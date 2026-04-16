Anunț important pentru fanii seriei „Stăpânul Inelelor”. Când va fi lansat noul film și ce actori vor face parte din distribuție

Un nou film din universul „Stăpânul Inelelor”, intitulat „The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum”, urmează să fie lansat în curând și vine cu o combinație de actori noi și figuri consacrate ale francizei.

Proiectul a fost anunțat oficial în cadrul CinemaCon 2026 și este produs de Warner Bros. și New Line Cinema, iar lansarea este programată să aibă loc în luna decembrie 2027, scrie Variety.

Una dintre cele mai importante noutăți este distribuirea actorului Jamie Dornan în rolul lui Aragorn, personaj interpretat anterior de Viggo Mortensen în trilogia originală regizată de Peter Jackson. Alegerea lui Dornan reprezintă o schimbare majoră pentru franciză, având în vedere popularitatea și impactul versiunii anterioare a personajului. Noul film va explora o etapă mai puțin cunoscută din viața lui Aragorn, înainte de evenimentele din „The Fellowship of the Ring”.

Ce alte schimbări aduce noul film din seria „Stăpânul Inelelor”

Filmul va fi regizat de Andy Serkis, cunoscut pentru interpretarea lui Gollum, rol pe care îl va relua și în această producție. Povestea se concentrează pe misiunea lui Aragorn de a-l găsi și captura pe Gollum înainte ca acesta să dezvăluie informații cruciale despre Inelul lui Sauron. Acțiunea are loc între evenimentele din „The Hobbit” și „The Lord of the Rings”, într-o perioadă doar menționată anterior în scrierile lui J.R.R. Tolkien.

De asemenea, Ian McKellen revine în rolul lui Gandalf, Elijah Wood îl va interpreta din nou pe Frodo Baggins, iar Lee Pace reia rolul lui Thranduil. Printre nou-veniți, se numără Kate Winslet în rolul lui Marigol, Leo Woodall în rolul lui Halvard și actorul Jamie Dornan îl va interpreta rolul lui Aragorn.

Filmările vor începe la sfârșitul lunii mai în Noua Zeelandă. Filmele anterioare din această franciză au obţinut încasări combinate de aproape 6 miliarde de dolari în box-office-ul global. Filmul din 2003, „The Return of the King”, a câştigat 11 premii Oscar, printre care şi cel atribuit în categoria „cel mai bun lungmetraj”.

Scenariul este scris de o echipă cu experiență în universul Tolkien, inclusiv Fran Walsh și Philippa Boyens, care au lucrat și la trilogia originală. În plus, Peter Jackson, regizorul filmelor clasice „Lord of the Rings”, revine în rol de producător, ceea ce oferă continuitate stilistică și creativă noii producții.

CITEȘTE ȘI:

