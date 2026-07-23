Adda a cheltuit o avere pe analize medicale. A aflat abia după doi ani de ce boală suferea

Adda (34 de ani) a trecut prin unul dintre cele mai grele episoade din viața ei, iar răspunsul pe care îl căuta cu disperare a venit abia după aproape doi ani de investigații. Artista a fost din cabinet în cabinet, a repetat zeci de analize și a cheltuit o sumă uriașă, fără ca medicii să poată explica de ce starea ei de sănătate se degrada de la o lună la alta.

Cântăreața a continuat să urce pe scenă și să apară în emisiuni TV, în timp ce ducea o luptă nevăzută cu problemele de sănătate. Alături de soțul ei, Cătălin Rizea, cunoscut publicului din emisiuni precum Asia Express, Power Couple, dar și Chefi la cuțite, unde a ajuns până în semifinală, a încercat orice pentru a afla adevărul.

Adda a cheltuit o avere pe analize medicale

Recent, Cătălin Rizea a făcut o mărturisire care i-a lăsat fără cuvinte pe mulți. Acesta a dezvăluit că familia a cheltuit aproximativ 15.000 de euro doar pe analize de sânge, în speranța că vor găsi cauza problemelor de sănătate ale artistei.

„Noi am avut un an și ceva-doi, în care am cheltuit, doar pe analize de sânge, cred că vreo 15.000 de euro. Când mergeam să își facă iar analizele de sânge, doamnele de acolo spuneau: „Mamă, iar dați o grămadă de bani pe analize”. Lor le era milă de banii pe care îi dădeam pe analize. Nu era problema asta, că i-am fi dat, dar nu găseam ce are.

Mergeam din boală în boală. Te gândeai și la cele mai nasoale, la un moment dat, dar nu erau. La un moment dat, a dat de un doctor mai inspirat, iar ea tot simțea că e ceva și că o să găsească, la un moment dat, și a ales să facă niște analize pe care nu le făcuse. Am aflat că ea avea boala Lyme, care este cauzată de insectele care se hrănesc cu sânge”, a declarat Cătălin Rizea, la podcastul Vreau să știu.

Cum a aflat că are boala Lyme

Până să primească diagnosticul corect, cei doi au trecut prin momente extrem de dificile. Simptomele persistau, iar fiecare set nou de analize elimina o altă posibilă afecțiune. Cătălin Rizea a povestit că, la un moment dat, ajunseseră să se gândească inclusiv la cele mai grave boli, însă niciuna dintre suspiciuni nu se confirma.

În cele din urmă, un medic i-a recomandat artistei investigații diferite, pe care nu le făcuse până atunci. Așa au aflat că Adda suferea de boala Lyme, o infecție provocată de bacteria Borrelia burgdorferi, transmisă prin mușcătura unei căpușe infectate.

Boala Lyme este una dintre afecțiunile care pot fi greu de diagnosticat, deoarece simptomele diferă de la un pacient la altul. Printre cele mai frecvente se numără oboseala accentuată, febra, durerile musculare și articulare, durerile de cap și erupția cutanată specifică. În unele cazuri însă, erupția nu apare, ceea ce poate întârzia descoperirea bolii.

Medicii avertizează că, dacă nu este tratată la timp, boala Lyme poate afecta articulațiile, sistemul nervos și chiar inima. Tratamentul se face cu antibiotice, iar șansele de vindecare sunt foarte mari atunci când diagnosticul este stabilit în fazele incipiente.

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