David Popovici, cursă excelentă la Europene! A terminat primul semifinala de 200 m liber

David Popovici s-a calificat în finala probei de 200 de metri liber la Campionatele Europene de Înot de la Paris. Românul a câștigat semifinala cu timpul de 1:44.56, cel mai bun rezultat înregistrat de toți cei 16 sportivi care au concurat în această fază.

Campionul olimpic a concurat de pe culoarul 5 în prima semifinală, programată la ora 19:42. David Popovici a avut parte de o cursă disputată, britanicul James Guy rămânând în apropierea sa în prima jumătate a probei, în timp ce germanul Lukas Martens a încercat să recupereze pe ultimii 50 de metri. Popovici a rămas însă în control și a încheiat cursa pe primul loc, cu un avantaj clar față de urmăritori.

Victorie pentru David Popovici în semifinale

David Popovici a încheiat semifinala în 1:44.56, devansându-i pe Lukas Martens cu 23 de sutimi și pe britanicul James Guy cu 58 de sutimi. Victoria i-a asigurat rapid prezența în finală, întrucât regulamentul prevede calificarea primilor doi clasați din fiecare semifinală.

Nici cea de-a doua semifinală nu a schimbat însă ierarhia. Christian Giefing, câștigătorul celei de-a doua curse, a terminat în 1:45.47, cu aproape o secundă mai lent decât Popovici. Astfel, înotătorul român a avut cel mai bun timp al serii dintre toți cei 16 concurenți din semifinale.

„Față de calificările de la sută, m-am abținut să nu înot prea tare. Să nu înoți la ritmul rapid pe care îl cunoști e un pic dificil”, a mărturisit David Popovici, la TVR, imediat după cursă.

În finala de vineri, programată la ora 19:36, David Popovici va porni de pe culoarul 4, rezervat celui mai rapid semifinalist.

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