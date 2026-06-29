Ioana Ginghină, declarația care a pus internetul pe jar! Cu ce actor celebru din România s‑ar bloca în lift

Ioana Ginghină a atras din nou atenția publicului după ce, invitată într-un podcast, a vorbit deschis despre un scenariu ipotetic care a stârnit imediat curiozitatea tuturor: cu cine s‑ar vedea blocată în lift, dacă ar fi să aleagă un bărbat celebru din România.

Actrița, cunoscută pentru naturalețea cu care abordează subiectele incomode, a răspuns fără ezitare și a oferit un nume care a surprins. În discuția respectivă, Ioana Ginghină a mărturisit că primul bărbat la care s‑a gândit a fost Adrian Nartea, pe care îl consideră atrăgător.

Ioana Ginghină, declarația care a aprins internetul

Totuși, după ce l‑a urmărit mai atent, și‑a schimbat părerea, explicând că nu i se pare potrivit pentru un astfel de moment tensionat.

„Îmi vine să zic Nartea, că e frumos, dar l-am urmărit un pic și e prea cuminte. În lift trebuie să te ia în brațe, așa, dacă te ia anxietatea să te salveze. Nartea mi se pare prea moale. (n.r. Ce ai vrea să facă cu tine în lift?) Eee, să mă… Să îmi zică că viața e frumoasă, dacă-s ultimele clipe?! Deci, mai lăsăm. Mai căutăm”, a spus Ioana Ginghină, la Sosurile lui Măruță.

Actorul cu care s‑ar bloca în lift

Actrița traversează o perioadă plină de energie și schimbări asumate. În mediul online, Ioana Ginghină a povestit cum a decis să se apuce de dans, o activitate pe care nu a avut curajul să o înceapă până acum. Spune că a fost nevoie să renunțe la temeri pentru a se bucura cu adevărat de libertate.

„Am obosit să-mi mai amân viața până când voi deveni varianta ideală a mea. Așa că am intrat în sală cu emoții, cu nesiguranțe, cu genunchii care mai trosnesc câteodată și cu toate poveștile pe care ni le spunem despre vârstă. Și am dansat. Poate că libertatea nu vine atunci când nu-ți mai este frică. Poate că vine tocmai atunci când faci lucrul acela cu frica lângă tine”, a explicat actrița.

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