halep în casă?”, iar variantele de răspuns au fost: „A. Nu are casă; B. O placă; C. Musaca de post; D. Vocea României”. Ei bine, răspunsul lui Mogoșu la această întrebare a devenit viral și mulți s-au amuzat copios.

Printre cei care au gustat gluma se pare că s-au numărat și cei care au făcut subiectele pentru admiterea la Drept. Căci aceștia au transpus gluma din mediul online într-un subiect pe care candidații au trebuit să-l rezolve. Studenților li s-a dat aceeași ipoteză cu Simona Halep și plăcile de faianță.

Mogoșu a ajuns în subiectele de admitere de la Facultatea de Drept

Surpriza celor care au susținut examenul a fost uriașă atunci când au văzut referința de pe TikTok. S-au amuzat copios și i-au mulțumit lui Lazăr Nicușor Mădălin că i-a ajutat să se pregătească pentru examen.

Lazăr Nicușor Mădălin, prima reacție

După ce a aflat că propriile replici au ajuns într-un examen universitar, Lazăr Nicușor Mădălin a reacționat pe rețelele sociale și a recunoscut că a fost surprins. Creatorul de conținut a spus că a primit zeci de mesaje din partea candidaților care au remarcat imediat asemănarea dintre subiect și videoclipurile sale.

„Am primit foarte multe mesaje din partea voastră, cum că o glumă de-a mea a apărut astăzi în examenul vostru la Facultatea de Drept. Am zâmbit și eu, mi s-a părut și mie ceva haios în același timp, dar totodată nu prea mai e de râs, pentru că, na, ce vreți să zic? Auziți, la examen, te duci la examen acum și ce învăț eu? Păi trebuie să învățăm câte plăci de faianță are Simona Halep în casă.

Și acolo scria, o să vă postez în câteva momente, examenul direct în care spunea că și-a luat cu model „Vocea României” și cu model „musaca de post”. Adică tot glumele mele acolo. Bă, într-un fel mă bucură, dar în alt fel nu prea mai mă bucură. Nu vreau să primesc hate, nu vreau să fiu judecat, nu am nicio vină. Dar, na, ce vreau să vă zic. Succes! Succes! Dacă mai e nevoie și vreți să copiați, contactați-mă pe mine că știu răspunsurile înaintea celor care au scris”, a spus Lazăr Nicușor Mădălin.

 

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