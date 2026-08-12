Acasă » Știri » Cinci persoane au murit în urma unui accident în Dâmbovița. Șoferul de 20 de ani s-a răsturnat cu mașina

Cinci persoane au murit în urma unui accident în Dâmbovița. Șoferul de 20 de ani s-a răsturnat cu mașina

De: Andreea Stăncescu 12/08/2026 | 09:07
Cinci persoane au murit în urma unui accident în Dâmbovița. Șoferul de 20 de ani s-a răsturnat cu mașina
Cinci persoane au murit în urma accidentului / Sursa foto: Facebook - Columna TV
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Cinci persoane și-au pierdut viața în noaptea de marți spre miercuri, în urma unui accident teribil produs pe DN 61, în județul Dâmbovița. Doar două dintre victime se aflau în autoturismul care a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat, în timp ce alte trei persoane, aflate pe marginea drumului, au fost lovite de mașină.

Tragedia s-a produs în apropierea localității Corbii Mari, într-o zonă neiluminată. La volanul autoturismului se afla un tânăr de 20 de ani, care, potrivit informațiilor preliminare, nu deținea permis de conducere. Acesta ar fi încercat o depășire periculoasă, iar ulterior a pierdut controlul asupra mașinii.

Cinci persoane au murit în urma impactului

Înainte de a ajunge în șanț, autoturismul i-a lovit pe cei trei pietoni. Victimele erau doi soți, ce aveau 24 și 25 de ani, dar și tatăl tinerei, în vârstă de 49 de ani. Din cauza rănilor extrem de grave, niciunul dintre cei trei nu a mai putut fi salvat.

După impactul cu pietonii, mașina s-a răsturnat în afara părții carosabile. În autoturism se afla și un pasager de 24 de ani. Acesta și șoferul nu purtau centurile de siguranță și au fost aruncați din vehicul în urma impactului.

Pasagerul de 24 de ani a murit pe loc. Șoferul a fost găsit în viață de echipajele de intervenție, însă era grav rănit. Medicii au început imediat manevrele de resuscitare și l-au transportat către Spitalul Universitar din București. Din nefericire, tânărul a murit în ambulanță, în ciuda eforturilor depuse de cadrele medicale.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul și toate împrejurările care au dus la această tragedie.

CITEȘTE ȘI: Accident tragic în Brașov: o mașină a intrat în plin în pietonii de pe trotuar. Două persoane au murit

Cel mai mare ciclist din istoria omenirii a murit. Heinz Stucke a „trăit” 51 de ani pe bicicletă și a vizitat toată lumea

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ramona Olaru, mai vulnerabilă ca niciodată. Vedeta a mărturisit că a fost rănită
Știri
Ramona Olaru, mai vulnerabilă ca niciodată. Vedeta a mărturisit că a fost rănită
Pro TV ”reciclează” concurenții de la Insula iubirii pentru Burlacii: Foc în Paradis. Cine sunt ispitele care intră în cursă
Știri
Pro TV ”reciclează” concurenții de la Insula iubirii pentru Burlacii: Foc în Paradis. Cine sunt ispitele care intră…
Frații Tate, cu bagajele pentru fugă? Procurorii cer să rămână după gratii
Mediafax
Frații Tate, cu bagajele pentru fugă? Procurorii cer să rămână după gratii
Cătălin Măruță, detalii pentru Gândul, după mutarea la Antena 1. “Furnicuțele are exact genul acela de energie care îmi place: oameni, umor, spontaneitate, joc și multă bucurie”. Prezentatorul anunță ce se va întâmpla cu proiectele din online, dezvoltate după plecarea de la Pro TV
Gandul.ro
Cătălin Măruță, detalii pentru Gândul, după mutarea la Antena 1. “Furnicuțele are exact...
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Prosport.ro
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Scandal în centrul Timișoarei: zeci de persoane s-au luat la bătaie în fața Operei. Au fost folosite și cuțite
Adevarul
Scandal în centrul Timișoarei: zeci de persoane s-au luat la bătaie în fața...
Eclipsa de Soare 2026 are loc astăzi: La ce oră începe fenomenul în România și din ce orașe poate fi observat
Digi24
Eclipsa de Soare 2026 are loc astăzi: La ce oră începe fenomenul în...
AI-ul a luat-o razna: trebuia să facă o rezervare la sală, dar a șters un alt client din baza de date
Mediafax
AI-ul a luat-o razna: trebuia să facă o rezervare la sală, dar a...
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte de a cunoaște celebritatea. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi restricționa anumite lucruri
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte de a cunoaște celebritatea. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl...
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum...
ProTV vs. Antena 1! Vedetele care au trădat şi s-au mutat de la un post la altul după ce au cunoscut celebritatea
Ciao.ro
ProTV vs. Antena 1! Vedetele care au trădat şi s-au mutat de la un post...
Adio, România! Emily Burghelea s-a mutat cu soțul și cei trei copii într-o altă țară
Click.ro
Adio, România! Emily Burghelea s-a mutat cu soțul și cei trei copii într-o altă țară
„Un atac împotriva Federației Ruse”. Moscova amenință direct Republica Moldova
Digi 24
„Un atac împotriva Federației Ruse”. Moscova amenință direct Republica Moldova
Noi informații despre accidentul mortal din centrul Brașovului. Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu șoferul
Digi24
Noi informații despre accidentul mortal din centrul Brașovului. Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu...
Dacia Sandero Hybrid 155 poate fi comandată în România. Cât costă rivalul lui BYD Dolphin G DM-i
Promotor.ro
Dacia Sandero Hybrid 155 poate fi comandată în România. Cât costă rivalul lui BYD Dolphin...
BANCUL ZILEI. – Ieri m-am jucat cu soția de-a doctorița și pacientul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ieri m-am jucat cu soția de-a doctorița și pacientul!
Cele mai bune panouri solare portabile recomandate de revista Wired după ani de teste
go4it.ro
Cele mai bune panouri solare portabile recomandate de revista Wired după ani de teste
Furnicile lucrează mai bine în grupuri mari, au aflat oamenii de știință
Descopera.ro
Furnicile lucrează mai bine în grupuri mari, au aflat oamenii de știință
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Go4Games
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Cătălin Măruță, detalii pentru Gândul, după mutarea la Antena 1. “Furnicuțele are exact genul acela de energie care îmi place: oameni, umor, spontaneitate, joc și multă bucurie”. Prezentatorul anunță ce se va întâmpla cu proiectele din online, dezvoltate după plecarea de la Pro TV
Gandul.ro
Cătălin Măruță, detalii pentru Gândul, după mutarea la Antena 1. “Furnicuțele are exact genul acela...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cum și-a răsfățat George Jaguarul „bambolina” oficială după aventura de la Insula Iubirii. ...
Cum și-a răsfățat George Jaguarul „bambolina” oficială după aventura de la Insula Iubirii. N-a pierdut deloc timpul în Thailanda și a pus „gheara” pe altă domnișoară
Ramona Olaru, mai vulnerabilă ca niciodată. Vedeta a mărturisit că a fost rănită
Ramona Olaru, mai vulnerabilă ca niciodată. Vedeta a mărturisit că a fost rănită
Pro TV ”reciclează” concurenții de la Insula iubirii pentru Burlacii: Foc în Paradis. Cine sunt ...
Pro TV ”reciclează” concurenții de la Insula iubirii pentru Burlacii: Foc în Paradis. Cine sunt ispitele care intră în cursă
Ultimele trei ispite masculine au fost prezentate. Lista completă a cuceritorilor din noul sezon Insula ...
Ultimele trei ispite masculine au fost prezentate. Lista completă a cuceritorilor din noul sezon Insula Iubirii
Emre e istorie! Andreea BLD se mărită cu Adam, după ce a fost acuzată de infidelitate
Emre e istorie! Andreea BLD se mărită cu Adam, după ce a fost acuzată de infidelitate
Un feribot ce transporta peste 100 de oameni a luat foc. Autoritățile au intervenit de urgență
Un feribot ce transporta peste 100 de oameni a luat foc. Autoritățile au intervenit de urgență
Vezi toate știrile