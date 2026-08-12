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Denise Rifai, prima reacție după ce a fost înlocuită cu Cătălin Măruță: „M-a scos din zona de confort”

De: Irina Vlad 12/08/2026 | 10:29
Denise Rifai, prima reacție după ce a fost înlocuită cu Cătălin Măruță: „M-a scos din zona de confort”
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Denise Rifai a oferit o primă reacție după ce Cătălin Măruță a dezvăluit că îi va lua locul în emisiunea „Furnicuțele” de la Antena 1. 

Cătălin Măruță nu a putut sta prea mult departe de televiziune. După 18 ani petrecuți la Pro TV, prezentatorul revine pe micul ecran, la câteva luni după încheierea fostei sale emisiuni. Acesta a bătut palma cu Antena 1 și se va alătura echipei emisiunii „Furnicuțele”, undeva va prezenta în locul lui Denise Rifai.

Denise Rifai, prima reacție după ce a fost înlocuită de Cătălin Măruță

La 5 luni de la debutul emisiunii, într-un mesaj pe social media, Denise Rifai a confirmat plecarea din echipa „Furnicuțelor”. Într-un ton optimist, ea le-a mulțumit colegilor pentru momentele frumoase petrecute în platou și i-a urat mult succes lui Cătălin Măruță, cel care va prelua frâiele proiectului în noul sezon, începând din această toamnă.

„Pentru mine, aventura Furnicuțele ajunge astăzi la final. Vorbim de un proiect care m-a scos din zona de confort, m-a provocat și mi-a oferit șansa de a descoperi o nouă ipostază profesională. Am pornit la drum cu emoție și curiozitate, iar faptul că am reușit împreună cu echipa să transformăm după amiezele românilor ȋn niște ȋntâlniri cu totul și cu totul speciale este cea mai frumoasă confirmare pe care o puteam primi.

Mulţumesc Antena 1 pentru ȋncrederea de a-mi propune acest proiect inedit și pentru bucuria de a fi făcut parte din această poveste. Îi doresc mult succes lui Cătălin și sunt convinsă că va scrie, alături de echipa Furnicuţele, un nou capitol frumos. Cât despre mine, rămân ȋn familia Antena, alături de care pornesc cu entuziam spre un nou proiect, o nouă provocare și, sper, o nouă poveste frumoasă construită împreună!”, a spus Denise Rifai.

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