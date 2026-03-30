Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au găsit metoda să facă bani la Asia Express 2026. Au plecat pe Drumul Mătăsii cu strategia pusă la punct

De: Loriana Dasoveanu 30/03/2026 | 15:53
Concurenții Asia Express și-au pregătit bagajele și s-au îmbarcat spre „Drumul Mătăsii”, o călătorie care îi va purta prin cele mai exotice locuri din China și Uzbekistan. Nouă perechi au spus „Da” provocării, iar printre ele se numără și echipa formată din Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu. Entuziasmate și pline de adrenalină, cele două fete abia așteaptau să plece în aventura vieții lor, convinse că această competiție le va scoate complet din zona de confort și le va împinge să facă lucruri de care nici nu știu că sunt capabile. Însă, înainte de a se urca în avion, cele două foste asistente tv au trecut prin emoții mari. Dar, nici măcar acestea nu se vor compara cu emoțiile și trăirile pe care le vor avea în Asia Express. S-au pregătit foarte bine pentru competiție, și-au împărțit sarcinile și, pe lângă asta, fetele ne-au spus în interviul exclusiv pe care l-au oferit pentru CANCAN.RO și ce vor face cu marele premiu în cazul în care vor câștiga. 

Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu sunt una dintre surprizele sezonului nouă Asia Express. Cele două foste asistente tv au acceptat provocarea care le va purta pe tărâmuri necunoscute din China și Uzbekistan. În timpul interviului savuros, Ana ne-a dezvăluit că s-a pus pe treabă și a învățat câteva cuvinte și expresii în chineză care, mai mult ca sigur, îi vor fi de folos. Emoțiile însă, au început din aeroport, căci Loredana a fost la un pas să rateze plecarea (vezi aici ce a pățit). Totul e bine când se termină cu bine. Fetele s-au îmbarcat în avion entuziasmate pentru aventura vieții lor, nu înainte de a ne dezvălui ce planuri și-au făcut pentru competiție.

Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au învățat cum să facă bani în Asia Express: „Pe asta să nu o uiți”

CANCAN.RO: Fetelor, sunteți pregătite, ținând cont că mai sunt câteva ore și plecați în Asia Express? 

Ana Mocanu: Suntem entuziasmate, emoționate, trecem prin toate stările.

Loredana Chivu: Eu nici măcar nu am dormit azi-noapte, am dormit trei ore.

CANCAN.RO: Cum este mai greu pentru voi, să vă fie foame sau somn? 

Loredana Chivu: Să fiu obosită, prin foame am mai trecut pentru că sunt într-o continuă dietă. În schimb, să-mi fie somn, nu știu, după o săptămână de nesomn, mi-ar fi destul de greu. Îmi doresc să mă adaptez cât mai repede la programul de acolo și să apuc măcar 4-5 ore pentru mine ar fi ok.

Ana Mocanu: În cazul meu este la fel. Sunt o persoană care se adaptează destul de repede și dacă închid un ochi 10 minute, e ca și cum aș fi dormit o oră. O să încerc să dorm pe unde apuc și cum apuc ca să fiu fresh întotdeauna. Să încerc cel puțin să fiu fresh.

Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, pregătite pentru aventura vieții lor

CANCAN.RO: V-ați făcut strategii, cine face probele sportive, cine mănâncă toate chestiile alea? 

Loredana Chivu: Sportive suntem amândouă pentru că amândouă facem sală și la probele sportive cred că ne descurcăm foarte bine. La cele cu mâncatul, o să mănânce una dintre noi două, clar trebuie să facă treaba asta. În adrenalina de acolo o să facem lucruri pe care nu am crezut niciodată că am fi capabile să le facem.

Ana Mocanu: O să ne testăm limitele, cu siguranță.

CANCAN.RO: Legat de cazare v-ați făcut vreo strategie, despre cum o să abordați situația? 

Ana Mocanu: Nu, noi o să ne adaptăm la momentul respectiv și atunci pe loc o să încercăm să facem tot posibilul să ne adaptăm cât se poate de bine și de repede.

CANCAN.RO: Am înțeles, Ana, că știi un pic de chineză. Zi-ne și nouă ce știi să spui? 

Ana Mocanu: Da, cât de cât. „Xièxiè” care înseamnă „Mulțumesc”. Mai știu „Ni hao ma?” care înseamnă „Ce faci?”

Loredana Chivu: Nu am bani cum era?

Ana Mocanu: „Měi sī ēn”, expresia asta să nu o uiți, mai ales că nu o să avem bani acolo.

Ce vor face fetele cu marele premiu: „Ar fi o realizare foarte mare”

CANCAN.RO: Asta este mai dificil, dar sunt sigură că vă veți descurca. Ce v-au spus familiile voastre? Am înțeles că urmează să vină familia ta, Lore, în aeroport. 

Loredana Chivu: Da, nu știam că o să vină. Mi-au făcut surpriză și tocmai de asta nu voiam să vină pentru că știam că o să mă emoționez și să plâng, dar foarte frumos din partea lor și le mulțumesc. Sunt foarte emoționată, mă gândeam că o să fiu mai puternică, dar am primit numeroase mesaje frumoase de la familie, de la prieteni și m-am emoționat foarte mult.

Ana Mocanu: Inclusiv sora mea aseară a venit la mine, din păcate nu ne-am corelat la program și ne-am luat rămas bun cu câteva zile înainte, dar țin legătura cu ei până în momentul în care nu o să mai am acces la telefon.

Ce vor face cu marele premiu dacă vor câștiga Asia Express

CANCAN.RO: V-ați gândit ce veți face în cazul în care câștigați marele premiu? 

Loredana Chivu: O să dăm o petrecere foarte mare cu familia și cu prietenii. Ne-am dori să câștigăm, ar fi o realizare foarte mare.

Ana Mocanu: Tata mi-a dat mesaj astăzi: Învingătoarea lui tata. Doamne – ajută!

Loredana Chivu: Și dacă nu câștigăm, sper să ajungem cât mai departe, în finală, asta ne dorim, pentru asta ne-am pregătit.

