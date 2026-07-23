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Ioana Ginghină, confesiuni despre Alexandru Papadopol. Motivul pentru care relația nu a funcționat

De: Irina Vlad 23/07/2026 | 10:06
Ioana Ginghină, confesiuni despre Alexandru Papadopol. Motivul pentru care relația nu a funcționat
Ioana Ginghină/ Sursa foto: Instagram
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Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au divorțat în anul 2019, după 12 ani de căsnicie. La 7 ani distanță, actrița a vorbit public despre diferențele dintre actualul ei soț, afaceristul Cristi Pitulice, și fostul soț. 

Actrița și Alexandru Papadopol au fost căsătoriți timp de 12 ani, iar în 2019 au divorțat. Cei doi au împrenă o fiică, pe nume Ruxandra. La 7 ani distanță de la separare, Ioana Ginghină poate să vorbească liber și deschis despre diferențele uriașe dintre fostul și actualul soț. Ea a mărturisit că fosta căsnicie a fost una cât se poate de normală, în perfectă armonie și nimic nu avea să prevestească separare.

„Eu nu am avut o căsnicie urâtă, eu nu am trăit într-o relație toxică, eu am avut o căsnicie foarte frumoasă, de asta a și fost șocul așa de mare. Multă lume zice: «Dar nu te-ai prins?». Nu m-am prins, eu nu sunt omul care să caut, eu îmbrățișez cu bucurie viața”, a declarat Ioana Ginghină în podcastul Ellei Prodan.

Ioana Ginghină: „Alexandru avea nevoie de atenție”

Ioana Ginghină este căsătorită în prezent cu omul de afaceri Cristi Pitulice. Cei doi și-au început relația câțiva ani mai târziu de la divorțul actriței de Alexandru Papadopol, iar în anul 2023 s-au căsătorit civil.

Privind în urmă, Ioana Ginghină a recunoscut că divorțul de Alexandru Papadopol a fost, de fapt, o șansă către o viață mult mai împlinită și fericită. Ea a mărturisit că relația cu afaceristul Cristi Pitulice este la un alt nivel.

„Într-un fel, acum mă bucur că s-a întâmplat așa, pentru că eu sunt mult mai bine acum ca atunci. Omul pe care îl am acum mă potențează mult mai mult decât mă potența Alexandru. Dar nu are legătură, nu vreau să vorbesc despre că nu a făcut Alexandru ceva. Sunt firi total diferite”, a mai spus actrița.

Actrița a continuat și a dezvăluit un detaliu important din fosta căsnicie, explicând care a fost marea lipstă în relația cu Papadopol. Ea a recunoscut că abia acum, alături de actualul soț, simte ce înseamnă să fie răsfățată și pusă pe primul loc într-un cuplu.

„Alexandru, ca bărbat, avea nevoie de atenție. Cristi este… acum îmi dă mult mai multă atenție, adică eu sunt cea care are parte de atenție mai multă acum în relație. Mă bucură asta. N-am avut niciodată așa ceva”, a mărturisit Ioana Ginghină.

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