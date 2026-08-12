Cinci persoane au murit în urma unui accident în Dâmbovița. Șoferul de 20 de ani s-a răsturnat cu mașina

Cinci persoane și-au pierdut viața în noaptea de marți spre miercuri, în urma unui accident teribil produs pe DN 61, în județul Dâmbovița. Doar două dintre victime se aflau în autoturismul care a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat, în timp ce alte trei persoane, aflate pe marginea drumului, au fost lovite de mașină.

Tragedia s-a produs în apropierea localității Corbii Mari, într-o zonă neiluminată. La volanul autoturismului se afla un tânăr de 20 de ani, care, potrivit informațiilor preliminare, nu deținea permis de conducere. Acesta ar fi încercat o depășire periculoasă, iar ulterior a pierdut controlul asupra mașinii.

Cinci persoane au murit în urma impactului

Înainte de a ajunge în șanț, autoturismul i-a lovit pe cei trei pietoni. Victimele erau doi soți, ce aveau 24 și 25 de ani, dar și tatăl tinerei, în vârstă de 49 de ani. Din cauza rănilor extrem de grave, niciunul dintre cei trei nu a mai putut fi salvat.

După impactul cu pietonii, mașina s-a răsturnat în afara părții carosabile. În autoturism se afla și un pasager de 24 de ani. Acesta și șoferul nu purtau centurile de siguranță și au fost aruncați din vehicul în urma impactului.

Pasagerul de 24 de ani a murit pe loc. Șoferul a fost găsit în viață de echipajele de intervenție, însă era grav rănit. Medicii au început imediat manevrele de resuscitare și l-au transportat către Spitalul Universitar din București. Din nefericire, tânărul a murit în ambulanță, în ciuda eforturilor depuse de cadrele medicale.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul și toate împrejurările care au dus la această tragedie.

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