Cine sunt victimele accidentului de la Corbii Mari. Șoferul de 20 de ani nu avea permis. Un bebeluș a rămas orfan

Cinci oameni au murit în accidentul rutier petrecut la Corbii Mari, județul Dâmbovița. Nenorocirea a fost provocată de un șofer fără permis de conducere și care s-ar fi urcat la volan sub influența alcoolului. Trei copii au rămas orfani, unul dintre ei având doar câteva luni.

Accidentul rutier din Corbii Mari s-a petrecut marți noapte, puțin după miezul nopții. Fără a avea permis de conducere, un tânăr de 20 de ani s-a suit la volanul mașinii și a gonit pe străzile din localitate. La un moment dat, acesta a pierdut controlul mașinii în timp ce ar fi efectuat o depășire, apoi a lovit mortal în trei persoane care se deplasau pe marginea drumului.

5 vieți au fost spulberate în accidentul rutier din Corbii Mari

De asemenea, în urma impactului, șoferul și pasageul acestuia, un bărbat în vârstă de 23 de ani, au fost proiectați prin parbriz și au murit pe loc.

Mariana și Nicolae, de 24 și 25 de ani, și tatăl femeii sunt cele trei victime spulberate pe marginea drumului. Aceștia se îndreptau spre casă după ce participaseră la o cununie. Localnicii încă nu își revin din șoc și se gândesc cu groază la cei trei copii ai lor, care vor crește fără părinți, cel mai mic dintre ei având doar câteva luni.

Șoferul vinovat era dintr-o localitate învecinată, iar martorii susțin că ar fi condus sub influența alcoolului o mașină care nu ar fi fost a lui și fără să dețină permis de conducere. Localnicii susțin că nu ar fi prima abatere de acest fel și că obișnuia să cirucle frecvent cu mașina între localități.

„Erau pe bicicletă, pe jos, ceilalţi în maşină. Erau vecinii noştri”, a spus o vecină „Şoferul a intrat în depăşire şi am înţeles că i-a luat pe toţi din plin”, a povestit alt martor. „La noi în satul ăsta, merge toată lumea cum vor, fără permise, beţi, drogaţi, în toate cele. Şi cu copiii, cum să îl las eu pe ăla mic să meargă singur la magazin să îşi ia ceva dulce. A şocat un sat întreg”, a precizat un localnic pentru observatornews.

De necrezut. Șoferul care a provocat accidentul din Brașov are o poveste de viață impresionantă. De ce a fost considerat erou

Cinci persoane au murit în urma unui accident în Dâmbovița. Șoferul de 20 de ani s-a răsturnat cu mașina