Nu-i pasă că i-a ”spart” casa pensionarului MApN” Anna: ”Sunt faimoasă” + blesteme în lanț pentru ”invidioși”

Anna, ucraineanca devenită cunoscută după episodul petrecut pe Transfăgărășan, unde un bărbat a fost surprins în timp ce ștergea un desen de pe o stâncă, revine în atenția publicului cu o nouă reacție controversată. Femeia „aruncă” cu blesteme în cei care au demascat-o și se declară oficial „vedetă”.

Ucraineanca Anna este oficial „vedetă”, după ce pensionarul MApN, alias îndrăgostitul de pe Transfăgărășan, a devenit viral în spațiul public. Bărbatul și-a declarat iubire pe o stâncă, unde i-a scris numele cu un spray grafitti. Ulterior el a revenit la locul faptei pentru a șterge dovezile, însă a fost prin în fapt de un turist – vezi AICI.

Ucraineanca Anna aruncă cu blesteme în „invidioși”

Potrivit surselor CANCAN.RO, bărbatul sedus și abandonat de Anna este domnul Mihai, un pensionat de 55 de ani al Ministerului Apărării Naționale (MApN), iar povestea dintre cei doi poate face concurență cu brio marilor drame cinematografice. În spatele numelui scris pe stâncă s-ar afla o relație extraconjugală. Îndrăgostitul, cu soție și copil major, a început o relație cu Anna în 2022, când tânăra a fugit din calea războiului din Ucraina și a venit în România pentru o viață mai… bună. În timp ce soțul ar fi rămas să lupte pe front, ucraineanca sexy și dornică de atenție a început să își construiască siguranța financiară pe spatele bărbaților căsătoriți.

După ce povestea lor a devenit cunoscută, Anna nu s-a arătat deranjată de eticheta care i s-a pus. Ba mai mult, ea se mândrește că, în urma dezvăluirilor din spațiul public, a devenit „vedetă”. Recent, ea a postat un mesaj pe rețelele sociale în care își adjudecă statutul de persoană publică, însă nu înainte de a arunca cu blesteme în cei care ar fi „ajutat-o” să ajungă aici.

Mai exact, în cei depsre care crede că au vrut să-i pună gând rău pentru că, așa cum ea susține, la mijloc ar fi vorba despre o răzbunare a invidioșilor, nicidecum despre interesele și intențiile ei ascunse pe care le are atunci când intră în viața unor bărbați cu obligații.

„De astăzi sunt o persoană faimoasă. Dar tot ce a fost postat a fost doar răzbunare și calomnie, nu bazate pe fapte. Acest lucru se poate face oricui este invidiat și vrea răzbunare. Dar să ardă în iad cel care a făcut asta și toți urmașii lui. Vor merge mai departe și voi fi puternică. Femeile din popoarele slave nu renunță niciodată”, a fost mesajul Annei.

A vrut să-și declare iubirea, dar a ajuns „vedetă” pe internet. Ce a făcut un turist pe Transfăgărășan

Anna și pensionarul MApN s-au ”autodenunțat”. Gestul de pe Transfăgărășan e pistol cu apă. Iubirea lor a trecut granița (și nu doar o dată)!