Acasă » Știri » Ce greșeală a comis polițistul de 37 de ani care a cauzat accidentul de pe Defileul Dunării. Tânărul a murit pe loc

Ce greșeală a comis polițistul de 37 de ani care a cauzat accidentul de pe Defileul Dunării. Tânărul a murit pe loc

De: Irina Maria Daniela 17/05/2026 | 23:30
Ce greșeală a comis polițistul de 37 de ani care a cauzat accidentul de pe Defileul Dunării. Tânărul a murit pe loc
Ce greșeală a comis polițistul de 37 de ani care a cauzat accidentul de pe Defileul Dunării. Sursa foto: Mediafax Foto
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Un polițist în vârstă de 37 de ani a murit după ce a intrat în depășire într-o curbă cu vizibilitate redusă. Accidentul a avut loc pe Defileul Dunării, în județul Mehedinți. Află mai multe detalii în rândurile următoare!

Polițistul a lovit o mașină care circula regulamentar, condusă de un pompier, apoi a intrat în al doilea autoturism care i-a ieșit în cale. Două victime au rămas incarcerate, printre ele fiind și polițistul de 37 de ani.

Ce greșeală a comis polițistul de 37 de ani

Alte două persoane au fost rănite în accident. Este vorba despre prietena pompierului, care se afla în timpul liber, și șoferul celui de-al treilea autoturism.

Potrivit martorilor, șoferul care a cauzat accidentul s-a angajat într-o depășire, dar a pierdut controlul mașinii. A virat brusc pentru a reveni pe banda lui, dar în acel moment a pierdut controlul mașinii și a intrat pe contrasens.

„X5-ul venea din partea cealaltă, s-a angajat într-o depășire, a pierdut controlul, luând viraj brusc să revină pe sensul lui de mers. A pierdut controlul mașinii, a intrat pe contrasens. Ciocnire frontală. Cel din spate, cu Golful, ca să evite accidentul, a tras stânga și s-a lovit de spatele mașinii respective. Impact foarte puternic”, a mărturisit un martor.

Accidentul de pe Defileul Dunării, cauzat de viteză

Incidentul a avut loc pe unul dintre viaductele de pe Defileul Dunării, unde sunt multe restricții de viteză. Un elicopter SMURD a fost chemat pentru a oferi ajutor victimelor.

„O persoană a fost declarată decedată la locul intervenției, două persoane politraumatizate au fost transportate la UPU Drobeta-Turnu Severin, iar o persoană a fost transportată la CPU Orșova”, a mărturisit Flavius Iscru de la ISU Mehedinți.

După incident, pompierul a fost transferat în stare gravă la Oradea. Prietena lui a fost transportată la Craiova.

„Una dintre victime, cea mai gravă în acest caz, este o tânără care a fost dusă la elicopter. Are și traumatism cranio-facial, necesitând chirurgie maxilo-facială”, a declarat dr. Amina Nicolicea de la Ambulanța Mehedinți.

Traficul în zonă a fost blocat câteva ore, formându-se cozi de câțiva kilometri. Polițiștii au început o anchetă.

„În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă”, susține subcomisarul Cătălin Diaconu de la Poliția Rutieră Mehedinți.

CITEȘTE ȘI:

O fată de doar 15 ani a murit după ce a căzut de pe bloc. Tragedie în București

El este Alex, tânărul motociclist care a murit în accidentul din Munții Bârgăului. Avea doar 19 ani

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Povestea femeii care a născut patru copii în decurs de 5 zile. Cazul ei rar a uimit medicii din lumea întreagă
Știri
Povestea femeii care a născut patru copii în decurs de 5 zile. Cazul ei rar a uimit medicii…
Victoria Cușnir, membră a juriului din Republica Moldova, reacție vehementă după scandalul de la Eurovision 2026: „Din toate blestemele și injuriile pe care mi le-ați trimis”
Știri
Victoria Cușnir, membră a juriului din Republica Moldova, reacție vehementă după scandalul de la Eurovision 2026: „Din toate…
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată lista juriului
Mediafax
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată...
Momentul în care un tren de marfă s-a izbit de un camion. Încărcătura din camion s-a împrăștiat peste tot
Gandul.ro
Momentul în care un tren de marfă s-a izbit de un camion. Încărcătura...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV...
Imagini revoltătoare de la nunta a doi adolescenți, plimbați pe stradă pe cabina unui TIR. „Am crezut ca sunt păpuși... Ce e asta, oameni buni?”
Adevarul
Imagini revoltătoare de la nunta a doi adolescenți, plimbați pe stradă pe cabina...
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului
Digi24
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere...
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar 3 puncte României
Mediafax
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar...
Parteneri
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total...
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport.ro
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gina Pistol, imagini rare cu Josephine. Cum a fost surprinsă prezentatoarea la plimbare alături de fiica ei și a lui Smiley
Click.ro
Gina Pistol, imagini rare cu Josephine. Cum a fost surprinsă prezentatoarea la plimbare alături de...
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi transportat reactoare nucleare spre Coreea de Nord
Digi 24
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi transportat reactoare...
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3. Reacția prezentatoarei Margarita Druță
Digi24
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3....
Foto / Un ARO 243 de armată, scos la vânzare pe OLX. Cât cere proprietarul pentru modelul românesc produs în 1989
Promotor.ro
Foto / Un ARO 243 de armată, scos la vânzare pe OLX. Cât cere proprietarul...
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Keira Knightley, aproape eliminată din filmul care i-a schimbat viața
go4it.ro
Keira Knightley, aproape eliminată din filmul care i-a schimbat viața
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Momentul în care un tren de marfă s-a izbit de un camion. Încărcătura din camion s-a împrăștiat peste tot
Gandul.ro
Momentul în care un tren de marfă s-a izbit de un camion. Încărcătura din camion...
ULTIMA ORĂ
Povestea femeii care a născut patru copii în decurs de 5 zile. Cazul ei rar a uimit medicii din lumea ...
Povestea femeii care a născut patru copii în decurs de 5 zile. Cazul ei rar a uimit medicii din lumea întreagă
Victoria Cușnir, membră a juriului din Republica Moldova, reacție vehementă după scandalul de la ...
Victoria Cușnir, membră a juriului din Republica Moldova, reacție vehementă după scandalul de la Eurovision 2026: „Din toate blestemele și injuriile pe care mi le-ați trimis”
Irisha, reacție dură după ce Republica Moldova a acordat doar 3 puncte României
Irisha, reacție dură după ce Republica Moldova a acordat doar 3 puncte României
Elena Udrea, o mămică tare mândră! Premiul câștigat de fiica sa la un concurs internațional: „Ne-a ...
Elena Udrea, o mămică tare mândră! Premiul câștigat de fiica sa la un concurs internațional: „Ne-a făcut niște părinți atât de fericiți”
Peter Jackson pregătește noi filme „Lord of the Rings”. Regizorul poartă discuții cu moștenitorii ...
Peter Jackson pregătește noi filme „Lord of the Rings”. Regizorul poartă discuții cu moștenitorii lui Tolkien
Imagini rare cu Mihnea Năstase, soția și bebelușul la plimbare. Viața de tătic vine și cu provocări
Imagini rare cu Mihnea Năstase, soția și bebelușul la plimbare. Viața de tătic vine și cu provocări
Vezi toate știrile