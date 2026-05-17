Peter Jackson pregătește noi filme „Lord of the Rings”. Regizorul poartă discuții cu moștenitorii lui Tolkien

După ce a regizat trilogiile „The Lord of the Rings” și „The Hobbit”, regizorul premiat Peter Jackson a dezvăluit că poartă discuții pentru dezvoltarea unui nou film din celebra franciză fantasy.

Într-un interviu acordat publicației Deadline, Peter Jackson a declarat că „noua generație” aflată acum la conducerea Tolkien Estate este „mult mai deschisă la discuții” privind extinderea poveștilor din universul „The Lord of the Rings” pe marele ecran, potrivit Screen Rant.

Regizorul a spus că el și Warner Bros. „poartă discuții cu membrii mai tineri ai familiei” despre posibilitatea de a obține drepturile pentru alte cărți scrise de J.R.R. Tolkien.

Până acum, adaptările s-au concentrat pe volumele principale din „The Lord of the Rings” și „The Hobbit”, precum și pe anexele incluse în acestea. Însă Jackson a mărturisit că și-ar dori „să se îndepărteze de unele dintre anexe și să adapteze ceva mai consistent”.

Ce proiecte noi ar putea apărea

El a menționat în mod special „The Silmarillion”, adăugând că „există mult mai multe scrieri ale lui Tolkien care ar putea deveni filme extraordinare”.

„Există mult mai multe scrieri ale lui Tolkien care ar putea deveni filme extraordinare… Noua generație [din cadrul Tolkien Estate] este mult mai deschisă la discuții. Așa că Warner Bros. și noi am vorbit cu membrii mai tineri despre posibilitatea de a obține drepturile pentru alte cărți. Ar fi frumos să ne îndepărtăm de unele dintre anexe și să avem ceva mai consistent”, a declarat Peter Jackson.

Deși nu va regiza noile filme, Peter Jackson continuă să fie implicat ca producător, alături de colaboratorii săi de lungă durată Fran Walsh și Philippa Boyens. Regizorul a explicat recent că a considerat că Andy Serkis este persoana potrivită pentru a conduce „The Hunt for Gollum”, deoarece „cunoaște personajul mai bine decât oricine”.

Potrivit publicațiilor americane, Warner Bros. dezvoltă deja și un al doilea proiect important, intitulat provizoriu „The Lord of the Rings: Shadow of the Past”. Filmul este co-scris de prezentatorul Stephen Colbert, un fan declarat Tolkien.

„The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum” este programat să ajungă în cinematografe în decembrie 2027 și îi va readuce pe ecran pe Ian McKellen și Elijah Wood, alături de Andy Serkis.

