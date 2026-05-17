Ce greșeală a comis polițistul de 37 de ani care a cauzat accidentul de pe Defileul Dunării. Tânărul a murit pe loc

Un polițist în vârstă de 37 de ani a murit după ce a intrat în depășire într-o curbă cu vizibilitate redusă. Accidentul a avut loc pe Defileul Dunării, în județul Mehedinți. Află mai multe detalii în rândurile următoare!
Polițistul a lovit o mașină care circula regulamentar, condusă de un pompier, apoi a intrat în al doilea autoturism care i-a ieșit în cale. Două victime au rămas incarcerate, printre ele fiind și polițistul de 37 de ani.
Alte două persoane au fost rănite în accident. Este vorba despre prietena pompierului, care se afla în timpul liber, și șoferul celui de-al treilea autoturism.
Potrivit martorilor, șoferul care a cauzat accidentul s-a angajat într-o depășire, dar a pierdut controlul mașinii. A virat brusc pentru a reveni pe banda lui, dar în acel moment a pierdut controlul mașinii și a intrat pe contrasens.
„X5-ul venea din partea cealaltă, s-a angajat într-o depășire, a pierdut controlul, luând viraj brusc să revină pe sensul lui de mers. A pierdut controlul mașinii, a intrat pe contrasens. Ciocnire frontală. Cel din spate, cu Golful, ca să evite accidentul, a tras stânga și s-a lovit de spatele mașinii respective. Impact foarte puternic”, a mărturisit un martor.
Incidentul a avut loc pe unul dintre viaductele de pe Defileul Dunării, unde sunt multe restricții de viteză. Un elicopter SMURD a fost chemat pentru a oferi ajutor victimelor.
„O persoană a fost declarată decedată la locul intervenției, două persoane politraumatizate au fost transportate la UPU Drobeta-Turnu Severin, iar o persoană a fost transportată la CPU Orșova”, a mărturisit Flavius Iscru de la ISU Mehedinți.
După incident, pompierul a fost transferat în stare gravă la Oradea. Prietena lui a fost transportată la Craiova.
„Una dintre victime, cea mai gravă în acest caz, este o tânără care a fost dusă la elicopter. Are și traumatism cranio-facial, necesitând chirurgie maxilo-facială”, a declarat dr. Amina Nicolicea de la Ambulanța Mehedinți.
Traficul în zonă a fost blocat câteva ore, formându-se cozi de câțiva kilometri. Polițiștii au început o anchetă.
„În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă”, susține subcomisarul Cătălin Diaconu de la Poliția Rutieră Mehedinți.
