Câte luni s-a pregătit Mirela Retegan pentru participarea la Asia Express: „Psihic, fizic, emoțional”

Noul sezon Asia Express va începe în mai puțin de o lună. Mirela Retegan, fondatoarea Gașca Zurlii a acceptat provocarea, iar acum a fost mai sinceră ca niciodată despre experiența pe care a trăit-o, dar și despre cum s-a pregătit înainte de a ajunge pe alte meleaguri.

Mirela Retegan este una dintre cele mai cunoscute personalități din România. Ea are un succes incredibil cu Gașca Zurlii, un proiect dedicat pentru copii. Aceasta a acceptat provocarea de a merge în Asia Express, show difuzat pe Antena 1, începând cu 6 septembrie 2026.

Vedeta a plecat alături de fiica ei, iar acum rămâne de văzut cum s-au descurcat la probe. De curând, a vorbit despre cum s-a pregătit pentru participare, ba chiar a recunoscut că nu a fost o decizie impulsivă.

Câte luni s-a pregătit Mirela Retegan pentru participarea la Asia Express

Antreprenoarea Mirela Retegan a vorbit în cadrul unui interviu despre pregătirea sa intensă. Ea a explicat că decizia de a merge în Asia Express a fost una bine calculată.

Când am acceptat să merg în Asia Express, mi-am promis că voi face asta doar dacă toate lucrurile se așează așa cum ar trebui. Am vorbit cu Doamne-Doamne și i-am zis: «Doamne, dacă trebuie să merg, arată-mi că trebuie să merg. Dacă nu trebuie să merg, închide-mi ușile și eu voi ști asta», a declarat Mirela Retegan.

Aceasta s-a pregătit jumătate de an, adică șase luni. Vedeta a povestit că în această perioadă s-a ocupat de organizarea firmei, astfel încât echipa să poată prelua responsabilitățile pe durata absenței. De asemenea, ea a spus că procesul nu a fost unul ușor și asta pentru că s-a pregătit și fizic, psihic și emoțional.

Mi-am dat șase luni în care să mă pregătesc psihic, fizic, emoțional și să pregătesc firma pentru faptul că eu voi lipsi aproape două luni de zile. În primul rând, mobilizarea colegilor mei și felul în care și-au asumat responsabilitățile a fost uau. Apoi a venit rândul sănătății, a mai adăugat ea.

Analizele medicale nu au fost pozitive

Înainte de a pleca în Asia Express, Mirela Retegan și-a făcut câteva analize esențiale. Aceasta a mărturisit că rezultatele nu au ieșit așa cum își dorea.

Am început kinetoterapie, am început să merg la bazin, mi-am făcut analizele și la începutul celor șase luni de pregătire eram cam varză. Varză înseamnă o hemoglobină foarte mică, vreo 9, 8 și ceva, 9. Adică foarte mică, pentru că mama are o talasemie. N-am moștenit neapărat talasemia, dar am moștenit talemia. Și apoi mai erau acolo niște probleme cu homocisteina. Erau câteva lucruri care nu funcționau așa cum trebuia. Și am început procesul, a mai spus ea.

Cu doar o lună înainte de a ajunge pe alte meleaguri, vedeta a respectat recomandările medicilor și a refăcut analizele.

Iar înainte cu o lună de plecare, cred că cu două săptămâni, când mi-am făcut ultimele analize, am avut cea mai mare hemoglobină din viața mea. Toate erau brici. Deci niciodată n-am avut niște rezultate la analizele de sânge în care valorile să fie fix acolo unde trebuie. Tot ce mi-am dorit s-a așezat, așa că semnul a fost foarte clar: «Du-te!» și m-am dus, a încheiat Mirela Retegan.

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Cine este Mirela Retegan de la Asia Express 2026. Ce afacere de succes are în România