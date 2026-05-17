Ce greșeală a comis polițistul de 37 de ani care a cauzat accidentul de pe Defileul Dunării. Tânărul a murit pe loc

Un polițist în vârstă de 37 de ani a murit după ce a intrat în depășire într-o curbă cu vizibilitate redusă. Accidentul a avut loc pe Defileul Dunării, în județul Mehedinți. Află mai multe detalii în rândurile următoare!

Polițistul a lovit o mașină care circula regulamentar, condusă de un pompier, apoi a intrat în al doilea autoturism care i-a ieșit în cale. Două victime au rămas incarcerate, printre ele fiind și polițistul de 37 de ani.

Ce greșeală a comis polițistul de 37 de ani

Alte două persoane au fost rănite în accident. Este vorba despre prietena pompierului, care se afla în timpul liber, și șoferul celui de-al treilea autoturism.

Potrivit martorilor, șoferul care a cauzat accidentul s-a angajat într-o depășire, dar a pierdut controlul mașinii. A virat brusc pentru a reveni pe banda lui, dar în acel moment a pierdut controlul mașinii și a intrat pe contrasens.

„X5-ul venea din partea cealaltă, s-a angajat într-o depășire, a pierdut controlul, luând viraj brusc să revină pe sensul lui de mers. A pierdut controlul mașinii, a intrat pe contrasens. Ciocnire frontală. Cel din spate, cu Golful, ca să evite accidentul, a tras stânga și s-a lovit de spatele mașinii respective. Impact foarte puternic”, a mărturisit un martor.

Accidentul de pe Defileul Dunării, cauzat de viteză

Incidentul a avut loc pe unul dintre viaductele de pe Defileul Dunării, unde sunt multe restricții de viteză. Un elicopter SMURD a fost chemat pentru a oferi ajutor victimelor.

„O persoană a fost declarată decedată la locul intervenției, două persoane politraumatizate au fost transportate la UPU Drobeta-Turnu Severin, iar o persoană a fost transportată la CPU Orșova”, a mărturisit Flavius Iscru de la ISU Mehedinți.

După incident, pompierul a fost transferat în stare gravă la Oradea. Prietena lui a fost transportată la Craiova.

„Una dintre victime, cea mai gravă în acest caz, este o tânără care a fost dusă la elicopter. Are și traumatism cranio-facial, necesitând chirurgie maxilo-facială”, a declarat dr. Amina Nicolicea de la Ambulanța Mehedinți.

Traficul în zonă a fost blocat câteva ore, formându-se cozi de câțiva kilometri. Polițiștii au început o anchetă.

„În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă”, susține subcomisarul Cătălin Diaconu de la Poliția Rutieră Mehedinți.

