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Regele Charles a scăpat ca prin minune dintr-o tragedie petrecută în Elveția. Prietenul său nu a supraviețuit

De: David Ioan 13/08/2026 | 19:57
Regele Charles a scăpat ca prin minune dintr-o tragedie petrecută în Elveția. Prietenul său nu a supraviețuit
Regele Charles a scăpat ca prin minune dintr-o tragedie petrecută în Elveția. Prietenul său nu a supraviețuit. Foto: Profimedia
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Regele Charles a rememorat recent avalanșa din 1988, un episod care l-a adus în pragul morții și care i-a schimbat definitiv perspectiva asupra munților. În cadrul unei întâlniri cu salvamontiștii de la Assynt Mountain Rescue, monarhul a discutat deschis despre tragedia petrecută în Elveția, când un prieten apropiat și-a pierdut viața pe versantul de la Klosters.

La evenimentul aniversar organizat la Castelul Mey, suveranul a vorbit despre momentul din primăvara anului 1988, când o avalanșă puternică a lovit zona în care se afla împreună cu un grup de apropiați și cu ghidul local Bruno Sprecher. Regele a explicat că amintirile acelui episod rămân extrem de clare, chiar și după decenii, și că experiența l-a făcut să înțeleagă mai profund riscurile din mediul montan.

Regele Charles a scăpat ca prin minune dintr-o tragedie petrecută în Elveția

Discuția cu echipa de salvare a evidențiat respectul pe care monarhul îl poartă celor care intervin în astfel de situații. Ben Dyson, liderul Assynt Mountain Rescue, a relatat reacția regelui:

„Regele a vorbit despre momentul în care a fost la un pas de moarte în acea avalanșă, în contextul pericolelor pe care le prezintă munții. A spus că a fost la limită. Evident, după toți acești ani, încă își amintește foarte bine acel moment, dar experiența i-a oferit o perspectivă asupra muncii importante pe care o facem”.

Avalanșa s-a produs pe 10 martie 1988, pe traseul off‑piste Wang, considerat unul dintre cele mai dificile din zona Klosters. În timp ce o parte din grup a reușit să se adăpostească, maiorul Hugh Lindsay, fost aghiotant al Reginei Elisabeta a II‑a și prieten apropiat al lui Charles, a fost surprins de masa de zăpadă și târât sute de metri pe versant, pierzându‑și viața. Prințesa Diana și Sarah Ferguson se aflau în stațiune în acel moment, iar ulterior Charles și Diana au însoțit sicriul maiorului Lindsay înapoi în Marea Britanie.

Prietenul său nu a supraviețuit

Deși Klosters a rămas un loc important pentru familia regală, iar Charles a revenit acolo de mai multe ori alături de fiii săi, experiența și trecerea anilor l-au determinat să renunțe la sporturile de iarnă. Stațiunea elvețiană a numit chiar două telescaune după monarh, iar în 2004 a fost locul unde Prințul William și Kate Middleton au fost fotografiați la începutul relației lor.

Un alt incident recent legat de numele regelui a avut loc la Radio Caroline, unde un angajat a accesat din curiozitate fișierele audio destinate situațiilor de urgență. Fără să își dea seama că materialele erau transmise în direct, acesta a redat înregistrările care anunțau moartea Regelui Charles, urmate de imnul național și minute întregi de liniște. Ofcom a catalogat situația drept o eroare gravă și a sancționat postul pentru reacția întârziată în corectarea informației false.

CITEŞTE ŞI: Motivul pentru care un post britanic de radio a anunțat moartea Regelui Charles. Ce a ieșit la iveală în urma anchetei

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