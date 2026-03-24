Acasă » Știri » Știri externe » Când vor putea fanii să urmărească „Avatar: Fire and Ash” de acasă. Data lansării digitale a fost anunțată

De: Daniel Matei 25/03/2026 | 00:50
Sursa foto: Shutterstock

Fanii lui James Cameron vor putea în curând să urmărească acasă cel mai nou film din celebra franciză Avatar.

Producția „Avatar: Fire and Ash” va fi disponibilă în format digital începând cu 31 martie 2026, la mai bine de trei luni după lansarea în cinematografe, scrie PEOPLE.

Filmul a avut un succes uriaș la box office, depășind pragul de 1,4 miliarde de dolari la nivel global, ceea ce îl plasează printre cele mai de succes producții din toate timpurile.

Avatar: Fire and Ash, așteptat de fanii din întreaga lume

„Avatar: Fire and Ash” continuă povestea începută în „Avatar: The Way of Water” și urmărește familia Sully, care încearcă să facă față unei tragedii după moartea fiului lor, Neteyam. În același timp, vechiul inamic Miles Quaritch revine, iar un nou personaj negativ își face apariția: Varang, liderul unui clan Na’vi, interpretat de Oona Chaplin.

Distribuția principală include actori cunoscuți precum Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver și Kate Winslet, care își reiau rolurile din filmele anterioare. James Cameron, regizorul francizei, a declarat că această parte este „una dintre cele mai ambițioase producții din cariera mea” și că a fost nevoie de mai mulți ani pentru realizarea efectelor vizuale spectaculoase.

Pe lângă lansarea digitală, Avatar: Fire and Ash va fi disponibil și în format fizic (Blu-ray și DVD) începând cu 19 mai 2026. Această versiune va include scene bonus, featurette-uri cu making-of-ul filmului și comentarii ale regizorului și ale actorilor.

„Avatar: Fire and Ash” este al treilea film din serie și unul dintre cele mai lungi din franciză, continuând universul spectaculos creat de James Cameron pe planeta Pandora. Versiunea digitală va putea fi cumpărată sau închiriată pe platforme precum iTunes, Amazon, Google Play și Vudu, iar fanii pot alege între variantele HD, 4K și Dolby Vision. Această lansare permite spectatorilor să urmărească filmul acasă, cu toate efectele vizuale impresionante care au definit seria Avatar.

Avatar: Fire and Ash continuă povestea fascinantă a lumii Pandora, explorând noi teritorii subacvatice și extinzând legăturile dintre personajele Na’vi și oamenii de pe Pământ. James Cameron a explicat că filmul aduce „noi perspective asupra naturii și familiei, dar și o evoluție neașteptată a poveștii lui Jake și Neytiri”.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
