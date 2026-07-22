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Mesajul tulburător postat de Mirela Retegan, după ce a vizitat Auschwitz: ”E de-a dreptul sfâșietor!”

De: Denisa Crăciun 22/07/2026 | 21:35
Mesajul tulburător postat de Mirela Retegan, după ce a vizitat Auschwitz: ”E de-a dreptul sfâșietor!”
Mirela Retegan, mesaj tulburător, după vizita la Auschwitz
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Mirela Retegan a participat la emisiunea Asia Express, în noul sezon ce urmează să fie difuzat începând cu luna septembrie. Aceasta a fost în vacanță și a ajuns și la Auschwitz. Ea a rămas șocată de experiența pe care a trăit-o acolo, astfel că a postat un mesaj tulburător în mediul online.

Mirela Retegan, cunoscută drept fondatoarea fenomenului Gașca Zurli va putea fi urmărită pe micile ecrane din septembrie la show-ul Asia Express, unde a trebuit să treacă peste provocări uriașe. Chiar și așa, atunci când a ajuns la Auschwitz a rămas surprinsă de ce a găsit acolo. Auschwitz este cel mai mare complex de lagăre construit și folosit de regimul nazist în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Ea a publicat pe pagina sa de socializare un mesaj prin care a transmis că a rămas profund marcată de experiența avută.

Mesajul tulburător postat de Mirela Retegan, după ce a vizitat Auschwitz

Vedeta a făcut o serie de mărturisiri importante în mediul online. Ea a spus că a văzut la Auschwitz obiecte ale oamenilor care au murit în acea perioadă. Mai mult decât atât, Mirela Retegan a citit și poveștile lor, iar asta a emoționat-o și mai mult pe concurenta Asia Express.

Această postare este despre ce am văzut, ce am simțit, ce am gândit și cu ce am plecat de la Auschwitz. O să vă spun în comentarii și câteva lucruri tehnice. Imaginile pe care le am (poze și filmări) pot să descrie mai bine decât mine ziua, locul. Am ajuns mai întâi în lagărul de muncă. O tăcere apăsătoare, iar vremea cenușie a contribuit la atmosferă. Să intri în încăperile în care ei locuiau, să le vezi lucrurile, să citești poveștile, să treci printre mii de chipuri fotografiate, să vezi munți de pantofi și tone de păr, sute de mii de valize și nenumărate proteze ale persoanelor cu dizabilități… să știi că toate acestea au aparținut unor oameni care habar nu aveau ce îi aștepta, e de-a dreptul sfâșietor, a scris Mirela Retegan, pe Facebook.

De asemenea, ea a continuat să povestească că a trecut la fostul lagăr de concentrare. Fondatoarea Gașca Zurli a avut inima cât un purice și a spus că drumul de întoarcere a fost cuprins de o liniște apăsătoare.

După lagărul de muncă a urmat coșmarul Birkenau. Linia de cale ferată pe care veneau transporturile, peronul pe care se făcea selecția, camera în care erau depozitate hainele și păcăliți că trebuie să facă un duș înainte să mănânce, camera de gazare și apoi crematoriul… Am stat cu inima cât un purice și aveam momente în care uitam să respir. A fost o zi mută. De la drumul de dus la cel de întoarcere, nimeni nu a vorbit cu nimeni. Se auzea doar povestea ghidului, care presăra elementele documentate cu poveștile oamenilor. Totul este extrem de bine organizat. Vizita durează cam 4 ore, într-un circuit. Am făcut peste 10.000 de pași și am plâns de nenumărate ori, atinsă de emoția puternică a locului, a mai adăugat ea.

Mirela Retegan, semnal de alarmă în mediul online

În final, vedeta a transmis un semnal de alarmă important. Ea a subliniat cât de esențial este să ținem cont de ceea ce a spus Viktor Frankl, unul dintre supraviețuitorii Holocaustului.

Este ireal ce a putut să li se întâmple unor oameni (peste un milion). Este ireal cum alți oameni au făcut asta. Am plecat de acolo gândindu-mă că niciun dictator, niciun extremist nu ar mai trebui luat în glumă sau ignorat. Nu are ireal ce poate să zacă în mințile unor oameni. Și cum tot ce ne rămâne de făcut cu adevărat e ceea ce a spus Viktor Frankl – să controlăm felul în care alegem să ne poziționăm în fața întâmplărilor vieții, a încheiat Mirela Retegan.

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Ce planuri au Mirela Retegan și fiica ei cu premiul de 35.000 de euro, dacă vor câștiga Asia Express 2026: „Suntem prietene până într-un punct”

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