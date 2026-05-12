Cine este Mirela Retegan de la Asia Express 2026. Ce afacere de succes are în România

Mirela Retegan, în vârstă de 55 de ani, și Maya, în vârstă de 25 de ani, formează una dintre cele nouă perechi de concurenți de la Asia Express 2026. Mama și fiica au acceptat provocarea producătorilor de la Antena 1 pentru a-și testa limitele pe „Drumul Mătăsii”. Dar cine este și ce afacere de succes are în România și Republica Moldova?

Filmările pentru sezonul 9 din acest an au început la finalul lunii martie 2026, începutul lunii aprilie. Vor dura 2 luni și emisiunea va fi difuzată în toamna anului. Echipele vor concura pentru marele premiu în Uzbekistan și China. Emisiunea promite un traseu epic, concentrându-se pe diferențe culturale și experiențe intense.

Cine este Mirela Retegan de la Asia Express

S-a născut pe 24 iulie 1970 la Dej, în Ardeal, și la 33 de ani s-a mutat în București. Este mamă, om de radio, antreprenoare, scriitoare și jurnalistă (a fost corespondent PRO TV), speaker la evenimente de parenting și fondatoarea proiectului „Gașca Zurli”. Este cea care a reușit să revoluționeze divertismentul pentru copiii din România, după anii 2000, din dragoste pentru micuți.

Copiii și părinții o cunosc pe Mirela Retegan drept „Tanti Prezentatoarea”, iar spectacolele oferite de trupa ei sunt adesea sold out. Concurenta de la Asia Express deține și Fundația Zurli, cu care realizează campanii umanitare pentru copiii aflați în situații dificile.

Mirela Retegan ajută copiii bolnavi de cancer

Potrivit site-ului său, ajută comunitatea din care face parte și care a ajutat-o să crească. Se implică umanitar în ajutorarea copiilor bolnavi de cancer, celor care provin din medii defavorizate, ajută victimele violenței domestice, precum și micuții abandonați în spitale sau centre de plasament.

În ultimii ani, campaniile ei au prins amploare în România. Și-a creat parteneriate solide cu asociații din 20 de orașe din țară, precum și din Republica Moldova. A fost premiată la nivel național și, văzând că se bucură de un real succes, Mirela a decis să treacă peste hotare cu campaniile sale umanitare, implicând și românii din diaspora.

De mai bine de 20 de ani, muncește neîncetat pentru proiectele dragi sufletului ei. Datorită sfaturilor pe care le oferă în mediul online despre cum și-a crescut fiica, a fost poreclită „Antrenorul Părinţilor“ din România.

O poveste de viață desprinsă din filme

Mirela a povestit, în cadrul unor interviuri, cum a fost parcursul ei de-a lungul vieții. A vorbit despre cum a fugit de acasă și s-a căsătorit ca să scape de părinți, cum a învățat să gătească, ce joburi a avut și cum a făcut extra bani de buzunar cu „micul trafic”.

„Eram la Satu Mare, măritată, împotriva părinților mei (fugisem de acasă). Locuiam într-un apartament din gară și puneam zacuscă și murături. Învățasem să gătesc și să am grijă de o casă și un bărbat (fix ca mama). Eram studentă la Drept în anul 2 (la frecvență redusă) și lucram la gară, ca secretară. Făceam primii mei bani din tricotat și mă învățaseră colegii cum se face “micul trafic”, acel comerț în Ungaria. În toamna aceea (la 23 de ani) am citit un anunț despre un concurs la Teatrul de Nord Satu Mare unde se angajau actori fără studii de teatru. Am fost la concurs, l-am luat și am intrat într-o nouă etapă din viața mea. Nu am nicio fotografie din acel an. La 23 de ani i-am descoperit pe Tudor Gheorghe, Yes, Emerson, Lake & Palmer si începeam să realizez că interacțiunile cu copiii mă făceau să mă transform în cea mai bună variantă a mea. Mama, la 23 de ani avea 2 copii. Bunica din partea tatălui avea 4”, a scris aceasta pe rețelele sociale.

Părinții Mirelei Retegan, oameni modești

Cu toate că nu a vorbit foarte mult despre părinții ei, Mirela Retegan îi are în suflet. Tatăl ei a murit, dar mama ei îi este alături. Bunica Mayei petrece alături de cele două fiecare sărbătoare importantă, dar anul acesta, din cauza faptului că cele două au plecat în cursa Asia Express, Mica a fost nevoită să facă Paștele fără fiica și nepoata sa.

„Din Asia Express, Maya și Mirela, astăzi, mai mult ca niciodată, sunt sigur cu gândul la Mica❤️ Sărbătorile pascale sunt mereu acasă cu ea, însă anul acest sunt plecate în experiența vieții lor! Cu bucurie vă trimit gândurile Mirelei către voi pentru aceste zile: ,,Hristos a Înviat!” Să nu dați voie nimănui să vă strice Sărbătoarea! Nu așteptați să vă bage în seamă cei care v-au întors spatele! Întoarceți-vă privirea spre cei ce vă privesc. Răspundeți-le celor care vă scriu și nu vă supărați că nu primiți mesaje care nu vin! „Veniți de luați Lumină!” este cea mai frumoasă chemare rostită vreodată. Luați Lumină pentru suflet în seara asta, nu flacără pentru lumânare!”, este mesajul care a apărut pe pagina de Instagram a Mirelei Retegan.

Cine este fiica Mirelei Retegan

Cea mai importantă persoană din viața concurentei de la Asia Express este Maya Sorian, fiica ei. Cele două formează o echipă indestructibilă în viața reală, dar și în emisiunea de la Antena 1. În prezent, tânăra are 25 de ani și este inspirația din spatele proiectului Gașca Zurli. Este implicată în managementul echipei și lucrează cot la cot cu mama ei.

Mirela Retegan a mărturisit, în urmă cu câțiva ani, că a creat personajele și jocurile pentru a comunica mai bine cu fiica ei. Ori de câte ori se iveau momente dificile în creșterea sau în comunicarea cu micuța, Mirela se folosea de personaje.

„Am lipsit foarte mult, dar niciodată atunci când ea a avut nevoie. Dacă a trebuit să stau cu ea în spital, dacă a trebuit să fiu prezentă la ședința cu părinții, la serbare, la ziua ei de naștere, la evenimentele importante, la spectacolele în care a performat pe scenă, am fost în sală. Nu am lipsit niciodată. Dacă ar fi ultima zi din viața mea, contează ceea ce am făcut doar pentru ea. În rest, pentru nimeni nu contează. Nu contezi pentru nimeni. Oamenii vin și pleacă. Singurii pe care îi impactăm cu adevărat sunt copiii noștri. Și dacă noi nu facem din copiii noștri prioritatea noastră, noi ne ratăm șansa de a conta pentru cineva la final”, a declarat Mirela Retegan potrivit Libertatea.

Cine este tatăl Mayei de la Asia Express

Maya este fiica Mirelei Retegan din relația pe care a avut-o cu Cornel Sorian, fost solist al trupei Stigma (care în prezent ar locui în Londra). S-au cunoscut când Mirela a devenit impresarul trupei și sentimentele au apărut rapid. Din păcate, cei doi s-au despărțit pe când concurenta de la Antena 1 avea doar 4 ani și Mirela a crescut-o singură.

„Din despărțirea de tatăl copilului meu am învățat enorm”, mărturisea vedeta, în urmă cu 5 ani.

Pentru a îi oferi fiicei sale stabilitate, Retegan a jonglat între mai multe joburi și responsabilități.

„Când Maya avea 4, 5, 6 ani, am trecut prin cea mai neagră perioadă din viața mea. Mă despărțisem de tatăl ei, rămăsesem fără job, iar Zurli era doar o încercare timidă de a face ceea ce îmi place cel mai mult: evenimente pentru copii. Dar munceam ca să plătesc cheltuielile oricărui început”, a povestit ea într-o postare pe Facebook.

Mirela și Cornel Sorian sunt prieteni

În ciuda despărțirii dureroase, fondatoarea Zurli și tatăl fiicei sale au făcut mari eforturi pentru a rămâne în relații bune. Totul pentru a își crește fiica într-un mod sănătos. Relația celor doi a evoluat și pe plan profesional, dornici de a vedea mereu un zâmbet pe buzele fiicei lor, muza din spatele proiectului de suflet al vedetei.

În perioada 2014-2020, Mirela Retegan și Cornel Sorian, tatăl Mayei, au colaborat pentru a crea peste 100 de cântece. Ea a scris versurile iar el muzica, iar în 2023, Maya a devenit prezentatoare în cadrul spectacolelor exclusive cu mascotele Zurli.

„Este pentru a da speranță și putere celor care astăzi trec prin „Iad”. E nevoie de multă putere să pui fericirea copilului tău înaintea nefericirii tale. Dacă într-o zi realizezi că un părinte poate să fie cu adevărat fericit doar dacă are copiii fericiți, găsești resurse să lupți și să ajungi acolo”, a mărturisit Mirela Retegan pe Instagram.

Ce greșeală de parenting a făcut Mirela Retegan

Experta în parenting, cum este considerată în ziua de azi, a mărturisit și ce greșeală a făcut în timp ce își creștea fiica. Când Maya era mică, Mirela stabilea „contractele” cu responsabilități și pe care se angajau să le respecte. Dar, ulterior, și-a dat seama că nu a procedat bine.

„Când Maya era mică făceam periodic cu ea tot felul de contracte. Așa mă pricepeam eu pe atunci. Făceam contracte pe durată determinată, în care scriam tot, clauzele erau clare: ce dă dea, ce dau eu, care e obiectul contractului și în ce condiții îl ducem la îndeplinire. Evident, stabileam și penalități. Uneori, intervenea chiar și cazul de forță majoră… Odată cu trecerea timpului, mi-am dat seama că nu e ok să faci contract cu copilul tău. Că, în general, nu e ok să facem contracte în cazul relațiilor interumane. E ok să facem contracte profesionale, de business, dar nu contract între suflete. Mult mai potrivite, în relațiile cu oamenii, sunt înțelegerile! Înțelgere = balanță dintre iubire și bunătate. Contract = reglementare dintre investiție/profit și pierdere. Înțelegerea te crește, contractul te limitează”, a recunoscut Mirela Retegan în mediul online.

„Gașca Zurli”, proiectul care i-a schimbat viața

După ce a descoperit lumea actoriei când avea 23 de ani, chiar și fără studii în domeniu, Mirela Retegan s-a îndrăgostit de această artă. În anul 2010, a pornit proiectul „Gașca Zurli” și a început să organizeze spectacole în toată țara. Modelul se aseamănă foarte mult cu celebra emisiune „Abracadabra”, pe care copiii o puteau vedea la TVR înainte de anii 2000.

Proiectul original a pornit cu doar 5 personaje:

Tanti Prezentatoarea

Fetița Zurli

Tasha

Zâna Bună

vrăjitoarea Tura Vura

Pe măsură ce ideea s-a bucurat de succes, Mirela Retegan a mai adăugat personajele:

Yuppi

Zdrăngănel,

Clopoțel

Băiețelul Zurli

Vrăjimăturica

Zâmbetul

Mulțumesc

Pinguinul Magelan

Mirela Retegan, mentor pentru antreprenori

Datorită succesului pe care l-a avut cu afacerea sa, Mirela este și un mentor pentru antreprenorii care vor să construiască branduri cu sens, care să devină comunități vii și care să schimbe într-un mod pozitiv viața oamenilor.

Aceasta susține că succesul i se datorează faptului că nevoia sa personală s-a identificat cu a multor părinți, potrivit emisiunii „Permis de antreprenor”. Un alt lucru care a ajutat-o să își crească afacerea a fost comunicarea simplă, caldă și clară. Prin prezență, consistență și grijă a ajuns o femeie de afaceri de succes din România.

„Legea Priorității”, inițiată de Mirela Retegan

Un alt lucru pe care fanii emisiunii Asia Express 2026 nu îl cunosc despre vedetă este că a inițiat „Legea Priorității”. Este legea care le acordă prioritate femeilor însărcinate și persoanelor însoțite de copii sub 5 ani. Această lege a fost adoptată în Parlament în urmă cu câțiva ani și implementată în instituțiile publice și spațiile comerciale private.

Mirela Retegan a promovat astfel ideea că o societate civilizată se construiește prin respectarea nevoilor celor mai vulnerabili. Vedeta susține că părinții ar trebui să își ceară drepturile și oamenii să își arate empatia, fără să fie nevoie de intervenția autorităților.

De ce a acceptat Mirela Retegan provocarea Asia Express

Cu toate că ea și fiica ei se ocupă personal de echipa Zurli, Mirela a acceptat să absenteze două luni din țară. Aceasta susține că a acceptat provocarea Asia Express pentru că este o experiență pe care i-o datorează fiicei sale, Maya.

„Este pentru prima dată când îmi dau voie să trăiesc o experiență doar cu fiica mea. Ani la rând, am împărțit timpul meu între mii de copii, părinți, colegi și proiecte. Asia Express este, pentru mine, o întoarcere către un spațiu personal, dar și o provocare pe care o primesc cu deschidere”, spune Mirela Retegan.

Cât timp cele două se vor afla în cursa pentru marele premiu, echipa se va descurca singură cu spectacolele. Responsabil va fi Eduard Zănoagă, director artistic.

„Plec în Asia Express cu speranţa că voi trăi împreună cu Maya experienţa vieţii. Pentru mine, viaţa este un motiv în sine de bucurie şi vreau să mă asigur că nu las nicio întâmplare să strice această sărbătoare. Ca mamă, plec în Asia Express pentru că îi datorez Mayei o experienţă doar a noastră. Ca antreprenor, plec pentru că vreau să confirm că am construit ceva care funcţionează şi fără mine. Plecarea mea înseamnă şi un test de maturitate pentru business: am o echipă pregătită şi am încredere că Zurli poate merge mai departe fără intervenţia mea zilnică. Ca om, merg în Asia Express să văd cum trăiesc alţi oameni, cum e viaţa dincolo de ceea ce cunosc deja”, a mai adăugat fondatoarea Găștii Zurli despre Asia Express – Drumul Mătăsii, potrivit Antena 1.

Concurenții Asia Express 2026

