Acasă » Știri » Ioana Ginghină, declarația care a pus internetul pe jar! Cu ce actor celebru din România s‑ar bloca în lift

Ioana Ginghină, declarația care a pus internetul pe jar! Cu ce actor celebru din România s‑ar bloca în lift

De: David Ioan 29/06/2026 | 19:46
Foto: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Ioana Ginghină a atras din nou atenția publicului după ce, invitată într-un podcast, a vorbit deschis despre un scenariu ipotetic care a stârnit imediat curiozitatea tuturor: cu cine s‑ar vedea blocată în lift, dacă ar fi să aleagă un bărbat celebru din România.

Actrița, cunoscută pentru naturalețea cu care abordează subiectele incomode, a răspuns fără ezitare și a oferit un nume care a surprins. În discuția respectivă, Ioana Ginghină a mărturisit că primul bărbat la care s‑a gândit a fost Adrian Nartea, pe care îl consideră atrăgător.

Ioana Ginghină, declarația care a aprins internetul

Totuși, după ce l‑a urmărit mai atent, și‑a schimbat părerea, explicând că nu i se pare potrivit pentru un astfel de moment tensionat.

„Îmi vine să zic Nartea, că e frumos, dar l-am urmărit un pic și e prea cuminte. În lift trebuie să te ia în brațe, așa, dacă te ia anxietatea să te salveze. Nartea mi se pare prea moale. (n.r. Ce ai vrea să facă cu tine în lift?) Eee, să mă… Să îmi zică că viața e frumoasă, dacă-s ultimele clipe?! Deci, mai lăsăm. Mai căutăm”, a spus Ioana Ginghină, la Sosurile lui Măruță.

Actorul cu care s‑ar bloca în lift

Actrița traversează o perioadă plină de energie și schimbări asumate. În mediul online, Ioana Ginghină a povestit cum a decis să se apuce de dans, o activitate pe care nu a avut curajul să o înceapă până acum. Spune că a fost nevoie să renunțe la temeri pentru a se bucura cu adevărat de libertate.

„Am obosit să-mi mai amân viața până când voi deveni varianta ideală a mea. Așa că am intrat în sală cu emoții, cu nesiguranțe, cu genunchii care mai trosnesc câteodată și cu toate poveștile pe care ni le spunem despre vârstă. Și am dansat. Poate că libertatea nu vine atunci când nu-ți mai este frică. Poate că vine tocmai atunci când faci lucrul acela cu frica lângă tine”, a explicat actrița.

CITEŞTE ŞI: Dieta Ioanei Ginghină. Mănâncă același aliment timp de 10 zile: „E vorba de cum te simți când te uiți în oglindă”

Ioana Ginghină a criticat-o pe Loredana Groza în fața lui Cătălin Măruță: ”Are pe cineva care îi editează pozele”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Flancul Estic își pregătește agenda pentru Ankara. Miză strategică la Senat
Știri
Flancul Estic își pregătește agenda pentru Ankara. Miză strategică la Senat
Cine este și cu ce se ocupă Raluca Olaru, fosta soție a lui Mircea Radu. Cei doi au divorțat în mare secret
Știri
Cine este și cu ce se ocupă Raluca Olaru, fosta soție a lui Mircea Radu. Cei doi au…
Ai băut? Mașina NU mai pornește! Noua regulă UE care schimbă șoselele
Mediafax
Ai băut? Mașina NU mai pornește! Noua regulă UE care schimbă șoselele
Realitatea TV îi declară război lui Călin Georgescu!
Gandul.ro
Realitatea TV îi declară război lui Călin Georgescu!
Carmen Negoiță, apariție incendiară în costum de baie! În trecut a pozat complet goală
Prosport.ro
Carmen Negoiță, apariție incendiară în costum de baie! În trecut a pozat complet...
Cum se gătește Caponata Siciliană, mâncarea preferată din copilăria mafioților italieni
Adevarul
Cum se gătește Caponata Siciliană, mâncarea preferată din copilăria mafioților italieni
O țară din Balcani reintroduce serviciul militar obligatoriu după 15 ani. Cine va fi chemat în armată
Digi24
O țară din Balcani reintroduce serviciul militar obligatoriu după 15 ani. Cine va...
Cifre ÎNGRIJORĂTOARE! Aproape 1 din 5 români, la limita sărăciei
Mediafax
Cifre ÎNGRIJORĂTOARE! Aproape 1 din 5 români, la limita sărăciei
Parteneri
Ce s-a ales de Ramona Gabor, după ce a părăsit definitiv România! Fosta cumnată a lui Irinel Columbeanu e total schimbată. Din ce a ajuns să-și câștige banii
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Ramona Gabor, după ce a părăsit definitiv România! Fosta cumnată a...
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere într-un cadru spectaculos
Prosport.ro
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere într-un cadru...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ce are de gând să facă în vacanță Tily Niculae. „Cred că Dumnezeu mă iubește. A fost o perioadă intensă”
Click.ro
Ce are de gând să facă în vacanță Tily Niculae. „Cred că Dumnezeu mă iubește....
Traian Băsescu, despre blocajul politic privind formarea unui guvern: „Mai vedem la toamnă!”
Digi 24
Traian Băsescu, despre blocajul politic privind formarea unui guvern: „Mai vedem la toamnă!”
UE impune o nouă regulă din luna iulie: Sisteme anti-alcool pe toate autoturismele
Promotor.ro
UE impune o nouă regulă din luna iulie: Sisteme anti-alcool pe toate autoturismele
BANCUL ZILEI. Bulă merge la Balul Bobocilor şi pune ochii pe o tipă: - Vrei să dansezi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la Balul Bobocilor şi pune ochii pe o tipă: - Vrei...
Oferta LIDL 29 iunie-5 iulie. Scule și echipamente Parkside pentru grădină și renovări. Un produs care funcționează cu energie solară costă sub 70 de lei
go4it.ro
Oferta LIDL 29 iunie-5 iulie. Scule și echipamente Parkside pentru grădină și renovări. Un produs...
De ce generațiile mai tinere par să îmbătrânească mai repede și cum le afectează asta sănătatea?
Descopera.ro
De ce generațiile mai tinere par să îmbătrânească mai repede și cum le afectează asta...
Mii de jocuri video, disponibile la prețuri reduse
Go4Games
Mii de jocuri video, disponibile la prețuri reduse
Realitatea TV îi declară război lui Călin Georgescu!
Gandul.ro
Realitatea TV îi declară război lui Călin Georgescu!
Tags:
ULTIMA ORĂ
Flancul Estic își pregătește agenda pentru Ankara. Miză strategică la Senat
Flancul Estic își pregătește agenda pentru Ankara. Miză strategică la Senat
Nea Mărin a dat startul unui nou sezon la Antena 1. Primele imagini cu vedetele de la „Poftiți pe ...
Nea Mărin a dat startul unui nou sezon la Antena 1. Primele imagini cu vedetele de la „Poftiți pe la noi” într-unul dintre cele mai spectaculoase locuri din România
Cine este și cu ce se ocupă Raluca Olaru, fosta soție a lui Mircea Radu. Cei doi au divorțat în ...
Cine este și cu ce se ocupă Raluca Olaru, fosta soție a lui Mircea Radu. Cei doi au divorțat în mare secret
Obiceiul bizar pe care îl avea Dan Alexa în Asia Express. Gabi Tamaș l-a dat de gol!
Obiceiul bizar pe care îl avea Dan Alexa în Asia Express. Gabi Tamaș l-a dat de gol!
Răzvan Coșoreci, un elev din Târgu Jiu, a dat BAC-ul la română de pe patul de spital. În urmă ...
Răzvan Coșoreci, un elev din Târgu Jiu, a dat BAC-ul la română de pe patul de spital. În urmă cu o zi, fusese operat
Casa Anisiei Gafton, cuprinsă de flăcări din cauza unui gest banal. Comedianta, la un pas de tragedie: ...
Casa Anisiei Gafton, cuprinsă de flăcări din cauza unui gest banal. Comedianta, la un pas de tragedie: “Dacă mai așteptam un minut, nu știu ce se întâmpla”
Vezi toate știrile