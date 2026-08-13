Șoferul în vârstă de 50 de ani care a provocat tragedia din centrul Brașovului a făcut primele declarații după accidentul în care doi turiști și-au pierdut viața. Bărbatul susține că și-a pierdut brusc cunoștința înainte de sensul giratoriu și că nu își amintește momentul impactului. „Mi s-a rupt filmul”, le-ar fi spus acesta rudelor uneia dintre victime.

Tragedia s-a produs în seara zilei de marți, 11 august, în centrul Brașovului. Mașina condusă de bărbatul de 50 de ani a ieșit de pe carosabil, a traversat un sens giratoriu și a ajuns pe trotuar, unde a lovit un grup de turiști. Doi dintre pietoni au murit în urma impactului, iar o a treia victimă, un turist german, a fost transportată la spital în stare gravă.

„Mi-am pierdut cunoștința. M-am trezit la spital”

Primele declarații ale șoferului au fost surprinse de Antena 3, iar imaginile au fost puse la dispoziție de familia lui Alexandru, tânărul din Piatra Neamț care și-a pierdut viața în accident. Bărbatul susține că nu își amintește momentul în care a pierdut controlul mașinii. Potrivit propriilor declarații, și-ar fi pierdut cunoștința înainte de a ajunge în sensul giratoriu și s-ar fi trezit abia la spital.

„Nu știu… Mi s-a rupt filmul, mi-am pierdut cunoștința. M-am trezit la spital cu poliția lângă mine. Mi-am pierdut cunoștința înainte de giratoriu. Eu am înțeles că mașina a zburat peste giratoriu. Ați văzut cât e bordura acolo? Dacă aș fi fost conștient, m-aș fi băgat pe acolo?”, a spus bărbatul.

Șoferul le-ar fi transmis rudelor uneia dintre victime că regretă profund ceea ce s-a întâmplat și că este pregătit să răspundă în fața legii.

Spune că nu a avut probleme medicale

Bărbatul a susținut că nu știa să aibă probleme medicale care să îi provoace o astfel de pierdere a cunoștinței. Potrivit informațiilor apărute după accident, există suspiciunea că acesta ar fi suferit o criză de epilepsie chiar înainte de a intra în sensul giratoriu. Șoferul a fost supus și unei expertize psihiatrice, urmând ca ancheta să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs accidentul și dacă starea sa medicală a avut vreun rol în tragedie. În urma impactului, bărbatul a suferit mai multe leziuni, inclusiv coaste fracturate. El ar fi refuzat însă internarea, considerând că nu merită să primească îngrijiri medicale în condițiile în care două persoane și-au pierdut viața în accident. În prezent, șoferul este cercetat în libertate.

Are permis de 33 de ani și spune că nu a avut probleme grave în trafic

Bărbatul le-a mai povestit rudelor victimei că are permis de conducere de la vârsta de 18 ani și că, în peste trei decenii de șofat, nu a avut un istoric important de abateri.

„Am permisul de la 18 ani. În 33 de ani de conducere, nu am avut nicio problemă cu permisul. O dată mi-au luat permisul pentru că am depășit un TIR și o dată am avut o amendă de circulație, în 33 de ani de permis.”

În momentul producerii accidentului, bărbatul se îndrepta spre locul unde urma să își ia copilul de la antrenament.

În urmă cu 11 ani, era considerat un erou

În timpul unei vacanțe la Neptun, bărbatul ar fi intervenit pentru a salva un turist care nu știa să înoate și fusese luat de valuri. Gestul său a fost mediatizat la vremea respectivă, iar bărbatul a fost considerat un adevărat erou pentru intervenția sa. Acum, numele său apare însă în legătură cu una dintre cele mai grave tragedii produse recent în centrul Brașovului.

Cine era Alexandru, tânărul care a murit în accident

Printre victime s-a aflat Alexandru, un tânăr de 26 de ani din Piatra Neamț. Acesta urma să își sărbătorească ziua de naștere peste aproximativ o săptămână. Moartea lui a provocat o durere uriașă în rândul familiei și al celor apropiați. Mama iubitei sale a transmis un mesaj emoționant după tragedie.

„Copile, ce drum ai avut și ce blestem te-a urmărit de ai plecat așa tânăr? Aveai planuri, vise și un drum lung în față și o fată ce te iubește până la cer și înapoi. Drum lin și plin de lumină, copile”, a scris femeia pe Facebook.

La rândul ei, iubita lui Alexandru a publicat un mesaj cutremurător, în care vorbește despre durerea provocată de pierderea celui alături de care își imagina viitorul.

„Mi se sfâșie inima când trebuie să vorbesc de tine la trecut, nu prezent, nu viitor… doar trecut… un trecut mult prea frumos ca să se termine atât de repede”, a transmis tânăra.

A treia victimă, un turist german, este internată

În urma accidentului, un alt turist a supraviețuit impactului. Este vorba despre un cetățean german, transportat la Spitalul Județean Brașov. Potrivit reprezentanților unității medicale, pacientul este conștient, cooperant și stabil, iar tratamentul continuă.

Ancheta în cazul accidentului din Brașov continuă, iar autoritățile urmează să stabilească exact ce s-a întâmplat în momentele dinaintea tragediei și dacă o eventuală problemă medicală a șoferului a dus la pierderea controlului asupra autoturismului.

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